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Η προίκα υπήρξε για αιώνες κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική παροχή προς τη νύφη. Στους βασιλικούς οίκους αποτελούσε εργαλείο διπλωματίας, συμμαχιών και γεωπολιτικής επιρροής, ενώ στις νεότερες εποχές μετατράπηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε επίδειξη οικονομικής ισχύος από οικογένειες επιχειρηματιών και δισεκατομμυριούχων.

Η σύγκριση των ποσών δεν είναι απλή υπόθεση. Για τις σχετικά πρόσφατες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αναγωγή με βάση τον πληθωρισμό. Για τις προίκες του Μεσαίωνα και της πρώιμης νεότερης περιόδου, όμως, τα ποσά αφορούσαν διαφορετικά νομίσματα, χρυσό, γη, εμπορικά δικαιώματα και ολόκληρες περιοχές. Επομένως, οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν αυστηρή παγκόσμια κατάταξη, αλλά μια επιλογή από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές προίκες που έχουν καταγραφεί.

Μαρί Σαντάλ – περίπου 440 εκατ. δολάρια σε σημερινή αξία

Η προίκα της Μαρί Σαντάλ Μίλερ, όταν παντρεύτηκε τον Παύλο, το 1995, έχει αναφερθεί ότι έφτασε τα 200 εκατ. δολάρια. Το ποσό φέρεται να δόθηκε από τον πατέρα της, Ρόμπερτ Μίλερ, συνιδρυτή της αυτοκρατορίας αφορολόγητων καταστημάτων Duty Free Shoppers.

Η εκτίμηση των 200 εκατ. δολαρίων έχει δημοσιευθεί από το Vanity Fair, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή αναλυτική δημόσια αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Με βάση τον αμερικανικό δείκτη τιμών καταναλωτή, τα 200 εκατ. δολάρια του 1995 αντιστοιχούν σε περίπου 440 εκατ. δολάρια το 2026. Πρόκειται, συνεπώς, για μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προίκες που έχουν αναφερθεί δημοσίως.

Έλενα Πατίνο – περίπου 660 εκατ. λίρες σήμερα

Το 1929, η Έλενα Πατίνο, κόρη του Βολιβιανού μεγιστάνα του κασσίτερου Σιμόν Ιτουρμπί Πατίνο, έλαβε προίκα ύψους 8 εκατ. λιρών. Το ποσό καταγράφεται από το Guinness World Records ως η μεγαλύτερη προίκα που έχει καταγραφεί.

Η περιουσία του πατέρα της είχε δημιουργηθεί από την εκμετάλλευση των ορυχείων κασσίτερου της Βολιβίας και ήταν τόσο μεγάλη ώστε ο ίδιος είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «βασιλιάς του κασσίτερου». Με βάση τον βρετανικό δείκτη τιμών, οι 8 εκατ. λίρες του 1929 αντιστοιχούν σε περίπου 660 εκατ. λίρες το 2026. Η αναγωγή αυτή αφορά την αγοραστική δύναμη και όχι την αξία της προίκας ως ποσοστό της συνολικής περιουσίας της οικογένειας.

Η κόρη του Γου Ντουανμπιάο – πάνω από 1,2 δισ. γουάν σήμερα

Το 2012, ο Γου Ντουανμπιάο, πρόεδρος του κινεζικού ομίλου Fujian Wanli Group, έδωσε στην κόρη του προίκα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ξεπερνούσε το 1 δισ. γουάν. Η παροχή δεν περιοριζόταν σε μετρητά: περιλάμβανε χρυσά κοσμήματα, τραπεζική κατάθεση 20 εκατ. γουάν, μετοχές αξίας 5 εκατ. γουάν, καθώς και ακίνητα και εμπορικά περιουσιακά στοιχεία.

Με βάση την εξέλιξη των τιμών στην Κίνα, το 1 δισ. γουάν του 2012 αντιστοιχεί σε περίπου 1,24 δισ. γουάν το 2026. Επειδή, όμως, η αρχική αναφορά μιλούσε για ποσό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου και περιλάμβανε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, η σημερινή αξία είναι ενδεικτική και όχι ακριβής αποτίμηση. <Cite refs={[“turn206665search4″,”turn556781search3”]}/>

Αικατερίνη της Μπραγκάνσα – 300.000 έως 500.000 λίρες του 17ου αιώνα

Όταν η Αικατερίνη της Μπραγκάνσα παντρεύτηκε τον βασιλιά Κάρολο Β΄ της Αγγλίας, το 1662, η προίκα της περιλάμβανε δύο εκατομμύρια κρουζάντους, ποσό που έχει υπολογιστεί σε περίπου 500.000 αγγλικές λίρες. Άλλες ιστορικές εκτιμήσεις είναι χαμηλότερες, από 300.000 έως 350.000 λίρες.

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στα χρήματα. Η Πορτογαλία παραχώρησε στην Αγγλία την Ταγγέρη και τη Βομβάη, ενώ εξασφάλισε εμπορικά προνόμια. Η αξία αυτών των παραχωρήσεων δεν μπορεί να αποτυπωθεί με έναν απλό υπολογισμό πληθωρισμού. Το βέβαιο είναι ότι επρόκειτο για μία από τις σημαντικότερες βασιλικές γαμήλιες συμφωνίες της εποχής.

Μαρία της Καστίλης – 200.000 χρυσά δουβλόνια

Το 1500, η Μαρία της Καστίλης παντρεύτηκε τον Μανουήλ Α΄ της Πορτογαλίας. Η προίκα της ορίστηκε σε 200.000 χρυσά καστιλιανά δουβλόνια, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό για την εποχή.

Η συμφωνία είχε σαφή πολιτική διάσταση, καθώς ο γάμος ενίσχυε τους δεσμούς ανάμεσα στις δύο ιβηρικές μοναρχίες. Η μετατροπή του ποσού σε σημερινά ευρώ ή δολάρια δεν είναι αξιόπιστη με βάση μόνο τον πληθωρισμό: η αξία του χρυσού, η σπανιότητα του νομίσματος και η οικονομική ισχύς των βασιλείων διαφέρουν ριζικά από τα σημερινά δεδομένα.

Λεονόρ της Αραγωνίας – 200.000 φιορίνια

Το 1428, η Λεονόρ της Αραγωνίας παντρεύτηκε τον πορτογάλο διάδοχο Ντουάρτε. Η προίκα της ανήλθε σε 200.000 αραγωνέζικα φιορίνια και συνοδευόταν από κοσμήματα, μαργαριτάρια, πολύτιμους λίθους και πολυτελή υφάσματα.

Η συμφωνία αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι δυναστικοί γάμοι λειτουργούσαν ως διπλωματικές πράξεις. Η χρηματική παροχή ήταν μόνο ένα μέρος της συνολικής περιουσίας που μεταφερόταν στο πλαίσιο του γάμου, ενώ τα αντικείμενα πολυτελείας είχαν και συμβολική αξία

Οι νύφες των Αψβρούργων στις πολωνικές βασιλικές συμφωνίες

Σε μια σειρά γαμήλιων συμβολαίων μεταξύ πολωνικών και ευρωπαϊκών δυναστειών, από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα, εμφανίζονται προίκες που έφταναν τα 100.000 φιορίνια, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις έφταναν τις 200.000.

Οι συμφωνίες αυτές δεν αφορούσαν απλώς τη μεταβίβαση χρημάτων. Συνδέονταν με πολιτικές συμμαχίες, δικαιώματα διαδοχής και εγγυήσεις οικονομικής υποστήριξης. Η αξία τους σε σημερινά χρήματα δεν μπορεί να αποδοθεί με ακρίβεια, καθώς τα φιορίνια δεν είχαν σταθερή αγοραστική δύναμη σε όλες τις περιόδους και τις περιοχές.

Ισαβέλλα των Βαλουά – 400.000 εσκούδα

Ο γάμος του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας με την Ισαβέλλα των Βαλουά το 1559 συνοδεύτηκε από προίκα 400.000 εσκούδων, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές που καταγράφουν τις οικονομικές απαιτήσεις και τις συμφωνίες των ευρωπαϊκών αυλών.

Το ποσό ήταν ενδεικτικό της σημασίας που είχαν οι γάμοι μεταξύ των μεγάλων καθολικών δυναστειών. Δεν επρόκειτο μόνο για οικογενειακή περιουσία, αλλά για μέρος μιας ευρύτερης διπλωματικής συμφωνίας που ενίσχυε τους δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.

Κλαούντια Φελιτσιτάς – συνολικό πακέτο 250.000 γκίλντερ

Το 1673, ο γάμος της Κλαούντια Φελιτσιτάς με τον αυτοκράτορα Λεοπόλδο Α΄ των Αψβούργων συνοδεύτηκε από οικονομική συμφωνία που έφτανε συνολικά τα 250.000 γκίλντερ. Το ποσό περιλάμβανε προίκα 100.000 γκίλντερ, ισόποση γαμήλια παροχή από τον γαμπρό και πρωινό δώρο 50.000 γκίλντερ.

Το συμβόλαιο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον επειδή διασώζει με ακρίβεια τους επιμέρους όρους της συμφωνίας. Τα ποσά συνδέονταν με συγκεκριμένες περιοχές και εγγυήσεις εισοδήματος, γεγονός που δείχνει ότι οι βασιλικές προίκες μπορούσαν να λειτουργούν και ως μηχανισμοί μακροχρόνιας οικονομικής ασφάλειας.

Άννα της Ουγγαρίας – προίκα 200.000 φιορινιών

Σε γαμήλιες συμφωνίες της ουγγρικής και κεντροευρωπαϊκής αριστοκρατίας καταγράφονται προίκες της τάξης των 200.000 ουγγρικών φιορινιών. Οι συμφωνίες περιλάμβαναν επίσης δικαιώματα ισόβιας χρήσης περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αποτίμηση της συνολικής παροχής μόνο με βάση το αρχικό χρηματικό ποσό.

Η περίπτωση αναδεικνύει μια βασική διαφορά ανάμεσα στις ιστορικές και τις σύγχρονες προίκες: οι πρώτες συχνά αποτελούνταν από ένα σύνθετο πλέγμα χρημάτων, εισοδημάτων, δικαιωμάτων και περιουσιακών εξασφαλίσεων.

Από τα βασιλικά συμβόλαια στις σύγχρονες περιουσίες

Η προίκα της Μαρί Σαντάλ ξεχωρίζει επειδή υπάρχει μια σχετικά σαφής δημοσιογραφική εκτίμηση σε σύγχρονο νόμισμα, η οποία μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τον πληθωρισμό. Αντίθετα, οι ιστορικές περιπτώσεις των βασιλικών οίκων δεν επιτρέπουν μια εξίσου απλή σύγκριση: τα ποσά συνδέονταν με χρυσό, γη, λιμάνια, εμπορικά προνόμια και πολιτικές δεσμεύσεις.

Αυτό σημαίνει ότι μια κατάταξη με βάση αποκλειστικά τα σημερινά χρήματα θα ήταν παραπλανητική. Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος των συμφωνιών, αλλά δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματική οικονομική και πολιτική ισχύ που αντιπροσώπευαν στην εποχή τους.