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Oλοκληρωμένο σχέδιο με επτά στρατηγικές επιλογές και έντεκα στοχευμένες παρεμβάσεις, σε πανελλαδικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, υπέβαλε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον σχεδιασμό της Πολιτικής Συνοχής στο νέο Εθνικό & Περιφερειακό Εταιρικό Σχέδιο (ΕΠΕΣ) 2028-2034, το οποίο διαδέχεται το σημερινό ΕΣΠΑ.

Το σχέδιο εστιάζει στις βασικές προτεραιότητες του εμπορίου: ψηφιακό μετασχηματισμό, πηγές χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, πράσινη μετάβαση, αναβάθμιση δεξιοτήτων, περιφερειακή ανάπτυξη και σύνδεση του εμπορίου με τον τουριστικό κλάδο. Στόχος είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο σύγχρονες, πιο ανταγωνιστικές και πιο ανθεκτικές, με απλές διαδικασίες, απλοποιημένο κόστος και πραγματική υποστήριξη πριν και μετά την επένδυση.

Οι βασικές προτάσεις της ΕΣΕΕ

• Ψηφιακός μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη (225 εκ. €).

• Πρόσβαση σε χρηματοδότηση (170 εκ. €).

• Πράσινη μετάβαση (150 εκ. €).

• Ανθρώπινο δυναμικό (80 εκ. €).

• Εμπόριο εγγύτητας στην περιφέρεια (60 εκ. €).

• «Η Ελλάδα ως Shopping Destination» (15 εκ. €).

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Σταύρος Καφούνης ανέφερε: «Το εμπόριο κρατά ζωντανές τις πόλεις και τα χωριά μας και δίνει δουλειά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, ζητάμε η νέα Προγραμματική Περίοδος να το αντιμετωπίσει ως στρατηγικό κλάδο της οικονομίας. Καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο, που απαντά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην εξειδίκευση και την υλοποίησή του, μαζί με τις κατά τόπους Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα.»

Η Ε.Σ.Ε.Ε. θα συμμετάσχει ενεργά στις επόμενες φάσεις του σχεδιασμού, κατά τις οποίες η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ θα ζητήσει από τους φορείς την εξειδίκευση των προτάσεών τους, και θα ενημερώνει τα μέλη της για την πορεία των διαβουλεύσεων.