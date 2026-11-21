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«Θες να είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές;»: ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε χθες Παρασκευή να στρέψει τους προβολείς στον Στίβεν Μίλερ, τον νέο επικεφαλής των υπηρεσιών του στην αμερικανική προεδρία, ο οποίος ανήκει στην αμερικανική ριζοσπαστική δεξιά.

Προς το τέλος συνέντευξης Τύπου που ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος της αφιερωμένη στην σύνοδο του προέδρου των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα με τους ομολόγους του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο κ. Τραμπ κάλεσε τον πιστό συνεργάτη του να πάρει τον λόγο, παρουσιάζοντάς τον σαν τον «πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο».

Ο Τραμπ έκρινε μπροστά στον Βανς και τον Ρούμπιο ότι ο Μίλερ είναι «καλύτερος από αυτούς τους δυο τύπους»

«Εχουμε έκτακτα σπουδαία νέα: ήταν καλύτερος από αυτούς τους δυο τύπους», είπε ακόμη, κατά τα φαινόμενα χαριτολογώντας, νεύοντας για να δείξει πως συνέκρινε τον κ. Μίλερ με τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο, παρόντες αμφότερους.

Trump after Stephen Miller effusively kisses his ass: “Breaking news — he was better than these two guys! *points at Vance and Rubio* Do you want to run for president?” https://t.co/QYp97JWN6S — Aaron Rupar (@atrupar) November 20, 2026

Πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν τους κ.κ. Βανς και Ρούμπιο δυνητικούς διεκδικητές του Λευκού Οίκου το 2028.

Στο μικρόφωνο, ο ενδιαφερόμενος ύμνησε τον ηγέτη του: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα αυτά τα δυο τελευταία χρόνια από ό,τι οποιοσδήποτε άλλος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία», διαβεβαίωσε.

Μοιάζοντας να απολαμβάνει την κολακεία, ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν τον ρώτησε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ο Στίβεν Μίλερ, 41 ετών, με έκφραση μόνιμα αυστηρή, ως επιθετική, ανέλαβε νέος επικεφαλής των υπηρεσιών του Λευκού Οίκου (chief of staff, «προσωπάρχης», ή «γενικός γραμματέας» της προεδρίας) αντικαθιστώντας τη Σούζι Γουάιλς, η οποία είχε πιστωθεί πως διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προηγούμενων προεδρικών εκλογών μεν, αλλά αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά την πανωλεθρία των ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές αυτού του μήνα.

Αβολη στιγμή

Ο κ. Μίλερ, γνωστός για τη συχνά εμπρηστική ρητορική του, θεωρείται ιδίως αρχιτέκτονας της πολύ σκληρής πολιτικής που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ για την πάταξη της μετανάστευσης.

Ο Τζέι Ντι Βανς, από την πλευρά του, έζησε μια αν μη τι άλλο άβολη στιγμή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, όταν του απευθύνθηκε ερώτηση για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, τον οποίο επέκρινε μετά τη βαριά ήττα των ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ο πρόεδρος έχει πει πως αν χρειαζόταν να το ξανακάνει, θα το ξανάκανε. Η άποψή μου είναι πως η δουλειά μου είναι να υποστηρίζω τον πρόεδρο», απάντησε, υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ, που έμοιαζε περιπαικτικό, σαν να απολάμβανε την αμηχανία του αντιπροέδρου του.

JD Vance cucks himself in response to a question about him obliquely criticizing Trump: “The goal of keeping Iran from getting a nuclear weapon is absolutely what we need to be doing” https://t.co/TyaBpYfMnE — Aaron Rupar (@atrupar) November 20, 2026

Ούτε ο Τζέι Ντι Βανς, ούτε ο Μάρκο Ρούμπιο έχουν εκφράσει δημόσια φιλοδοξίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Ο ογδοντάρης αρχηγός του κράτους από την πλευρά του κρίνει πως θα ήταν πολύ πρόωρο να χρίσει δυνητικό διάδοχό του.

Πηγή: ΑΠΕ