Τσεχία: Ο πληθωρισμός τραβάει την προσοχή της κεντρικής τράπεζας

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Η προσοχή στη νομισματική πολιτική παραμένει δικαιολογημένη, τονίζει η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας, με τον συνολικό πληθωρισμό να είναι πιθανό να επιστρέψει στο ή «ελαφρώς πάνω» από τον στόχο του 2% φέτος, μετά από πρόσφατη πτώση.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αψήφησαν τον περασμένο μήνα τις πιέσεις του πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις για χαμηλότερο κόστος δανεισμού, αυξάνοντας το βασικό επιτόκιο για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, με στόχο την τιθάσευση του πληθωρισμού.

Ενώ η αύξηση των βασικών τιμών επιβραδύνθηκε στο 1,5% τον Ιούνιο, η κίνηση αυτή οφειλόταν σε ασταθή στοιχεία, «η μελλοντική εξέλιξη των οποίων δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη», σύμφωνα με τον Petr Sklenar, επικεφαλής οικονομολόγο της κεντρικής τράπεζας.

«Αντίθετα, ο αυξημένος δομικός πληθωρισμός και η αύξηση των παγκόσμιων πληθωριστικών πιέσεων εξακολουθούν να αποτελούν λόγους αυξημένης προσοχής» υποστήριξε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, μετά την δημοσίευση της τελικής ένδειξης για τον πληθωρισμό για τον Ιούνιο από τη στατιστική υπηρεσία.

Επίμονος ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες

Ο δείκτης του δομικού πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές και αντανακλά τις υποκείμενες πιέσεις που προκαλούνται από τη ζήτηση, μειώθηκε κατά 0,1% στο 2,8% τον Ιούνιο, αφού παρέμεινε στο 2,9% για τρεις μήνες, δήλωσε η κεντρική τράπεζα.

Παρόλο που τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό φαίνονται πολύ καλά επιφανειακά, η δομή είναι ανομοιογενής, σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Διοικητή Eva Zamrazilova. Το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας συνέβαλε στη μείωση του βασικού αριθμού, αλλά ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παραμένει «πολύ επίμονος», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Aktualne.cz νωρίτερα την Παρασκευή.

Η ισχυρή καταναλωτική ζήτηση καθοδηγείται από μια «ακραία αναβίωση» της αύξησης των μισθών, η οποία επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να συνεχίσουν να αυξάνουν τις τιμές, δήλωσε η χάραξη πολιτικής.

«Ανησυχούμε για το γεγονός ότι η καταναλωτική ζήτηση είναι τόσο ισχυρή που τροφοδοτεί τον δομικό πληθωρισμό, ειδικά στις υπηρεσίες», δήλωσε η Zamrazilova. «Η συνολική εικόνα δείχνει σαφείς πιέσεις που προκαλούνται από τη ζήτηση στον πληθωρισμό στο μέλλον».