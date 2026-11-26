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Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Αυτό διεμήνυσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σηκώνοντας το γάντι που έριξαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο πρόεδρος της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) Γιάννης Μασούτης, μιλώντας στο 17ο Συνέδριο του ΙΕΛΚΑ την Τετάρτη.

«Για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας, στηρίζουμε συστηματικά την σύγχρονη ελληνική βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, με το σύνολο της πολιτικής μας και ιδιαίτερα με την αξιόπιστη εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και τη συνεχή μείωση της γραφειοκρατίας. Ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που μέσα σε δύσκολες διεθνείς συνθήκες, καινοτομούν, επενδύουν, δημιουργούν καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους μας. Και θα συνεχίσουμε να την ενισχύουμε», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «με τον ίδιο αποφασιστικό όμως τρόπο, ως Πολιτεία έχουμε καθήκον να διασφαλίζουμε την εφαρμογή του νόμου με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, για μια πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά, ώστε να ενημερώνονται γι’ αυτά που πρέπει και να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι συνεπείς επιχειρήσεις».

Κατέληξε, δε, πως «αυτό απαιτεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θεσμοθετήσαμε, ελέγχους και πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και πληρώνονται. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».

Οι δηλώσεις Θεοδωρόπουλου – Μασούτη

Της σημερινής δήλωσης του υπουργού Ανάπτυξης έχουν προηγηθεί τα όσα χθες είπαν οι δύο εκπρόσωποι -βιομηχάνων και λιανεμπόρων- μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ. Εκανε λόγο για «δαιμονοποίηση» που έχουν υποστεί –κατά την άποψη του– βιομήχανοι και λιανέμποροι με ευθύνη της κυβέρνησης και των τηλεοπτικών σταθμών.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε πως «ο κύριος Μαύρος – της MRB – μας είπε σήμερα ότι από εδώ και πέρα το βασικό θέμα λέγεται εμπιστοσύνη. Εμείς και η βιομηχανία τροφίμων αλλά και το και τα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής σήμερα δε μας αγκαλιάζει με εμπιστοσύνη και δε μας αγκαλιάζει γιατί κάθε μέρα από τέσσερις έως έξι φορές την ημέρα, ανάλογα αν κάνει τον κόπο να γυρίσει και κανένα κανάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακούει ότι είμαστε όλοι κερδοσκόποι. Απομυζούμε το αίμα του λαού. Δεν ξέρω τι ακριβώς μας κατηγορούν τώρα, δεν έχει και κανένα νόημα».

Πυρά στην κυβέρνηση

Και πρόσθεσε ότι «θέλω λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι έχουμε ευθύνη για αυτό το οποίο ζούμε και εμείς σαν επιχειρήσεις. Καταρχήν, πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να έχει εξοργίσει τον καταναλωτή. Υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο παίζεται τα τελευταία χρόνια. Κακοί έμποροι, κακοί βιομήχανοι, τα κακά σούπερ μάρκετ. Εγώ η κυβέρνηση που θα σε προστατεύσω, είμαι ο καλός σερίφης του Νότιγχαμ που θα σε προστατεύσω και θα κανονίσω να μην σε κλέβουνε.

Με νόμους, με διατάξεις, με ελέγχους των grouth margins, με αυτά, με εκείνα. Κάθε μέρα έριχνε και εκείνη νερό στο μύλο να εξοργίσει τον καταναλωτή όσο μπορεί περισσότερο». Κατά τον πρόεδρο του ΣΕΒ «το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα που μπαίνει ο καταναλωτής μέσα, πώς να μην είναι οργισμένος όταν νιώθει ότι μέσα στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν πενήντα δύο χέρια τα οποία προσπαθούν να του πάρουν τα λεφτά του από τις τσέπες του. Αλλά και εμείς οι επιχειρήσεις και των δύο κατηγοριών είμαστε υπεύθυνοι, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια από κάποιο δεν ξέρω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί το κάνουμε, αρνούμαστε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».