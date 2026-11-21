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Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οινοποιία παρουσιάζει η αγορά των ΗΑΕ λόγω του συνδυασμού υψηλής αγοραστικής δύναμης, τουριστικής ανάπτυξης, διεθνούς καταναλωτικού προφίλ και ζήτησης για ποιοτικά εισαγόμενα προϊόντα, όπως αναφέρει η πρόσφατη έρευνα αγοράς που διεξήχθη από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάι.

Περίπου στα 206 εκατ. δολάρια το 2025 έφτασε η αξία της αγοράς οίνου από σταφύλια των ΗΑΕ, σύμφωνα με εκτίμηση ειδικών του κλάδου που επικαλείται η έρευνα, με πρόβλεψη αύξησης σε 272 εκατ. δολάρια έως το 2032.

Έπειτα, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Euromonitor για το 2025, οι πωλήσεις οίνου ανήλθαν σε περίπου 28,6 εκατ. λίτρα, καταγράφοντας αύξηση όγκου κατά 9%, ενώ η αξία της αγοράς αναφέρεται σε 7,8 δισ. AED, με ετήσια αύξηση 22%.

Η σημασία της αγοράς για την Ελλάδα δεν περιορίζεται στο άμεσο εξαγωγικό της μέγεθος. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η παρουσία ελληνικών κρασιών στα ΗΑΕ μπορεί να ενισχύσει συνολικά την εικόνα των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, να δημιουργήσει συνέργειες με την ελληνική γαστρονομία και να αξιοποιήσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της χώρας ως τουριστικού προορισμού, τονίζει η έρευνα.

Κρασί: Πού υπάρχουν εξαγωγικές προοπτικές

Οι προοπτικές για την προσφορά οίνου στα ΗΑΕ συνδέονται με την περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών, την ενίσχυση των premium προϊόντων και την ανάπτυξη εξειδικευμένων εμπορικών

κατηγοριών.

Για την ελληνική οινοποιία, ιδιαίτερες δυνατότητες παρουσιάζουν:

Το Ασύρτικο Σαντορίνης, λόγω της ισχυρής σύνδεσης με έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο τουριστικό προορισμό.

Το Ξινόμαυρο Νάουσας, με δυνατότητες ανάπτυξης premium και single-vineyard ετικετών.

Το Αγιωργίτικο Νεμέας, με προοπτικές τοποθέτησης σε επιλεγμένα εστιατόρια και εξειδικευμένα σημεία λιανικής.

Το Μοσχοφίλερο, η Μαλαγουζιά και άλλες γηγενείς ποικιλίες, που μπορούν να προσφέρουν διαφοροποίηση στην κατηγορία των λευκών οίνων.

Τα βιολογικά, φυσικά, ροζέ και αφρώδη κρασιά, τα οποία μπορούν να καλύψουν εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς.

Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς, η προοπτική δεν αφορά μόνο την αύξηση του αριθμού των ελληνικών ετικετών, αλλά κυρίως την αναβάθμιση της υφιστάμενης παρουσίας τους και τη μετάβαση σε προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Πώς θα ενισχυθεί η ζήτηση;

Αν και η ελληνική γαστρονομία διαθέτει σημαντική αναγνωρισιμότητα στην αγορά των ΗΑΕ, από την άλλη πλευρά η γνώση των ελληνικών οίνων και γενικότερα των ελληνικών ποτών παραμένει σαφώς πιο περιορισμένη.

Όπως εξηγεί η έρευνα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάι, η συγκεκριμένη διαφοροποίηση δημιουργεί περιθώρια αξιοποίησης της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας ως μέσου προβολής των ελληνικών κρασιών, μέσω εκδηλώσεων γευσιγνωσίας, συνεργασιών με εστιατόρια ελληνικής κουζίνας και ενημέρωσης επαγγελματιών της εστίασης.

Για τους premium οίνους, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι σομελιέ και οι υπεύθυνοι προμηθειών των ξενοδοχειακών μονάδων. Η σύστασή τους μπορεί να συμβάλει στην εισαγωγή νέων ετικετών και στην εξοικείωση των καταναλωτών με λιγότερο γνωστές ποικιλίες, επισημαίνει η έρευνα.

Παράλληλα, η σύνδεση ορισμένων ελληνικών οίνων με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα.

Πόσο κρασί εξήγαγε η Ελλάδα στα ΗΑΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία UN Comtrade/WITS, το 2024 η Ελλάδα εξήγαγε συνολικά οίνους αξίας περίπου 106,2 εκατ. δολαρίων και συνολικού όγκου 24,86 εκατ. λίτρων. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τα ΗΑΕ ανήλθαν σε περίπου 627.450 δολάρια, αντιστοιχώντας σε 55.908 λίτρα.

Άρα η αγορά των Εμιράτων εξακολουθεί να αποτελεί σχετικά περιορισμένο προορισμό για τα ελληνικά κρασιά, παρά τις εμπορικές δυνατότητες που παρουσιάζει.

Πάντως, η υφιστάμενη παρουσία των ελληνικών προϊόντων επιβεβαιώνεται μέσω των ακόλουθων εμπορικών σημάτων, όπως Kir-Yianni, Domaine Sigalas, Tsantali και Boutari.

Όπως καταλήγει η έρευνα αγοράς, το σημαντικότερο πεδίο εμπορικής ανάπτυξης εντοπίζεται συνεπώς στην αναβάθμιση της ελληνικής κατηγορίας μέσω premium και boutique οίνων, με έμφαση στο Ασύρτικο Σαντορίνης, το Ξινόμαυρο Νάουσας και το Αγιωργίτικο Νεμέας.