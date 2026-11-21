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Ο εξάδελφός μου ο Δημήτρης ήταν πολύ θυμωμένος. Κατοικεί σε μια περιοχή μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Όμορφη συνοικία, με καλύτερη ποιότητα ζωής για εκείνον. Ταυτόχρονα με περισσότερα προβλήματα υποδομών. Το πρόσφατο περιστατικό που τον έβγαλε εκτός εαυτού ήταν η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών.

Για αρκετούς μήνες η εταιρεία επικοινωνιών εκτελούσε έργα υποδομής. Αναστάτωση στους δρόμους, αλλά κανείς δεν παραπονέθηκε. Ήταν για το καλό των κατοίκων.

Το ενδιαφέρον ήταν ότι στην ίδια περιοχή, άρχισε να εκτελεί αντίστοιχες εργασίες και ένας μεγάλος ανταγωνιστής της πρώτης εταιρείας. «Το ένα ενδεχόμενο είναι να σκάβουν τους δρόμους μας ο ένας μετά τον άλλο, ψάχνοντας κάτι πολύτιμο στο υπέδαφος», μου έλεγε ο Δημήτρης. «Το άλλο ίσως είναι ότι θεωρούν ότι η περιοχή μας έχει εμπορικό ενδιαφέρον και γι’ αυτό διαγκωνίζονται να το εκμεταλλευτούν».

Ώσπου αυτές τις ημέρες η εταιρεία που είχε ξεκινήσει πρώτη τις εργασίες, άρχισε να προσεγγίζει τους κατοίκους με πωλητές που επισκέπτονταν τις κατοικίες «από πόρτα σε πόρτα». Με συνοπτικές διαδικασίες πρότειναν προγράμματα υπηρεσιών μέσω οπτικής ίνας. Έστελναν την ίδια ημέρα τη σύμβαση στο κινητό και τηλεφωνούσαν στον πελάτη για να υπογράψει μέσω ενός κωδικού τη σύμβαση αυτή. Η κύρια ερώτηση των πελατών πριν υπογράψουν ήταν το πότε θα ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους. Και η απάντηση ανησυχητικά καθησυχαστική: «το δίκτυο είναι έτοιμο και θα έχετε απίστευτα γρήγορο διαδίκτυο μόλις έλθει το συνεργείο μας και εγκαταστήσει την υποδομή…»

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν πράγματι γρήγορα. Και εγκαταστήθηκε η τεχνική υποδομή. Αλλά μέχρις εκεί. Έχει περάσει ήδη ένας μήνας, αλλά υπάρχει σιγή ασυρμάτου από την πλευρά του παρόχου. Στα τηλεφωνήματά του προς την εξυπηρέτηση πελατών αλλά και προς τον πωλητή, ακούει υποσχέσεις που είναι ακριβώς αυτό: υποσχέσεις!

Ο εξάδελφος σκέπτεται σοβαρά να υπαναχωρήσει από την τρέχουσα σύμβαση, και να συμφωνήσει με την ανταγωνιστική εταιρεία. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον το ότι και αυτή τον προσέγγισε πρόσφατα, υποσχόμενη καλύτερες, φθηνότερες και ταχύτερες υπηρεσίες…

Αγώνας δρόμου

Στον αγώνα δρόμου, οι αθλητές τρέχουν αυτοπαρακινούμενοι να κερδίσουν. Ή έστω να διακριθούν στις πρώτες θέσεις. Αυτό το κίνητρο είναι αρκετό για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Όμως, έχει παρατηρηθεί ότι όταν ένας συναγωνιστής πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής τον προπορευόμενο, αυτός εντείνει την προσπάθειά του για να κρατήσει το προβάδισμα.

Το ανάλογο συμβαίνει συχνά και στον επιχειρηματικό κόσμο. Όταν μια εταιρεία δημιουργεί μια καινούργια αγορά πρώτη σχεδιάζοντας ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία, θέλει να το κάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να αποκομίσει τα κέρδη του πρωτοπόρου. Και όταν αντιληφθεί να την πλησιάζει ο ανταγωνισμός, εντείνει τις προσπάθειές της ακόμη περισσότερο, για να παραμείνει προπορευόμενη σε αυτή την αγορά.

Η κατάσταση αυτή όμως, δημιουργεί κάποιες φορές ορισμένες στρεβλώσεις. Στον αγώνα για να εξασφαλίσει την πρωτιά, η επιχείρηση μπορεί να προωθήσει στην αγορά το προϊόν χωρίς αυτό να είναι ολοκληρωμένο, ή να βρίσκεται ακόμη στη φάση του σχεδιασμού. Η ομάδα πωλήσεων ξεκινά δυναμικά το κυνήγι των στόχων, και καταλήγει να πουλάει προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν, ή είναι ατελή. Υπόσχεται χρόνους παράδοσης που είναι ανέφικτοι, και η επιχείρηση πετυχαίνει μια Πύρρειο νίκη. Αφού έχει ολοκληρώσει τον αρχικό κύκλο των πωλήσεων, υποχρεούται να υποστεί τις συνέπειες της ασυνέπειάς της. Αυτός είναι ο σίγουρος τρόπος για να χάσει την αξιοπιστία και τους πελάτες της.

Συγκεκριμένα οι πελάτες: Αισθάνονται εξαπατημένοι, χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς την επιχείρηση, δυσφημίζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, επιλέγουν τον ανταγωνισμό

Με τον τρόπο αυτό, όλη η σπουδή για την πρωτιά εισόδου στην αγορά, καταλήγει να γίνει βάση αποτυχίας αντί για εφαλτήριο επιτυχίας.

Εν τέλει, επιτυχία δεν είναι η υπογραφή του συμβολαίου. Είναι η πραγματοποίηση των συμφωνηθέντων. Ακόμα καλύτερα, η υπέρβαση των συμβατικών υποχρεώσεων προς όφελος του πελάτη.

Ο Σταμάτης Παππάς, MEng/MBA, είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων