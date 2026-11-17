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Υπό αναθεώρηση θέτει η Optima Bank την τιμή-στόχο και τις εκτιμήσεις της για την Allwyn, καθώς οι ρυθμιστικές εξελίξεις στη Βραζιλία, τη Χιλή και τη Βόρεια Αμερική δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας του ομίλου.

Οι αναλυτές εστιάζουν ιδιαίτερα στις πιθανές επιπτώσεις από τους περιορισμούς στον διαδικτυακό στοιχηματισμό στη Λατινική Αμερική, με το δυσμενέστερο σενάριο για τη Βραζιλία να συνεπάγεται απώλεια αποτίμησης έως 1,72 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Optima Bank, πέρα από τις επιδόσεις του 2026, η πορεία της Allwyn θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το πώς θα διαμορφωθεί το ρυθμιστικό περιβάλλον στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

Βραζιλία: Έως 2,25 ευρώ ανά μετοχή ο κίνδυνος στην αποτίμηση

Στη Βραζιλία, οι συνεχιζόμενες δικαστικές διαδικασίες σχετικά με τους περιορισμούς στον διαδικτυακό στοιχηματισμό διατηρούν την αβεβαιότητα γύρω από τη συνεισφορά της Kaizen Gaming, στην οποία η Allwyn κατέχει ποσοστό 36,75%.

Η Optima Bank εξετάζει διαφορετικά σενάρια, ανάλογα με τη διάρκεια ενδεχόμενης διακοπής της δραστηριότητας.

Στην περίπτωση διακοπής για ένα τρίμηνο, η επίπτωση στο μερίδιο κερδών της Allwyn εκτιμάται σε περίπου 60-65 εκατ. ευρώ.

Εάν, αντίθετα, η δραστηριότητα στη Βραζιλία διακοπεί για ολόκληρο το 2027, η απώλεια θα μπορούσε να φθάσει περίπου τα 220 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερες θα ήταν οι συνέπειες σε περίπτωση μόνιμης απώλειας της βραζιλιάνικης αγοράς. Σύμφωνα με την ανάλυση της Optima Bank, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να μειώσει την αποτίμηση της Allwyn κατά 1,58 έως 1,72 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,08 έως 2,25 ευρώ ανά μετοχή.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν σενάρια κινδύνου και όχι προβλέψεις ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή της δραστηριότητας.

Χιλή: Νέα αβεβαιότητα για την Betano

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας αποτελεί η Χιλή, όπου πρόσφατη πρόταση για την απαγόρευση των ιδιωτικών διαδικτυακών πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών δημιουργεί νέους ρυθμιστικούς κινδύνους για τις δραστηριότητες της Betano στη Λατινική Αμερική.

Η Optima Bank διευκρινίζει ότι η πρόταση δεν έχει ακόμη αποκτήσει ισχύ νόμου.

Ωστόσο, εάν επιβληθεί μόνιμη απαγόρευση, η επίπτωση στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (GGR) της Betano εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη επίπτωση στα EBITDA υπολογίζεται σε 80 εκατ. ευρώ.

Για την Allwyn, η μείωση των εσόδων από συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 20 και 30 εκατ. ευρώ.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει τους ευρύτερους ρυθμιστικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής.

Βόρεια Αμερική: Στο επίκεντρο PrizePicks και prediction markets

Στη Βόρεια Αμερική, η Optima Bank παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό καθεστώς των παιχνιδιών Daily Fantasy Sports (DFS) και των αγορών προβλέψεων (prediction markets).

Η PrizePicks έχει ήδη αναπτύξει παρουσία και στις δύο δραστηριότητες, ωστόσο οι αλλαγές στις απαιτήσεις αδειοδότησης και το ενδεχόμενο περιορισμών σε συγκεκριμένα προϊόντα θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να διαμορφώσουν και τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της PrizePicks.

Υπό αναθεώρηση οι εκτιμήσεις και η τιμή-στόχος

Με δεδομένη την αυξημένη ρυθμιστική αβεβαιότητα στις συγκεκριμένες αγορές, η Optima Bank αποφάσισε να θέσει υπό αναθεώρηση τόσο την τιμή-στόχο όσο και τις οικονομικές προβλέψεις της για την Allwyn.

Η χρηματιστηριακή αναμένει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των ρυθμιστικών εξελίξεων, προτού επαναξιολογήσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας και ανάπτυξης του ομίλου.