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Για την επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησε σήμερα το καμπανάκι της ελληνικής αγοράς, παρουσία της διοίκησης και στελεχών της ΜΕΤΚΑ, κηρύσσοντας την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της κατασκευαστικής εταιρείας, η οποία εισέρχεται σε μια νέα φάση της αναπτυξιακής της διαδρομής.

H METKA έκανε το ντεμπούτο της στην Euronext Athens, με την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης να έχει οριστεί στα 10 ευρώ ανά μετοχή και τη χρηματιστηριακή της αποτίμηση να διαμορφώνεται στα 1,25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της συνδυασμένης προσφοράς, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην τιμή διάθεσης των 10 ευρώ ανά μετοχή ανήλθε σε 53.313.310 μετοχές, συνολικής αξίας 533,13 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 1,78 φορές τα 30 εκατ. μετοχών που διατέθηκαν.

Η συνδυασμένη προσφορά, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου, απέφερε συνολικά μικτά έσοδα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν την έκδοση 25 εκατ. νέων μετοχών και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ την πώληση 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη μητρική Metlen. Η τελευταία δεν άσκησε το δικαίωμα αύξησης του μεγέθους της προσφοράς κατά 5 εκατ. επιπλέον υφιστάμενες μετοχές.

Η εκδήλωση

Κατά τη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης, ο οικονομικός διευθυντής της Euronext Athens, Νίκος Κοσκολέτος, επεσήμανε την επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστηριακό ταμπλό με διευρυμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών και των παραχωρήσεων.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, τόνισε ότι η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς και η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να χρηματοδοτεί φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια, ακόμη και σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της διαφάνειας, της ορθής πληροφόρησης και της προστασίας των επενδυτών.

Υπογραμμίστηκε ακόμη η σημασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς, η οποία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να κινητοποιεί εγχώρια και διεθνή κεφάλαια για τη χρηματοδότηση φιλόδοξων επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων, ακόμη και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο διευρύνει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της εταιρείας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει τις επιλογές του επενδυτικού κοινού.

Νέα εποχή ανάπτυξης για τη ΜΕΤΚΑ

Πρόσφατα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση η νέα ταυτότητα της ΜΕΤΚΑ αλλά και οι προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα των υποδομών.

Η νέα δομή της, έρχεται να διευρύνει τον ρόλο της – πέρα από την παράδοση ενός έργου – σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, καθώς συνδέει την μελέτη και την κατασκευή, με τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια υποστήριξη της λειτουργίας των υποδομών, ανάλογα με το συμβατικό αντικείμενο.

«Το όνομα ΜΕΤΚΑ υπήρξε πάντα συνδεδεμένο με την καλή μας τύχη σε όλη τη διαδρομή της εταιρείας και ενώ η METLEN αντιμετώπισε κατά καιρούς μεγάλες δυσκολίες, φροντίζοντας πάντα τη ΜΕΤΚΑ και δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες της. Εκείνη ανταπέδωσε αυτή τη στήριξη με πολλούς τρόπους στην πορεία της», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, συνδέοντας το νέο κεφάλαιο της ΜΕΤΚΑ με την ιστορία της και τον ιδιαίτερο δεσμό της με τη METLEN.