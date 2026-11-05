 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων

Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4%

World 05.11.2026, 21:46
Σχολιάστε
Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την δεύτερη αύξηση των επιτοκίων μέσα στο 2026 αποφάσισε η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας αύξησε τα επιτόκια για δεύτερη φορά φέτος, με στόχο τον περιορισμό των πληθωριστικών κινδύνων που απορρέουν από την ανθεκτική εγχώρια ζήτηση και τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας.

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4%, κίνηση που ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των περισσότερων οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Τσεχία αύξησαν το κόστος δανεισμού τον Ιούνιο, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια, ενώ στις δύο επόμενες συνεδριάσεις διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα. Πλέον, αξιολογούν τους κινδύνους για περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού, οι οποίοι προέρχονται από τις ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες, καθώς και από το αυξημένο κόστος πετρελαίου και φυσικού αερίου ακόμη και μετά τις πρόσφατες ενδείξεις για πιθανή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η αύξηση των επιτοκίων έρχεται σε αντίθεση με τις πιέσεις που ασκεί ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, ο οποίος κέρδισε τις περσινές εκλογές υποσχόμενος πιο προσιτή στέγαση και έχει αποδώσει στην νομισματική πολιτική την ευθύνη για το υψηλό κόστος των στεγαστικών δανείων. Ο Μπάμπις επανέλαβε την κριτική του μόλις λίγες ώρες πριν από τη λήψη της απόφασης για τα επιτόκια την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντας το τρέχον επίπεδο των επίσημων επιτοκίων «ακατανόητο».

Η απόφαση της Τσεχίας έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της Πολωνίας, μιας χώρας που αντιμετωπίζει ταχύτερο πληθωρισμό, αλλά όπου η κεντρική τράπεζα διατήρησε την Τετάρτη το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 3,75%.

Ο δομικός πληθωρισμός

Αν και ο γενικός δείκτης πληθωρισμού στην Τσεχία επιβραδύνθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο, παρέμεινε πάνω από τον στόχο του 2% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες και να ξεπεράσει το 3% στις αρχές του επόμενου έτους, λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και της ακριβότερης τροφής.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στην Τσεχία, των οποίων η μοναδική εντολή είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, εκφράζουν επίσης ανησυχία για τον δομικό πληθωρισμό. Ο δείκτης αυτός έχει ήδη υπερβεί το ανώτατο όριο του 3% που προβλέπεται στο εύρος ανοχής της κεντρικής τράπεζας.

Οι τιμές των υπηρεσιών –ένας δείκτης που παρακολουθείται στενά– αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα κατά 4,5% σε ετήσια βάση, ρυθμός τον οποίο η κεντρική τράπεζα χαρακτήρισε «αυξημένο». Παράλληλα, η κατάσταση στην αγορά κατοικίας, η αύξηση των μισθών και τα σχέδια για περαιτέρω κρατικές δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν μέσω δανεισμού, εντείνουν τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Οι επενδυτές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες τους για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, μετά την πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου. Πλέον, οι συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων (forward rate agreements) υποδεικνύουν προσδοκίες για δύο έως τρεις επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Nintendo: Το μεγάλο στοίχημα για το Switch 2»
World

Το νέο στοίχημα της Nintendo
ΗΠΑ: Πώς θα αλλάζει το τοπίο των σχέσεων με την Κίνα το εκλογικό αποτέλεσμα
World

Θα αλλάξει η σχέση ΗΠΑ - Κίνας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές;
Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα
World

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα
UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse
World

UBS: Ψαλίδι στους συμβούλους μετά την Credit Suisse
Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
World

Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής
World

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Bank: Στόχος για κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030
Τράπεζες

Alpha: Κέρδη 1,4 δισ. και διανομές 4 δισ. έως το 2030

Στον τομέα του Wealth Management, οι πελάτες της Alpha Bank διατηρούν 2,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets της UniCredit

Αγης Μάρκου
Μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις – Στο στόχαστρο και δύο αεροσκάφη της AEGEAN
Μεταφορές

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις - Στο στόχαστρο και η Aegean

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για απειλές στις πτήσεις Α3552 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και Α3860 από την Αθήνα προς τη Βιέννη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Τουρισμός

Αλλάζουν όλα στον τουρισμό - Το στοίχημα για την Ελλάδα

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Startups

Η Wonderful των 5 δισ. που επενδύει στην ελληνική αγορά AI

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Γιώργος Πολύζος
Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Nintendo: Το μεγάλο στοίχημα για το Switch 2»
World

Το νέο στοίχημα της Nintendo

Με όπλο τους εμβληματικούς χαρακτήρες της, η Nintendo επιδιώκει να ενισχύσει τις πωλήσεις της νέας κονσόλας, εν μέσω αυξανόμενου κόστους και αδυσώπητου ανταγωνισμού

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα
World

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon τόνισε πως ο τομέας του λιανικού εμπορίου παραμελείται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse
World

UBS: Ψαλίδι στους συμβούλους μετά την Credit Suisse

Η UBS περιορίζει το κόστος εξωτερικών συνεργατών καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση της σύνθετης ενοποίησης, ενώ έχει ήδη καταργήσει περισσότερες από 5.500 θέσεις εργασίας από την αρχή του 2026.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
World

Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων

Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4%

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής
World

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής

Οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια

Coca-Cola HBC: Καμιά επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση για αλλαγές στη Multon
World

Coca-Cola HBC: Τι απαντά για την τύχη της Multon στη Ρωσία

Η Coca-Cola HBC δηλώνει ότι δε βασίζεται σε έσοδα ή κεφάλαια από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εκτός Ρωσίας

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ εξετάζει δείκτες για να διαπιστώσει αν απαιτείται αύξηση των επιτοκίων
World

Λαγκάρντ: Τι εξετάζει η ΕΚΤ για τη συνεδρίαση του Δεκμεβρίου

Τι είπε για τα επιτόκια η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ

Latest News
Wall Street: Πτώση 1.800 μονάδων για τον Dow – Σε φάση διόρθωσης ο Nasdaq
Wall Street

«Βουτιά» 1.800 μονάδων για τον Dow - Διόρθωση για τον Nasdaq με πτώση 5,5%

Η Wall Street φοβάται πλέον ότι η ολοκληρωτική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να επιβραδύνει την επέκταση των κέντρων δεδομένων

Nintendo: Το μεγάλο στοίχημα για το Switch 2»
World

Το νέο στοίχημα της Nintendo

Με όπλο τους εμβληματικούς χαρακτήρες της, η Nintendo επιδιώκει να ενισχύσει τις πωλήσεις της νέας κονσόλας, εν μέσω αυξανόμενου κόστους και αδυσώπητου ανταγωνισμού

ΗΠΑ: Πώς θα αλλάζει το τοπίο των σχέσεων με την Κίνα το εκλογικό αποτέλεσμα
World

Θα αλλάξει η σχέση ΗΠΑ - Κίνας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές;

Τα σενάρια που βλέπουν οι αναλυτές ως επικρατέστερα μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Νέες φυλακές, βιομηχανικό πάρκο και επένδυση υδροπονίας 130 εκατ.
Πολιτική

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Νέες φυλακές, βιομηχανικό πάρκο και επένδυση υδροπονίας 130 εκατ.

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη μεταλιγνιτική εποχή - Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για το σωφρονιστικό κατάστημα των 40 εκατ. ευρώ, με δυναμικότητα έως 600 κρατουμένων

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα
World

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon τόνισε πως ο τομέας του λιανικού εμπορίου παραμελείται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse
World

UBS: Ψαλίδι στους συμβούλους μετά την Credit Suisse

Η UBS περιορίζει το κόστος εξωτερικών συνεργατών καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση της σύνθετης ενοποίησης, ενώ έχει ήδη καταργήσει περισσότερες από 5.500 θέσεις εργασίας από την αρχή του 2026.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
World

Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων

Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4%

Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα
Business

Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα

Τα ενδιάμεσα ευρήματα της μελέτης ΣΒΕ–Deloitte αναδεικνύουν τη δυναμική της μεταποίησης, αλλά και τις διαρθρωτικές υστερήσεις — Αίτημα για δεκαετή εθνική στρατηγική με μετρήσιμους στόχους

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής
World

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής

Οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια

Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 – «Αγκάθι» ο πληθωρισμός
Economy

Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 - Αγκάθι ο πληθωρισμός

Η ελληνική οικονομία διατηρεί τις αντοχές της, αλλά οι ανατιμήσεις πιέζουν τα εισοδήματα είπε ο Γιάννης Στουρνάρας - Οι προτεραιότητες για επενδύσεις, ανταγωνισμό και χρηματοδότηση της παραγωγής

Κίνα: Για πρώτη φορά θα εκδώσει στον Καναδά ομόλογα σε γιουάν
Ομόλογα

Κίνα: Για πρώτη φορά θα εκδώσει στον Καναδά ομόλογα σε γιουάν

Η Κίνα θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας έως και 4 δισ. γιουάν στον Καναδά

Πιερρακάκης – Hoekstra: Το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα υποχώρησε, για πρώτη φορά, κάτω από 10%
Economy

Για πρώτη φορά κάτω από 10% το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα

«Κάθε ευρώ που ανακτούμε από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ που μπορούμε να επιστρέφουμε στους πολίτες», τόνισε ο Κ. Πιερρακάκης

Lamda Development: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha – Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος
Business

Lamda: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha - Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος

Σταθερά στα 12,7 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της μετοχής της Lamda Development η AXIA Alpha Finance, και τη σύσταση buy, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Καμιά επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση για αλλαγές στη Multon
World

Coca-Cola HBC: Τι απαντά για την τύχη της Multon στη Ρωσία

Η Coca-Cola HBC δηλώνει ότι δε βασίζεται σε έσοδα ή κεφάλαια από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εκτός Ρωσίας

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ εξετάζει δείκτες για να διαπιστώσει αν απαιτείται αύξηση των επιτοκίων
World

Λαγκάρντ: Τι εξετάζει η ΕΚΤ για τη συνεδρίαση του Δεκμεβρίου

Τι είπε για τα επιτόκια η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ

Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών
Βιομηχανία

Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών

Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε πέντε άξονες βιομηχανικής πολιτικής στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος με θέμα «Η Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies