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Μήνα με το μήνα βαθαίνει η κρίση στην αμερικανική αγορά ακινήτων, καθώς τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων που ξεπέρασαν το 7% για 30ετείς συμβάσεις, κρατούν τους αγοραστές μακριά. Από την άλλη πλευρά οι πωλητές προσπαθούν να αντισταθούν στις πιέσεις της κάμψης της ζήτησης και διστάζουν να μειώσουν τις τιμές. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ιδέα της απόκτησης ιδιόκτητης στέγης να απομακρύνεται από όλο και περισσότερους Αμερικανούς, κυρίως νέους στην ηλικία – αυτοί είναι εξάλλου που «μαύρισαν» τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αμερικανική Εθνική Ένωση Κτηματομεσιτών (NAR) για το μήνα Οκτώβριο περιγράφουν γλαφυρά την εικόνα: οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011 στα 3,75 εκατομμύρια σε ετήσια βάση. Όσο για τα προσύμφωνα πωλήσεων, υποχώρησαν κατά 17% τον περασμένο μήνα συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2025, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2001, από τότε δηλαδή που η NAR άρχισε να συγκεντρώνει στατιστικά δεδομένα.

Το κόστος δανεισμού

«Το 2027 οδεύει προς το τέλος του και όλα δείχνουν ότι θα καταγραφεί ως η χρονιά με το χαμηλότερο όγκο συναλλαγών από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Πρόκειται για μια ολόκληρη 30ετία. Αυτή η μείωση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική αν σκεφθεί κανείς ότι ο πληθυσμός των ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 75 εκατομμύρια ανθρώπους από τότε», σημειώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος της NAR, Λόρενς Γιου.

Ο Αμερικανός ειδικός σε θέματα ακινήτων (και ο πρόεδρος Τραμπ είναι ειδικός και θα είχε ενδιαφέρον να του ζητούσε κάποιος την άποψή του) θεωρεί ότι δύο πιθανότητες υπάρχουν στην αγορά: «Είτε μια σημαντική υποκείμενη ζήτηση περιμένει να απελευθερωθεί είτε το όνειρο της ιδιοκτησίας κατοικίας απομακρύνεται όλο και περισσότερο για πολλούς Αμερικανούς», γράφει στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Κτηματομεσιτών ο Γιου.

«Η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη μήνα με το μήνα», συνηγορεί ο Νικ Τζέρλι, ιδρυτής της ιντερνετικής εφαρμογής αγοραπωλησιών ακινήτων Reventure, η οποία προσφέρει στους ενδιαφερομένους και προβλέψεις για την πορεία των τιμών. «Το κόστος χρηματοδότησης αποτελεί το κύριο εμπόδιο από την πλευρά της ζήτησης. Αφού έπεσαν για λίγο κάτω από το 6% λίγο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων 30ετούς διάρκειας έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο πάνω από 7% από τον περασμένο Σεπτέμβριο», σημείωσε ο Τζέρλι.

Υπάρχει «λίπος»

Από την άλλη πλευρά, η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών δεν έχει ακολουθήσει την πορεία των τιμών, όπως γράφει από τις ΗΠΑ ο ανταποκριτής της γαλλικής «Les Echos», Μπαστιάν Μπουσό.

«Οι μισθοί δεν έχουν συμβαδίσει με την ανατίμηση των ακινήτων και ως εκ τούτου πολλές οικογένειες δεν μπορούν καν να λάβουν δάνειο. Αυτό σημαίνει ότι όσο οι τιμές δεν μειώνονται σημαντικά, οι πωλήσεις δεν πρόκειται να ανακάμψουν», ισχυρίζεται ο Νικ Τζέρλι, προσθέτοντας όμως ότι «προς το παρόν, οι πωλητές δεν φαίνονται πρόθυμοι να κάνουν αυτή την προσπάθεια».

Είναι προφανές, ωστόσο, ότι οι ιδιοκτήτες έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν – και η παρατήρηση αυτή βρίσκεται σε αντιστοιχία στη γενικότερη διαπίστωση της συγκέντρωσης του πλούτου στις ΗΠΑ (αλλά και σε ολόκληρη τη Δύση) στα χέρια όλο και λιγότερων.

«Πρέπει να πιέσεις τους ιδιοκτήτες για να τους κάνεις να μειώσουν τις τιμές πώλησης», σημειώνει ο Νικ Τζέρλι, εξηγώντας ότι αν δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ρευστότητα, ο πωλητής δεν έχει πρόβλημα να αφήσει το ακίνητο στην αγορά «για ένα χρόνο ή και περισσότερο». Είναι εξάλλου και ένας ψυχολογικός πόλεμος που παίζεται μεταξύ αγοραστών και πωλητών, αλλά είναι αμφοτεροβαρής η αντιπαράθεση με το ισχυρό μέρος της να είναι προφανώς ο πωλητής.

Κι όμως, «μακροπρόθεσμα, οι πωλητές συνηθίζουν στην ιδέα μιας μείωσης των τιμών», σημειώνει ο Αμερικανός μεσίτης. Εξάλλου, προσθέτει ο Τζέρλι, «σε αντίθεση με την τελευταία μεγάλη κρίση της αγοράς κατοικίας, οι ιδιοκτήτες σπιτιών συχνά έχουν την οικονομική δυνατότητα να δεχτούν εκπτώσεις στην τιμή πώλησης».

Έρχεται αποκλιμάκωση

Οι ειδικοί στο αμερικανικό real estate διαπιστώνουν ότι το απόθεμα ακινήτων προς πώληση έχει ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό μετά την κατακόρυφη πτώση που προκάλεσε η πανδημία Covid. Η εξέλιξη αυτή προοιωνίζεται, όπως είναι φυσικό, εντονότερες πιέσεις στις τιμές.

Τα πολυτελή ακίνητα έχουν περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερες αντιστάσεις στις πιέσεις, υποστηριζόμενα από ένα ‘φαινόμενο πλούτου’ που τροφοδοτείται από τη Wall Street. Τα λιγότερο ακριβά ακίνητα έχουν ήδη αρχίσει να υφίστανται μειώσεις στις τιμές, ιδιαίτερα στις Νότιες Πολιτείες των ΗΠΑ, όπου έχει επικεντρωθεί η κατασκευαστική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.

Οι τιμές των κατοικιών θα μπορούσαν να καταγράψουν το 2027 την πρώτη ετήσια πτώση τους μετά το έτος 2012, σύμφωνα με προβλέψεις της Reventure. Η εταιρεία προβλέπει υποχώρηση 2,2% στις τιμές ακινήτων σε εθνική κλίμακα την χρονιά που έρχεται. Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα αποθέματα, στις Νότιες και Δυτικές Πολιτείες της χώρας, είναι πιθανό να βιώσουν σημαντικότερες μειώσεις. «Αυτά είναι καλά νέα για τους πιθανούς αγοραστές», εφόσον έχουν ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση, σημειώνει ο Νικ Τζέρλι.

Δασμοί και μεταναστευτικό

«Οι πωλήσεις των νεόδμητων κατοικιών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες, με τον δείκτη εμπιστοσύνης των κατασκευαστών να έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2012», γράφει ο ανταποκριτής της «Les Echos» στις ΗΠΑ. Οι κατασκευαστές προσφέρουν ήδη εκπτώσεις τιμών και κίνητρα αγοράς, παρά την πίεση στις τιμές των υλικών που ασκούν οι δασμοί και εν γένει ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει στη δεύτερη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την αγορά ακινήτων βλάπτει, επιπλέον, και η μεταναστευτική πολιτική Τραμπ. «Οι αυστηρότεροι έλεγχοι στη μετανάστευση εμποδίζουν τους νόμιμους εργαζόμενους να φτάσουν σε εργοτάξια, επιδεινώνοντας την έλλειψη εργατικού δυναμικού και αυξάνοντας το κόστος των κατασκευών», προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της αμερικανικής Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB). Εν τω μεταξύ, «οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αναγκάζουν τους υπεργολάβους να αυξήσουν σημαντικά τις τιμές τους», προσθέτει.

Πάμε για 50 μονάδες βάσης

Τον Οκτώβριο παρατηρήθηκε μια ανάκαμψη στην παράδοση νέων κατοικιών, αλλά οι εκδόσεις νέων αδειών οικοδομής μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο. «Το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης επηρεάζει τους επαγγελματίες του τομέα των ακινήτων. Οι κατασκευαστές πιθανότατα θα συνεχίσουν να μειώνουν τον αριθμό των νέων έργων τους επόμενους έξι μήνες», δηλώνει στο Γάλλο ανταποκριτή η Ολίβια Κρος, οικονομολόγος στην εταιρεία μακροοικονομικών ερευνων Pantheon Macro.

Κατά την αμερικανίδα ειδικό, το ακριβό χρήμα αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την οικοδομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, παρά το ότι η αμερικανική οικονομία επιταχύνεται χάρη στον δυναμισμό των τομέων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και στη διαχρονική διάθεση των νοικοκυριών για κατανάλωση. Οι τάσεις για κατανάλωση ενισχύονται όταν «τσιμπάει» ο πληθωρισμός και τα νοικοκυριά έχουν την αίσθηση ότι οι αποταμιεύσεις τους συν τω χρόνω εξανεμίζονται.

Εν προκειμένω η αμερικανική αγορά ακινήτων έχει εμπλακεί στη δίνη του γνωστού φαύλου κύκλου της ακρίβειας και της αύξησης των επιτοκίων. Και οι προοπτικές για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και των επιτοκίων δεν είναι ορατές. Τουναντίον, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ετοιμάζεται να αυξήσει ξανά τα βασικά της επιτόκια τον Δεκέμβριο. Μόλις την Τετάρτη ο Κρίστοφερ Γουόλερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, ανέφερε την πιθανότητα η αύξηση του Δεκεμβρίου να είναι της τάξεως των 50 μονάδων βάσης «για την καταπολέμηση των πληθωριστικών πιέσεων».