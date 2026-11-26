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Στις αρχές του 2012, η Ελλάδα ήταν η χώρα στην οποία κανείς δεν ήθελε να δανείσει. Καθώς η Αθήνα προετοίμαζε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους στην ιστορία, η απόδοση των 10ετών ομολόγων της ξεπέρασε το 35%. Η Ιταλία, που τότε θεωρούνταν το επόμενο «ντόμινο», είχε πληρώσει πάνω από 7% στο αποκορύφωμα της δικής της κρίσης λίγους μήνες νωρίτερα.

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, η κατάσταση έχει ανατραπεί, εκτιμά ο αρθρογράφος του Euronews, Piero Cingari.

Οι χαμηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών παραμένουν το αδύναμο σημείο για την Ελλάδα, εκτιμά το Euronews

Την Τετάρτη, η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 4,15%, κάτω από το 4,37% της Ιταλίας και αρκετά κάτω από το 4,73% της Γαλλίας. Το κόστος δανεισμού της Ελλάδας έπεσε για πρώτη φορά κάτω από αυτό της Ιταλίας τον Νοέμβριο του 2019 και παραμένει σταθερά χαμηλότερο από τότε, χωρίς διακοπή, από τις 20 Απριλίου. Η Ελλάδα άρχισε να δανείζεται φθηνότερα και από τη Γαλλία για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2025 και παραμένει σε αυτό το επίπεδο καθημερινά από τις 15 Ιουνίου.

«Το χρέος της είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερού επιτοκίου, με πολύ μακρές λήξεις, και οι αγορές αντιμετωπίζουν το κράτος πολύ πιο ευνοϊκά από ό,τι στο παρελθόν, όπως μπορείτε να δείτε στα περιθώρια των ομολόγων», δήλωσε ο Ken Egan, ανώτερος διευθυντής και επικεφαλής του τμήματος κρατικών ομολόγων της KBRA, σε αποκλειστικές δηλώσεις προς το Euronews.

Στις 20 Νοεμβρίου, η KBRA, ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με έδρα τις ΗΠΑ, αναβάθμισε την Ελλάδα από BBB σε BBB+, δύο βαθμίδες πάνω από τη χαμηλότερη βαθμολογία επενδυτικής κατηγορίας, με σταθερή προοπτική.

«Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να είναι προοπτικές και όχι αναδρομικές, και να αναγνωρίζουν πότε οι πιστωτικοί κίνδυνοι έχουν υποχωρήσει», δήλωσε η Joan Feldbaum-Vidra, ανώτερη διευθύντρια για θέματα κρατικών ομολόγων στην KBRA.

Το πλεόνασμα που άλλαξε την εικόνα

Η Ελλάδα κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 5,1% του ΑΕΠ το 2025, πράγμα που σημαίνει ότι τα έσοδά της υπερέβησαν τις δαπάνες της κατά το ποσοστό αυτό, πριν από την πληρωμή των τόκων. Σύμφωνα με την KBRA, αυτό είναι το ισχυρότερο ποσοστό στην Ευρώπη.

Η είσπραξη φόρων έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Το χάσμα συμμόρφωσης στον ΦΠΑ, δηλαδή το ποσοστό του φόρου προστιθέμενης αξίας που θα έπρεπε να καταβληθεί αλλά δεν φτάνει ποτέ στο κράτος, μειώθηκε από 24% το 2019 σε περίπου 9% το 2024, περίπου στο επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ.

«Είναι μια εικόνα πολύ διαφορετική από τα χρόνια της κρίσης του δημόσιου χρέους», δήλωσε ο Egan.

Η οικονομία ακολούθησε την ίδια πορεία. Η πραγματική ανάπτυξη κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 4,1% ετησίως μεταξύ 2021 και 2025, σημαντικά υψηλότερα από τη ζώνη του ευρώ. Η ανεργία μειώθηκε στο 7,6% τον Σεπτέμβριο από 8,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι ελληνικές τράπεζες, που κάποτε αποτελούσαν τον πιο αδύναμο κρίκο, είναι επίσης σε καλύτερη κατάσταση: το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους μειώθηκε από 6,9% τον Ιούνιο του 2024 σε 3,4% τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Η Ελλάδα πλησιάζει το χρέος της Ιταλίας

Σύμφωνα με την Eurostat, το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 140,8% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από 152% ένα χρόνο νωρίτερα.

Κατά την ίδια περίοδο, το χρέος της Ιταλίας αυξήθηκε στο 139,9% από 137,6%, ενώ της Γαλλίας ανέβηκε στο 119,1% από 115,4%.

Η διαφορά άνω των 14 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ Αθήνας και Ρώμης έχει συρρικνωθεί σε λιγότερο από μία. Η KBRA αναμένει ότι το ελληνικό χρέος θα μειωθεί σε περίπου 129% έως το 2027.

Η Αθήνα αποπληρώνει επίσης τα δάνεια της περιόδου των σχεδίων διάσωσης πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, κάτι που ο Egan χαρακτήρισε ως «ένα από τα πιο σαφή σημάδια της ανάκαμψης της Ελλάδας».

Το χρέος της Ελλάδας είναι ευκολότερο να αντεπεξέλθει ακριβώς λόγω της χρεοκοπίας της. Τα δάνεια διάσωσης αναδιαρθρώθηκαν αρκετές φορές, με χαμηλότερα επιτόκια και μακρύτερες περιόδους αποπληρωμής.

Η μέση διάρκεια του χρέους του κράτους ανέρχεται σε 18 έτη, ενώ για τα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το ταμείο διάσωσης της ζώνης του ευρώ, είναι 32 έτη.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους είναι σταθερού επιτοκίου, η αναχρηματοδότηση δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία της KBRA βραχυπρόθεσμα, ανέφερε ο Egan.

Οι μετοχές της Αθήνας προεξοφλούν την ανάκαμψη

Οι επενδυτές σε ελληνικές μετοχές φαίνεται να έχουν καταλήξει σε παρόμοιο συμπέρασμα.

Ο σύνθετος δείκτης ATHEX, ο κύριος δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχει σημειώσει άνοδο 15,8% από την αρχή του έτους, ακόμη και μετά την πτώση κατά 2,8% την Τετάρτη.

Αυτό είναι πολύ μπροστά από τον Euro Stoxx 50, τον δείκτη αναφοράς των μεγαλύτερων εταιρειών της ευρωζώνης, ο οποίος έχει σημειώσει άνοδο 1,8%. Ο ιταλικός FTSE MIB έχει σημειώσει άνοδο 7,1% και ο γερμανικός DAX 0,9%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχει υποχωρήσει κατά 2,1%.

Η αντίθεση με τη Γαλλία είναι ενδεικτική.

Το Παρίσι πέρασε μεγάλο μέρος του έτους αντιμετωπίζοντας πολιτική αναταραχή και αυξανόμενο χρέος, ενώ το χρηματιστήριό του παρέμεινε στάσιμο.

Στην Ελλάδα, ένα κράτος που παρουσιάζει πλεονάσματα και αποπληρώνει το χρέος του έχει μειώσει τον κίνδυνο που αποδίδουν οι επενδυτές σε ολόκληρη τη χώρα, από τα κρατικά ομόλογα έως τις τράπεζές της.

Τι απομένει ακόμα για να φτάσει η Ελλάδα στην αξιολόγηση «Α»

Η Ελλάδα έχει σημειώσει «αξιοσημείωτη πρόοδο» στα δημόσια οικονομικά της, δήλωσε ο Egan, αλλά τα ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα από μόνα τους δεν θα αρκούσαν για να την ανυψώσουν στην κατηγορία Α.

Η KBRA θα πρέπει να δει το χρέος να μειώνεται περαιτέρω και τις πρόσφατες βελτιώσεις να διατηρούνται στο χρόνο.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ευρύτερη οικονομία», είπε.

Τα επίπεδα εισοδήματος και παραγωγικότητας εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών ομολόγων, πρόσθεσε, ενώ η ανταγωνιστικότητα και οι εξωτερικές ευπάθειες παραμένουν διαρθρωτικές αδυναμίες που θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αντιμετωπιστούν.

Οι τιμές αποτελούν ένα ακόμη θέμα ανησυχίας. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 5,7% τον Οκτώβριο, έναντι 4,0% στη ζώνη του ευρώ, λόγω του κόστους της ενέργειας που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εισαγόμενα καύσιμα, ενώ ο πληθωρισμός στον τομέα της ενέργειας έφτασε το 25,4% τον Σεπτέμβριο.

Προς το παρόν, ο Egan θεωρεί το χάσμα του πληθωρισμού κυρίως ως εσωτερικό πρόβλημα, το οποίο συμπιέζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Δεν αναμένει να διαρκέσει αρκετά ώστε να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ η ζήτηση στον τομέα του τουρισμού, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 13% του ΑΕΠ, παραμένει ισχυρή.

Η KBRA, ωστόσο, παρακολουθεί στενά τον πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών. Τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 6,3%, σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο δείκτη της ευρωζώνης.

«Η ανησυχία θα προκύψει αν ο υψηλότερος πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών εδραιωθεί, διαβρώνοντας σταδιακά τη σχετική οικονομική προσιτότητα της χώρας», δήλωσε ο Egan.

Οι μειώσεις μισθών και τιμών μετά την κρίση έκαναν την Ελλάδα φθηνότερη και πιο ανταγωνιστική. Η απώλεια αυτού του πλεονεκτήματος, όπως είπε, «θα παρεμποδίσει την ακόμη νεογέννητη διαφοροποίησή της από τον τουρισμό».

Μια αδυναμία που έχει μετατοπιστεί

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σύμφωνα με την KBRA, δεν βρίσκεται πλέον στο κράτος.

«Η μεγαλύτερη ευπάθεια είναι το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα», δήλωσε ο Egan στο Euronews.

Οι επενδύσεις έχουν ανακάμψει, με τις παραγωγικές επενδύσεις να φτάνουν το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ωστόσο, οι Έλληνες δεν αποταμιεύουν αρκετά για να τις χρηματοδοτήσουν, οπότε το κενό καλύπτεται από κεφάλαια από το εξωτερικό. Η KBRA αναμένει ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο μετρά πόσα περισσότερα ξοδεύει μια χώρα στο εξωτερικό από ό,τι κερδίζει, θα φτάσει το 6,6% του ΑΕΠ φέτος.

Αυτή η εξάρτηση είναι διαχειρίσιμη όσο η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει ισχυρή, ανέφερε ο Egan, αλλά αφήνει την Ελλάδα εκτεθειμένη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, και η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει «αρκετούς από αυτούς πρόσφατα».

Προσέχει να τραβήξει μια γραμμή διαχωρισμού με το παρελθόν. Το έλλειμμα στις αποταμιεύσεις προέρχεται πλέον από τον ιδιωτικό τομέα, καλύπτεται εν μέρει από άμεσες ξένες επενδύσεις, και όχι από το κράτος, κάτι που περιέγραψε ως «σε έντονη αντίθεση» με τη δυναμική που οδήγησε στην κρίση χρέους.

Η ενίσχυση της εγχώριας αποταμίευσης θα απαιτήσει υψηλότερα εισοδήματα και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ανέφερε. «Αυτό απαιτεί χρόνο».

Το 2012, οι επενδυτές φοβούνταν ότι το ελληνικό κράτος δεν θα μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς του.

Το 2026, το κράτος πληρώνει λιγότερα για να δανειστεί σε σύγκριση με την Ιταλία ή τη Γαλλία, και το ερώτημα έχει μετατοπιστεί στο αν τα ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να κερδίσουν και να αποταμιεύσουν αρκετά ώστε να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση.