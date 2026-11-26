Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διερεύνηση νέων εμπορικών συνεργασιών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποίησε από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026 επιχειρηματική και εμπορική αποστολή στη Νάπολη της Ιταλίας, με τη συμμετοχή πέντε θεσσαλικών συνεταιρισμών καστάνου.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε σε μία από τις σημαντικότερες καστανοπαραγωγικές περιοχές της Ευρώπης, με επικεφαλής τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Θεσσαλίας, Δημήτριο Τσέτσιλα, και τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δρ. Δημήτρη Σταυρίδη.

Στόχος η εξωστρέφεια και διερεύνηση νέων εμπορικών συνεργασιών

Στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι των ακόλουθων συνεταιρισμών:

A.C. Melivia

ZAGORIN – A.C. of Zagora Pelion

A.C. Potamia – Skiti «To Mavrovouni»

The New A.C. of Ampelakia

A.C. of Karitsa Stomio «Karpoi Kissavou»

Σε Avellino και Montella

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις περιοχές Avellino και Montella, οι Θεσσαλοί εκπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά καστανεώνες, παραγωγικές μονάδες και συνεταιρισμούς, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και εμπειρίες και να ενημερωθούν για σύγχρονες πρακτικές καλλιέργειας, την προστασία της παραγωγής, τη μεταποίηση και την εμπορική αξιοποίηση του κάστανου.

Η Περιφέρεια Καμπανίας, με τις τέσσερις αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις IGP για το κάστανο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής που μπορεί να αποκτήσει ένα τοπικό αγροτικό προϊόν μέσα από την ποιότητα, την πιστοποίηση, την ισχυρή ταυτότητα και την οργανωμένη παραγωγή.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Νάπολης με τον ελληνικής καταγωγής Αντιδήμαρχο κ. Gennaro Demetrio Paipais και τον κ. Ιωάννη Νταουράκη, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Κρητικών Συλλόγων Ευρώπης. Η συνάντηση ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων κοινών πρωτοβουλιών.

Γευσιγνωσία προϊόντων από τη Θεσσαλία

Ξεχωριστή δράση αποτέλεσε η γευσιγνωσία θεσσαλικών προϊόντων στο χριστουγεννιάτικα στολισμένο Bacoli, όπου η αποστολή φιλοξενήθηκε από τον Δήμαρχο κ. Josi Gerardo Della Ragione.

Ο σεφ κ. Αλέξανδρος Θεολόγου παρουσίασε δημιουργικά εδέσματα με βάση το θεσσαλικό κάστανο και τα προϊόντα των συνεταιρισμών, αναδεικνύοντας τον πλούτο, την ποιότητα και τις γαστρονομικές δυνατότητες της θεσσαλικής παραγωγής. Σ

το επίκεντρο της γευσιγνωσίας βρέθηκαν το αλεύρι και η μπίρα κάστανου του Συνεταιρισμού Μελιβοίας «Η Αθανάτη», τα κάστανα Marron Glace του Νέου Συνεταιρισμού Αμπελακίων καθώς και τα προϊόντα των άλλων συνεταιρισμών. Ι

διαίτερα θετική ήταν και η ανταπόκριση των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς με την επίσκεψη της θεσσαλικής αποστολής, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών και τις προοπτικές ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων στον τομέα του κάστανου.

Συγκεκριμένα, το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η εφημερίδα ROMA το ενημερωτικό μέσο Napolivera και άλλοι αφιέρωσαν σημαντική δημοσιότητα στην επιχειρηματική αποστολή, προβάλλοντας τις δράσεις, τις επαφές και τη γαστρονομική παρουσίαση των θεσσαλικών προϊόντων.

Προϊόν υψηλής ποιότητας

«Το θεσσαλικό κάστανο αποτελεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Με την επιχειρηματική μας αποστολή στη Νάπολη επιδιώξαμε να φέρουμε τους παραγωγούς μας σε άμεση επαφή με μια περιοχή που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην καστανοκαλλιέργεια, στη μεταποίηση και στην εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος», δήλωσε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Τσέτσιλας, σημειώνοντας ότι «στόχος μας είναι να περάσουμε από την εξαιρετική παραγωγή στην ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, επενδύοντας στη σύνδεση της παραγωγής με τις αγορές και στην ανάδειξη των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής μας».

Να σημειωθεί ότι η επιχειρηματική αποστολή εντάσσεται στo τριετές στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη συνεργασιών και την προώθηση των θεσσαλικών αγροτικών προϊόντων σε νέες αγορές, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών.