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Η αγορά ενός ιδιωτικού νησιού αποτελεί μία από τις σπανιότερες συναλλαγές στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η Ελλάδα διαθέτει περίπου 6.000 νησιά και νησίδες.

Από αυτά, τα 227 κατοικούνται, ενώ περίπου 150 βρίσκονται σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

Ωστόσο, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός διαθέτει τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες ώστε να μπορεί να διατεθεί προς πώληση.

Σύμφωνα με την Greece Sotheby’s International Realty, μια τέτοια αγοραπωλησία ολοκληρώνεται κατά μέσο όρο μία φορά κάθε πέντε χρόνια ή και ακόμη πιο σπάνια.

Γιατί τόσο λίγα ιδιωτικά νησιά διατίθενται προς πώληση

Η Δέσποινα Λάου βρίσκεται από το 2020 επικεφαλής του τμήματος Private Office της Greece Sotheby’s International Realty.

Υπό τη διεύθυνσή της, το τμήμα έχει ολοκληρώσει πωλήσεις συνολικής αξίας άνω των 290 εκατ. ευρώ έως τον Οκτώβριο του 2026, καταγράφοντας συμφωνίες – ρεκόρ στην Αθήνα, τη Μύκονο, την Κέρκυρα, την Κρήτη, τη Λευκάδα, τη Σκιάθο, τη Ρόδο και τους Παξούς. Παράλληλα, έχει αναλάβει την εκπροσώπηση ιδιωτικών νησιών προς πώληση, ορισμένα από τα οποία αποτελούν τη βάση του παρόντος οδηγού.

Σύμφωνα με την ίδια, τα περισσότερα νησιά που βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια αποτελούν οικογενειακές περιουσίες με μακρά ιστορία, οι οποίες παραμένουν στην ίδια οικογένεια επί πολλές γενιές.

Συνοδεύονται από ένα ιδιαίτερο καθεστώς ιδιοκτησίας και μια συναισθηματική αξία που δεν μπορεί να αποτιμηθεί χρηματικά. Συνήθως διατίθενται προς πώληση μία φορά ανά γενιά, εξαιτίας μιας κληρονομικής διαδοχής ή μιας αλλαγής στις οικογενειακές συνθήκες.

«Για ορισμένους ιδιοκτήτες και οικογένειες έχει μεγάλη σημασία ο νέος ιδιοκτήτης να σεβαστεί το ακίνητο και την ιστορία του, όπως ακριβώς έκαναν και οι ίδιοι επί δεκαετίες», αναφέρει η Δέσποινα Λάου μιλώντας στο sothebysrealty.gr.

«Δεχόμαστε τακτικά αιτήματα από ιδιοκτήτες ιδιωτικών νησιών, είτε για την εκτίμηση της αξίας της περιουσίας τους είτε με προοπτική μιας ενδεχόμενης πώλησης.

»Η αρχική αξιολόγηση βασίζεται σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, τα οποία αποσκοπούν στη διαπίστωση του υφιστάμενου ιδιοκτησιακού και νομικού καθεστώτος του νησιού.

»Πρώτο και βασικό ζήτημα είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας, οι οποίοι συχνά ανάγονται σε συμβόλαια του 19ου αιώνα ή σε παραχωρητήρια μοναστηριακών εκτάσεων και πρέπει να εναρμονιστούν με τα στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου. Εξετάζεται επίσης ο δασικός χαρακτηρισμός της έκτασης, το ενδεχόμενο ένταξής της σε αρχαιολογική ζώνη, καθώς και το αν εμπίπτει σε αιγιαλό ή σε ζώνη 200 μέτρων γύρω από φάρο. Όλες αυτές οι κατηγορίες εκτάσεων εξαιρούνται από κάθε μεταβίβαση, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του 2014, η οποία εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Παράλληλα, ελέγχεται αν το νησί βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000.

»Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η τιμή. Συχνά οι ιδιοκτήτες διαμορφώνουν την εικόνα τους για την αξία του ακινήτου με βάση αγγελίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές, συχνά μη ρεαλιστικές τιμές, πολύ μακριά από τα επίπεδα στα οποία θα μπορούσε πράγματι να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή. Παρότι τα συγκριτικά στοιχεία είναι ελάχιστα, κάθε νησί, όπως κάθε ακίνητο, έχει ένα εύλογο εύρος εμπορικής αξίας. Η εκτίμησή του προκύπτει από τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, τις υφιστάμενες υποδομές, την προσβασιμότητα και την πρόσθετη αξία που δημιουργεί η σπανιότητα ενός τέτοιου ακινήτου».

Ένας φάκελος, πολλές αρχές, ένα ενιαία συντονισμένο χρονοδιάγραμμα

Η πώληση ενός ιδιωτικού νησιού εμπλέκει περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες από οποιαδήποτε άλλη αγοραπωλησία ακινήτου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών της αγοράς, απαιτούνται τουλάχιστον 32 άδειες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις από συνολικά τέσσερα υπουργεία:

Τίτλοι ιδιοκτησίας : Το Ελληνικό Κτηματολόγιο και η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

: Το Ελληνικό Κτηματολόγιο και η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Χρήσεις γης : Η Δασική Υπηρεσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η αρμόδια υπηρεσία για το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, σε περίπτωση που το νησί βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000.

: Η Δασική Υπηρεσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η αρμόδια υπηρεσία για το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, σε περίπτωση που το νησί βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000. Πολιτιστική κληρονομιά : Η Εφορεία Αρχαιοτήτων για τις χερσαίες εκτάσεις και η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για τον θαλάσσιο χώρο.

: Η Εφορεία Αρχαιοτήτων για τις χερσαίες εκτάσεις και η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για τον θαλάσσιο χώρο. Ζητήματα εθνικής ασφάλειας : Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1892/1990, κάθε απόκτηση νησιού στην Ελλάδα απαιτεί σχετική έγκριση, ανεξαρτήτως της εθνικότητας του αγοραστή. Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν γνωμοδότησης των Γενικών Επιτελείων, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1892/1990, κάθε απόκτηση νησιού στην Ελλάδα απαιτεί σχετική έγκριση, ανεξαρτήτως της εθνικότητας του αγοραστή. Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν γνωμοδότησης των Γενικών Επιτελείων, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Παράκτια ζώνη : Η αρμόδια επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, το Λιμεναρχείο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

: Η αρμόδια επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, το Λιμεναρχείο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Υποδομές: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την κατασκευή ελικοδρομίου, η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση υδάτων για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης, ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου και η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας. Εφόσον προβλέπεται τουριστική αξιοποίηση, απαιτείται επιπλέον η εμπλοκή του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας ενδέχεται να χρειαστεί ειδικό χωροταξικό σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα.

Η διαδικασία αγοράς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις διαρκεί περισσότερο από έναν χρόνο. Σε όλη τη διάρκειά της, παραμένουμε στο πλευρό των πελατών μας, φροντίζοντας ώστε κάθε εμπλεκόμενη πλευρά να έχει σαφή εικόνα της εξέλιξης των διαδικασιών και η σχέση μεταξύ αγοραστή και πωλητή να διατηρείται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Έπειτα από πολλά χρόνια ιδιοκτησίας, η πλευρά του πωλητή εκπροσωπείται συχνά από διαφορετικά μέλη και κλάδους της ίδιας οικογένειας. Αυτό καθιστά τον ρόλο μας καθοριστικό, καθώς καλούμαστε να διαχειριστούμε όχι μόνο τις νομικές και τεχνικές πτυχές της συναλλαγής, αλλά και την ανθρώπινη διάστασή της.

«Στο πλαίσιο της εντολής διπλής εκπροσώπησης, ενεργούμε τόσο για λογαριασμό του πωλητή όσο και του αγοραστή, διατηρώντας στενή συνεργασία με όλους τους δικηγόρους, μηχανικούς και συμβολαιογράφους που συμμετέχουν στη διαδικασία. Ρόλος μας είναι να αποφορτίζουμε την ένταση και να διασφαλίζουμε ότι κάθε επικοινωνία και κάθε επιμέρους στάδιο είναι απολύτως σαφή, ώστε και οι δύο πλευρές να φτάσουν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής διατηρώντας μια καλή σχέση», αναφέρει η Δέσποινα Λάου.

Νερό, ηλεκτρική ενέργεια και πρόσβαση: οι βασικές προϋποθέσεις

Η επάρκεια νερού, η ηλεκτροδότηση και η θαλάσσια πρόσβαση αποτελούν τις τρεις βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί κανείς να ζήσει σε ένα ιδιωτικό νησί. Από αυτές, το νερό είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας.

Η ύπαρξη πηγής νερού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσω γεώτρησης αποτελεί εξαίρεση στις ελληνικές νησίδες.

Έτσι, η υδροδότηση εξασφαλίζεται συνήθως με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω μονάδας αφαλάτωσης, η οποία απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια, ειδικές άδειες και την παρουσία τεχνικού σε κοντινή απόσταση· μέσω υποθαλάσσιου αγωγού που συνδέεται με το πλησιέστερο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, για τον οποίο απαιτείται άδεια εκτέλεσης θαλάσσιων έργων ή μέσω μεταφοράς νερού με υδροφόρα πλοία, το οποίο αποθηκεύεται σε δεξαμενές.

Αντίστοιχα, η ηλεκτροδότηση ακολουθεί την ίδια λογική. Η σύνδεση με το δίκτυο του διαχειριστή μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου αποτελεί την ακριβότερη, αλλά και πιο αξιόπιστη λύση. Εναλλακτικά, ένα σύστημα φωτοβολταϊκών πάνελ, συσσωρευτών και εφεδρικής γεννήτριας για τους χειμερινούς μήνες θα πρέπει να έχει την κατάλληλη δυναμικότητα, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες της κατοικίας, αλλά και εκείνες της μονάδας αφαλάτωσης.

Οι δύο αυτοί παράγοντες καθορίζουν τόσο το μέγεθος της κατοικίας που μπορεί να κατασκευαστεί όσο και ένα σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού. Ένα νησί που διαθέτει ήδη υποδομές ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, με όλες τις απαιτούμενες άδειες, δικαιολογεί ένα υψηλότερο τίμημα, το οποίο αξίζει να καταβληθεί.

Η πρόσβαση αποτελεί την τρίτη βασική προϋπόθεση. Το νησί πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σημείο προσέγγισης σκαφών σε βαθιά νερά, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν φορτηγίδες που μεταφέρουν εξοπλισμό και οικοδομικά υλικά. Παράλληλα, οι θαλάσσιες συνθήκες πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.

Καθοριστικής σημασίας είναι, επομένως, η εγγύτητα στην ηπειρωτική Ελλάδα ή σε κάποιο μεγαλύτερο, καλά συνδεδεμένο νησί που διαθέτει λιμάνι. Η απόσταση επηρεάζει το κόστος κάθε μεταφοράς, τη δυνατότητα εγκατάστασης υποθαλάσσιου αγωγού ή καλωδίου, αλλά και τον αριθμό των ημερών μέσα στον χρόνο κατά τις οποίες η οικογένεια θα μπορεί να επισκέπτεται και να διαμένει στο νησί.

«Η πρόσβαση τον χειμώνα είναι εξίσου σημαντική με εκείνη του καλοκαιριού. Ένα νησί στο οποίο μπορεί να προσεγγίσει φορτηγίδα ακόμη και τον Φεβρουάριο είναι κατοικήσιμο και μπορεί να συντηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό είναι κάτι που επισημαίνουμε πάντα στους υποψήφιους αγοραστές», αναφέρει η Δέσποινα Λάου.

Πώς διαμορφώνεται η διαπραγμάτευση

Όπως συμβαίνει σε κάθε αγοραπωλησία που προϋποθέτει την εξασφάλιση εγκρίσεων από δημόσιες αρχές, το συμφωνητικό καταρτίζεται με τρόπο που να προβλέπει και να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα.

Συνήθως περιλαμβάνει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με αναβλητικές αιρέσεις, οι οποίες συνδέονται με την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων από κάθε αρμόδια υπηρεσία, προκαταβολή ανάλογη με τον βαθμό του ρίσκου, καταληκτικές προθεσμίες, καθώς και συμφωνημένη εταιρική δομή ιδιοκτησίας.

Συχνά επιλέγεται η σύσταση ελληνικής εταιρείας για την απόκτηση του ακινήτου, ζήτημα που διευθετείται εξαρχής σε συνεργασία με τον φορολογικό σύμβουλο του αγοραστή.

Ο φόρος μεταβίβασης ανέρχεται σε 3,09% επί της υψηλότερης αξίας μεταξύ του τιμήματος αγοράς και της φορολογητέας αντικειμενικής αξίας. Παράλληλα, εφαρμόζονται τα εννέα νομικά στάδια που προβλέπονται για μια συνήθη αγοραπωλησία ακινήτου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα.

Από την πρώτη επίσκεψη στο νησί μέχρι την οριστική καταχώριση του τίτλου ιδιοκτησίας, ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες ή και περισσότερο.

Ποιοι αγοράζουν ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα

«Η ζήτηση αυξάνεται και παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεχόμαστε περισσότερες από 60 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ετησίως για την αγορά ιδιωτικού νησιού στην Ελλάδα, κυρίως από Family Offices (οικογενειακά επενδυτικά γραφεία). Οι περισσότερες προσεγγίσεις προέρχονται μέσω των γραφείων της Sotheby’s International Realty στη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, το Λονδίνο και τη Γενεύη.

»Οι υποψήφιοι αγοραστές είναι κατά κύριο λόγο Αμερικανοί, ενώ ακολουθούν αγοραστές από τη Βρετανία και την Ελβετία. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 62 έτη, ενώ η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία τους κυμαίνεται από 300 εκατ. ευρώ έως αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Βασικό κίνητρο για την απόκτηση ενός ιδιωτικού νησιού είναι η δημιουργία μιας οικογενειακής κληρονομιάς που θα περάσει στις επόμενες γενιές.

»Τα ιδιωτικά νησιά σπάνια διατίθενται μέσω δημόσιων διαδικτυακών αγγελιών. Αντίθετα, προηγείται η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των υποψήφιων αγοραστών, καθώς και η συγκέντρωση πλήρους φακέλου KYC (Know Your Client – Γνώρισε τον Πελάτη), όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία. Ο φάκελος περιλαμβάνει την ταυτοποίηση του τελικού πραγματικού δικαιούχου, τη διερεύνηση της προέλευσης των κεφαλαίων και την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων χρημάτων.

»Η διακριτικότητα είναι το πρώτο πράγμα που ζητά από εμάς ένας ιδιοκτήτης», επισημαίνει η Δέσποινα Λάου.

Η Greece Sotheby’s International Realty και το διεθνές δίκτυο συνεργατών της Sotheby’s International Realty έχουν συμμετάσχει σε αγοραπωλησίες ιδιωτικών νησιών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες του κόσμου. Τέτοιου είδους ευκαιρίες, οι οποίες δεν διατίθενται στη δημόσια αγορά (off-market), παρουσιάζονται μέσω του προγράμματος Confidential του δικτύου, σε έναν ιδιαίτερα περιορισμένο και επιλεγμένο κύκλο πελατών.

Εναλλακτικές επιλογές αντί για ένα ιδιωτικό νησί

Ένα ιδιωτικό νησί αποτελεί το απόλυτο περιουσιακό απόκτημα υψηλού κύρους (trophy asset). Για έναν αγοραστή, ωστόσο, που προτιμά να προχωρήσει άμεσα σε μια αγορά αντί να περιμένει να εμφανιστεί μια σπάνια ευκαιρία, υπάρχουν και άλλες επιλογές εξίσου υψηλού κύρους.

Την ιδιωτικότητα και τον τρόπο ζωής που υπόσχεται ένα ιδιωτικό νησί μπορεί να προσφέρει και μια χερσόνησος ή ένας απομονωμένος, ιδιωτικός όρμος σε ένα κατοικημένο νησί, όπου οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι βασικές υποδομές είναι ήδη εξασφαλισμένοι.

Οι Παξοί και οι Αντίπαξοι, η βορειοανατολική ακτογραμμή της Κέρκυρας, οι ακρωτηριασμοί και οι χερσόνησοι της Λευκάδας, καθώς και οι ιδιωτικοί όρμοι της Κέας και της Μυκόνου, προσφέρουν παραθαλάσσιες πολυτελείς ιδιοκτησίες με ιδιωτικές προβλήτες, σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και κάποιον οικισμό σε απόσταση μόλις δέκα λεπτών.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι αγοράζουν ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα;

Πρόκειται κυρίως για οικογένειες που διατηρούν τέτοιες ιδιοκτησίες στην κατοχή τους επί πολλές γενιές. Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνται συνήθως μέσω ιδιωτικών συμφωνιών, με τη διαμεσολάβηση μεσιτικών γραφείων που διαθέτουν διεθνή παρουσία και εξασφαλίζουν τη διακριτικότητα της διαδικασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιωτικά νησιά διατίθενται και μέσω αναγκαστικών πλειστηριασμών.

Έχει συμμετάσχει η Greece Sotheby’s International Realty στην πώληση ιδιωτικού νησιού;

Ναι. Έχει συμμετάσχει στην ολοκλήρωση της πώλησης ιδιωτικού νησιού στην Ελλάδα, η τοποθεσία και η ταυτότητα του οποίου παραμένουν απόρρητες για λόγους εμπιστευτικότητας. Παράλληλα, τα γραφεία του διεθνούς δικτύου της Sotheby’s International Realty σε ολόκληρο τον κόσμο διαμεσολαβούν κάθε χρόνο σε σημαντικό αριθμό αγοραπωλησιών ακινήτων μοναδικής αξίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ιδιωτικά νησιά.

Μπορεί ένας αλλοδαπός να αγοράσει ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα;

Ναι. Κάθε αγορά νησιού στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της εθνικότητας του αγοραστή, προϋποθέτει την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για αγοραστές που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την ταυτοποίηση πελατών (KYC) και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος;

Τα μεσιτικά γραφεία ακινήτων συγκαταλέγονται στα υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139), ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α’ 196) για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843. Οι σχετικές υποχρεώσεις ισχύουν για κάθε συναλλαγή αξίας 10.000 ευρώ και άνω, υπό την εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πριν από την παρουσίαση ενός νησιού σε υποψήφιο αγοραστή, προχωρούμε στην ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων του ίδιου, καθώς και του τελικού πραγματικού δικαιούχου, ο οποίος καταχωρίζεται επίσης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Παράλληλα, διερευνάται ο σκοπός της αγοράς, την προέλευση των χρημάτων και την ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων. Ο σχετικός φάκελος επικαιροποιείται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι εφαρμόζουν τις ίδιες νομοθετικές απαιτήσεις κατά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Μπορεί κανείς να οικοδομήσει σε ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα;

Η δυνατότητα δόμησης εξαρτάται από τους ειδικούς όρους που ισχύουν για κάθε νησί, όπως αυτοί καθορίζονται μέσω Προεδρικού Διατάγματος ή ειδικού χωροταξικού σχεδίου. Σύμφωνα με το τουριστικό πλαίσιο του 2026, τα νησιά με έκταση μικρότερη των 1.000 στρεμμάτων υπόκεινται σε περιορισμούς και επιτρέπονται σε αυτά μόνο ήπιες μορφές αξιοποίησης. Καθοριστικό ρόλο για τις δυνατότητες αδειοδότησης διαδραματίζουν επίσης η επάρκεια νερού, η ηλεκτροδότηση και η θαλάσσια πρόσβαση.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την αγορά ενός ιδιωτικού νησιού;

Από την πρώτη επίσκεψη έως την οριστική καταχώριση του τίτλου ιδιοκτησίας απαιτούνται συνήθως 12 έως 24 μήνες ή και περισσότερο.