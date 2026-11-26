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Σημαντικές ανακατατάξεις στη σύνθεση των βασικών δεικτών του Euronext Athens φέρνει η τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση, με τη Star Bulk να καταλαμβάνει τη θέση της Aegean στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη Safe Bulkers να εισέρχεται στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Οι δύο ναυτιλιακές εταιρείες εντάσσονται και στον Γενικό Δείκτη, στον οποίο πραγματοποιούνται συνολικά πέντε προσθήκες και ισάριθμες διαγραφές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αλλαγές στον δείκτη υψηλής μερισματικής απόδοσης, από τον οποίο αποχωρούν η Motor Oil και η Jumbo, ενώ μεταξύ των νέων εισόδων βρίσκεται η Τράπεζα Κύπρου.

Euronext Athens: Στον FTSE 25 η Star Bulk

Η Star Bulk εισέρχεται στον FTSE/Χ.Α. Large Cap, καταλαμβάνοντας την 20ή θέση στην κατάταξη, με συντελεστή ελεύθερης διασποράς 83%. Τη θέση της στον δείκτη χάνει η Aegean, η οποία βρίσκεται στην 30ή θέση και διαγράφεται.

Η μοναδική μεταβολή στους συντελεστές ελεύθερης διασποράς των υφιστάμενων μελών του δείκτη αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, με τον συντελεστή της να αυξάνεται από 87% σε 92%.

Στη λίστα των επιλαχουσών μετοχών του FTSE 25 βρίσκονται κατά σειρά οι Bally’s Intralot, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΟΛΠ, Κρι Κρι και Aegean.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση Aegean και Safe Bulkers

Δύο προσθήκες και δύο διαγραφές περιλαμβάνει η αναθεώρηση του FTSE/Χ.Α. Mid Cap. Στον δείκτη εισέρχονται η Aegean και η Safe Bulkers, με συντελεστές ελεύθερης διασποράς 45% και 76% αντίστοιχα, ενώ αποχωρούν ο ΟΛΘ λόγω χαμηλής συναλλακτικής ρευστότητας και η Fourlis για λόγους εξισορρόπησης.

Παράλληλα, ο συντελεστής ελεύθερης διασποράς της Άβαξ αυξάνεται από 44% σε 55% και της Ελλάκτωρ από 24% σε 30%, ενώ εκείνος της Qualco Group μειώνεται από 39% σε 31%.

Επιλαχούσες μετοχές του δείκτη είναι πλέον οι Trastor, Profile, Lavipharm, Πλαστικά Θράκης και Fourlis.

Πέντε νέες μετοχές στον Γενικό Δείκτη

Με δύο ναυτιλιακές, δύο εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και μία εταιρεία του λιανεμπορίου εμπλουτίζεται η σύνθεση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πρόκειται για τις Star Bulk, Prodea, Safe Bulkers, Trastor και Attica Πολυκαταστήματα.

Εκτός Γενικού Δείκτη τίθενται οι BriQ Properties, Interlife, Onyx Τουριστική, Orilina Properties και Παπουτσάνης, λόγω χαμηλής κατάταξης. Οι ίδιες εταιρείες συγκροτούν πλέον τη λίστα των επιλαχουσών μετοχών.

Σε επίπεδο συντελεστών ελεύθερης διασποράς, πέραν των αλλαγών στις Πειραιώς, Άβαξ, Ελλάκτωρ και Qualco Group, μειώνεται και ο συντελεστής της ΕΚΤΕΡ από 73% σε 52%.

Οι ίδιες μεταβολές πραγματοποιούνται και στον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη, με τον αριθμό των μετοχών που συμμετέχουν στους δύο δείκτες να παραμένει στις 60.

Εκτός του μερισματικού δείκτη Motor Oil και Jumbo

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στον FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης, καθώς από τη σύνθεσή του αποχωρούν δύο από τις πλέον γνωστές μερισματικές επιλογές της ελληνικής αγοράς, η Motor Oil και η Jumbo.

Στον δείκτη εισέρχονται οι Prodea, Τράπεζα Κύπρου, Μοτοδυναμική, Medicon Ελλάς, Quest Συμμετοχών και Φάις.

Εκτός, πέραν των Motor Oil και Jumbo, τίθενται οι Βογιατζόγλου, Ελινόιλ, Πέτρος Πετρόπουλος και Euronext Athens. Για τις δύο πρώτες προβλέπεται αυτόματη διαγραφή, ενώ για τις υπόλοιπες η αποχώρηση οφείλεται στη χαμηλή κατάταξή τους.

Αλλαγές πραγματοποιούνται και στους συντελεστές ελεύθερης διασποράς της Ανδρομέδας, από 70% σε 65%, και της Ελλάκτωρ, από 24% σε 30%.

Στις επιλαχούσες μετοχές περιλαμβάνονται οι Πέτρος Πετρόπουλος, Intracom Holdings, Μπλε Κέδρος, ΟΛΠ και Γενική Εμπορίου.

Έξι προσθήκες και οκτώ διαγραφές στον FTSE Δείκτη Αγοράς

Στον FTSE/Χ.Α. Δείκτη Αγοράς προστίθενται οι Attica Πολυκαταστήματα, CNL Capital, Safe Bulkers, Star Bulk, Logismos και Trastor.

Αντίθετα, λόγω χαμηλής συναλλακτικής ρευστότητας, διαγράφονται οι AVE, Ελινόιλ, Λανακάμ, Μάθιος Πυρίμαχα, ΟΛΘ, Τεχνική Ολυμπιακή, Orilina Properties και Χαϊδεμένος.

Πέραν των μεταβολών που αφορούν τις Πειραιώς, Qualco Group, Άβαξ, ΕΚΤΕΡ και Ελλάκτωρ, μειώνονται οι συντελεστές ελεύθερης διασποράς της Έλτον από 31% σε 25%, της Mevaco από 45% σε 39% και της Ιντεργούντ-Ξυλεμπορία από 34% σε 30%.

Οι ανακατατάξεις στη μικρή κεφαλαιοποίηση

Στον Δείκτη Τιμών Μικρής Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ μεταφέρονται και οι πέντε μετοχές που αποχωρούν από τον Γενικό Δείκτη, δηλαδή οι BriQ Properties, Interlife, Onyx Τουριστική, Orilina Properties και Παπουτσάνης.

Τη θέση τους χάνουν οι Loulis Food, Γενική Εμπορίου, Ελινόιλ, Βιοκαρπέτ και Ικτίνος Ελλάς, λόγω χαμηλής κατάταξης.

Μειώνονται επίσης οι συντελεστές ελεύθερης διασποράς της Mevaco από 45% σε 39%, της Ανδρομέδας από 70% σε 65% και της Έλτον από 31% σε 25%.

Στη λίστα των επιλαχουσών μετοχών βρίσκονται οι Δομική Κρήτης, Loulis Food, Έλαστρον, Γενική Εμπορίου και Εβροφάρμα. Ο δείκτης θα εξακολουθήσει να αριθμεί 20 μετοχές.

Αμετάβλητη παραμένει η σύνθεση του δείκτη ΕΝ.Α. Growth, στον οποίο συμμετέχουν 13 μετοχές.

Πότε τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Euronext Athens, οι συντελεστές περιορισμού της βαρύτητας των μετοχών (capping factors) θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου 2026.

Οι αλλαγές στους δείκτες της Αγοράς Μετοχών της Euronext Athens θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2026.