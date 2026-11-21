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Η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ενισχύσει μακροπρόθεσμα το ΑΕΠ της χώρας έως και κατά 3,7%, προσθέτοντας περίπου 112 δισ. λίρες ετησίως στην οικονομία, σε τιμές του 2025.

Το όφελος για την Βρετανία θα ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με μια ενδιάμεση συμφωνία, όπως η συμμετοχή στην ενιαία αγορά με καθεστώς αντίστοιχο εκείνου της Νορβηγίας ή της Ελβετίας, σύμφωνα με νέα μελέτη του Productivity Institute.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η έρευνα, με επικεφαλής τον οικονομολόγο Τζουν Ντου του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και σε συνεργασία με το Centre for Business Prosperity του Πανεπιστημίου Aston, εξετάζει διαφορετικά σενάρια επαναπροσέγγισης της Βρετανίας με την ευρωπαϊκή αγορά.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι όσο στενότερη είναι η σχέση με την ΕΕ τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το οικονομικό όφελος, κυρίως επειδή περιορίζεται η αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και δημιουργούνται κίνητρα για νέες επενδύσεις.

Τρία διαφορετικά σενάρια επαναπροσέγγισης

Η πλήρης επανένταξη στην ΕΕ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αυξήσει το βρετανικό ΑΕΠ κατά 3,7%, ποσό που αντιστοιχεί σε 112 δισ. λίρες ετησίως. Η επιστροφή στην ενιαία αγορά, μέσω μιας συμφωνίας με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των σχέσεων της Νορβηγίας ή της Ελβετίας με την Ένωση, θα απέφερε περίπου το μισό όφελος: αύξηση 1,79% ή 54 δισ. λίρες.

Ακόμη πιο περιορισμένη θα ήταν η επίδραση μιας τελωνειακής ένωσης, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει το ΑΕΠ κατά 1,26%, δηλαδή περίπου 38 δισ. λίρες.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην υπόθεση ότι η Βρετανία θα υποβάλει αίτηση για μια νέα σχέση με την ΕΕ το 2030, μετά τις εκλογές του 2029. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία έως το 2035, περίπου το 80% του δυνητικού οικονομικού οφέλους θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Η πλήρης επίδραση, ωστόσο, δεν θα γινόταν αισθητή πριν από το 2060.

Οι επενδύσεις στο επίκεντρο

Το σημαντικότερο στοιχείο της μελέτης είναι ότι η ανάκαμψη των επιχειρηματικών επενδύσεων αναμένεται να αποτελέσει βασικό μοχλό της ανάπτυξης. Η αβεβαιότητα που ακολούθησε το δημοψήφισμα του 2016 περιόρισε την προθυμία επιχειρήσεων να επενδύσουν στη Βρετανία, καθώς έγινε δυσκολότερο να προβλέψουν τους μελλοντικούς όρους πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Jun Du επισημαίνει ότι η εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας έχει ιδιαίτερη σημασία: οι συμφωνίες που προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και είναι δυσκολότερο να ανατραπούν θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που χάθηκαν. Η μελέτη αξιοποιεί και έρευνα του 2025, με συνεισφορά του καθηγητή του Stanford Nicholas Bloom και δημοσίευση από το National Bureau of Economic Research, η οποία εκτίμησε ότι το Brexit είχε μειώσει τις επιχειρηματικές επενδύσεις κατά περισσότερο από 12%.

Παράλληλα, η μείωση των εμπορικών εμποδίων, όπως τα τελωνειακά έγγραφα και οι κανονιστικές απαιτήσεις, θα διευκόλυνε τις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και να ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Το πολιτικό και οικονομικό κόστος της επιλογής για την Βρετανία

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αναμένεται να συζητήσει τις επιλογές στενότερης σχέσης με την ΕΕ, στο φόντο της συνόδου που ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες, όπου συμφωνήθηκε η επαναφορά ορισμένων εμπορικών δεσμών.

Έχει δηλώσει ότι η αποχώρηση από την Ένωση «δεν λειτούργησε» για τη χώρα και επιθυμεί να εξετάσει τις δυνατότητες επιστροφής.

Στις Βρυξέλλες υπογράφηκαν τρεις συμφωνίες για την απλούστευση των ελέγχων σε τρόφιμα και ποτά, τη σύνδεση των συστημάτων τιμολόγησης άνθρακα και ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων ηλικίας 18 έως 30 ετών.

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι συμφωνίες αυτές θα προσθέσουν έως 0,4% στο ΑΕΠ.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βρετανίας υπολογίζει ότι το Brexit έχει μειώσει μακροπρόθεσμα το ΑΕΠ κατά 4%, ενώ άλλες μελέτες ανεβάζουν την απώλεια στο 6%-8%. Η νέα ανάλυση του Productivity Institute δεν αποτελεί πρόβλεψη βέβαιης ανάπτυξης, αλλά εκτίμηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα οφέλη θα είναι μικρότερα εάν οι επενδύσεις δεν ανακάμψουν ή εάν οι εμπορικές διευκολύνσεις αποδειχθούν περιορισμένες.

Η μελέτη λαμβάνει επίσης υπόψη το μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, από τους αμερικανικούς δασμούς έως την ευρωπαϊκή στρατηγική «Made in Europe» για την προστασία της βιομηχανικής βάσης από τον κινεζικό ανταγωνισμό.

Το δίλημμα για τη Βρετανία δεν αφορά, επομένως, μόνο το θεσμικό καθεστώς των σχέσεών της με τις Βρυξέλλες, αλλά και το επίπεδο οικονομικής βεβαιότητας και πρόσβασης στην αγορά που επιθυμεί να εξασφαλίσει για τις επιχειρήσεις της.