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Στο χαμηλότερο άκρο των εκτιμήσεων της αγοράς για το 2026 αναμένει η Citi ότι θα διαμορφωθούν τα προσαρμοσμένα EBITDA της Allwyn, μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που κινήθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών. Οι αναλυτές διατηρούν τη σύσταση Neutral και την τιμή-στόχο των 10,40 ευρώ, επισημαίνοντας ότι οι ασθενέστερες επιδόσεις στη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνδυασμό με τα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα των αθλητικών στοιχημάτων, επηρέασαν την κερδοφορία του ομίλου.

Ωστόσο, η Citi εκτιμά ότι μέρος των αρνητικών εξελίξεων ενδέχεται να έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποτίμηση της μετοχής, η οποία είχε υποχωρήσει περίπου 20% τον τελευταίο μήνα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η πτώση αυτή, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια περαιτέρω υποαπόδοσης, ακόμη και εάν ακολουθήσουν καθοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για την κερδοφορία.

Η πορεία των εσόδων της Allwyn

Τα καθαρά έσοδα της Allwyn αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2026, φθάνοντας τα 1,22 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσό ήταν χαμηλότερο κατά 2,7% από τις προβλέψεις της Citi και κατά 2,6% από τη συναίνεση των αναλυτών που καταγράφει η Visible Alpha.

Η Citi σημειώνει ότι η ανάπτυξη επηρεάστηκε από τα ιδιαίτερα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα στα αθλητικά στοιχήματα, τα οποία περιόρισαν τα έσοδα του ομίλου.

Εξαιρουμένης της PrizePicks, η οργανική αύξηση των εσόδων διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Citi, μόλις στο 1% σε ετήσια βάση, έναντι 3,6% στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 6%, στα 396 εκατ. ευρώ, αλλά υπολείπονταν κατά 7,8% των προβλέψεων της Citi και κατά 6,1% της συναίνεσης του Bloomberg.

Το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA υποχώρησε κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 32,5%.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι αναλυτές στη διαφορά μεταξύ προσαρμοσμένων και λειτουργικών EBITDA. Τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα περιλάμβαναν προσαρμογές ύψους 55 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά EBITDA να διαμορφωθούν στα 341 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό ήταν χαμηλότερο κατά 19,7% από τις εκτιμήσεις της Citi και κατά 17,6% από τη συναίνεση της Visible Alpha, αναδεικνύοντας μεγαλύτερη απόκλιση στην υποκείμενη λειτουργική κερδοφορία.

Τα pro forma προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 141 εκατ. ευρώ, υπολειπόμενα κατά 7,1% των προβλέψεων της Citi και κατά 16,7% των εκτιμήσεων του Bloomberg.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, ο καθαρός δανεισμός, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός σε τριμηνιαία βάση, στα 6,64 δισ. ευρώ. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένα EBITDA τελευταίου δωδεκαμήνου διαμορφώθηκε στις 3,5 φορές, σε pro forma βάση που λαμβάνει υπόψη τις υποκείμενες συμμετοχές.

Η αδυναμία σε ΗΠΑ και Βρετανία

Η γεωγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων της Allwyn. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα έσοδα ανήλθαν στα 754 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 1,6% τις εκτιμήσεις της Citi και κατά 1,8% τη συναίνεση της Visible Alpha.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της περιοχής διαμορφώθηκαν στα 328 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 1,2% των προβλέψεων της Citi και ουσιαστικά σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς.

Αντίθετα, στη Βόρεια Αμερική τα έσοδα περιορίστηκαν στα 242 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 14,6% από τις εκτιμήσεις της Citi και κατά 8% από τη συναίνεση.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η απόκλιση στην κερδοφορία, καθώς τα προσαρμοσμένα EBITDA της περιοχής διαμορφώθηκαν στα 43 εκατ. ευρώ, υπολειπόμενα κατά 35,3% των προβλέψεων της Citi και κατά 26,9% των εκτιμήσεων της αγοράς.

Πάντως, η PrizePicks κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 29% σε ετήσια βάση, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ τον Οκτώβριο σημειώθηκε ρεκόρ δραστηριότητας πελατών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 237 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από τη δύσκολη συγκριτική βάση των μεγάλων τζάκποτ και τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της μετάβασης σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της βρετανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκαν στα 18 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 23,6% από τις προβλέψεις της Citi και κατά 6,7% από τη συναίνεση.

Betano: Προοπτική μερισμάτων το 2027 παρά την απαγόρευση στη Βραζιλία

Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Citi στην Betano, η οποία συνεισέφερε 35 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα, ποσό χαμηλότερο κατά 6,3% από τις εκτιμήσεις της Citi και κατά 29,7% από τη συναίνεση της αγοράς.

Παρά την απαγόρευση στη Βραζιλία, η διοίκηση της Allwyn ανέφερε ότι η Betano αναμένεται να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει μέρισμα το 2027.

Μάλιστα, μετά το τέλος του τρίτου τριμήνου, η Betano προχώρησε σε διανομή μερίσματος ύψους 150 εκατ. ευρώ, από την οποία η Allwyn εισέπραξε περίπου 55 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Citi, η Betano εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα καταβολής σημαντικών μερισμάτων και το επόμενο έτος, παρά τους περιορισμούς που έχουν προκύψει στη βραζιλιάνικη αγορά.

Στο χαμηλότερο άκρο των εκτιμήσεων τα EBITDA του 2026

Η Allwyn επανέλαβε την πρόβλεψή της για αύξηση των καθαρών εσόδων κατά ποσοστό μεταξύ του μέσου και του ανώτερου εύρους του 20% για το 2026, πριν από έκτακτες επιδράσεις περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Για τα προσαρμοσμένα EBITDA, η διοίκηση τοποθετεί τις προσδοκίες της εντός του εύρους των συγκλινουσών εκτιμήσεων που έχει συγκεντρώσει η εταιρεία, δηλαδή μεταξύ 1,769 και 1,891 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η Citi εκτιμά ότι, μετά την υστέρηση του τρίτου τριμήνου, το τελικό αποτέλεσμα είναι πιθανότερο να κινηθεί κοντά στο χαμηλότερο άκρο του εύρους.

Μια τέτοια εξέλιξη θα συνεπαγόταν, σύμφωνα με τους αναλυτές, μικρή καθοδική αναθεώρηση, της τάξης των χαμηλών μονοψήφιων ποσοστών, σε σχέση με τη συναίνεση του Bloomberg, η οποία βρίσκεται στα 1,844 δισ. ευρώ.

Για να επιτευχθεί ακόμη και το κατώτατο όριο των 1,769 δισ. ευρώ, η Allwyn θα πρέπει να εμφανίσει προσαρμοσμένα EBITDA περίπου 472 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο.

Το ποσό αυτό συγκρίνεται με 396 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2026 και 497 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Οι διανομές στους μετόχους και η αποτίμηση

Παρά τις πιέσεις στην κερδοφορία, η Allwyn συνέχισε τις επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους της. Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, ενώ η ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή, που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο, ανέβασε τις συνολικές διανομές του 2026 στο 1 ευρώ ανά μετοχή.

Συμπεριλαμβανομένων των επαναγορών, οι συνολικές επιστροφές κεφαλαίου ανήλθαν σε 1,19 ευρώ ανά μετοχή.

Η Citi διατηρεί τη σύσταση Neutral και την τιμή-στόχο των 10,40 ευρώ, έναντι τιμής αναφοράς 9,56 ευρώ στις 18 Νοεμβρίου.

Με βάση τα στοιχεία της ανάλυσης, το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου της μετοχής διαμορφώνεται στο 8,8%, ενώ η αναμενόμενη μερισματική απόδοση ανέρχεται στο 10,5%, οδηγώντας τη συνολική προσδοκώμενη απόδοση στο 19,2%. Παράλληλα, η Citi διατηρεί αρνητική βραχυπρόθεσμη εκτίμηση για τη μετοχή, με χρονικό ορίζοντα έως τις 25 Νοεμβρίου 2026.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι χαμηλότερες επιδόσεις του τρίτου τριμήνου δημιουργούν κίνδυνο αναθεώρησης των προβλέψεων για το σύνολο της χρήσης. Ωστόσο, η σημαντική πτώση της μετοχής πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υποδηλώνει ότι ένα μέρος αυτής της επιδείνωσης μπορεί να έχει ήδη αποτυπωθεί στην αποτίμησή της.