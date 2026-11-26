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Στους δέκα σημαντικότερους εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτασφαλιστικής αγοράς συγκαταλέγεται για τρίτη φορά ο Ηλίας Τσακίρης, διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Hull Management και γενικός διευθυντής του American Club Europe, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Lloyd’s List.

Ο κ. Τσακίρης καταλαμβάνει τη δέκατη θέση στη λίστα που δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της ετήσιας παρουσίασης των 100 σημαντικότερων προσωπικοτήτων της παγκόσμιας ναυτιλίας (One Hundred People 2026). Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και την τρίτη συνολικά που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη κατάταξη, μετά τις αντίστοιχες διακρίσεις του το 2020 και το 2025.

Η Lloyd’s List αναδεικνύει τη δραστηριότητά του στον τομέα της ασφάλισης πλοίων και συναφών κινδύνων, καθώς και τον θεσμικό του ρόλο ως προέδρου της Επιτροπής Ασφάλισης Πλοίων (Ocean Hull Committee) της Διεθνούς Ένωσης Ναυτασφαλιστών (IUMI).

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του στην IUMI, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως το Hull Masterclass, που επικεντρώνεται στην τεχνική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, και το Crew Wellbeing Checklist, το οποίο ενθαρρύνει τους ασφαλιστές πλοίων και μηχανών να λαμβάνουν υπόψη την ευημερία των πληρωμάτων κατά την αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων.

Ηλίας Τσακίρης: Θεμελιώδης παράμετρος η υποστήριξη στο πλήρωμα

Σχολιάζοντας τη διάκριση, ο κ. Τσακίρης δήλωσε: «Η εμπειρία μου στη θάλασσα με έχει διδάξει την αξία της γνώσης από πρώτο χέρι στην ανάληψη ναυτασφαλιστικών κινδύνων. Ο τρόπος με τον οποίο ένα πλοίο λειτουργεί και συντηρείται, καθώς και η υποστήριξη που παρέχεται στο πλήρωμά του, αποτελούν θεμελιώδεις παραμέτρους στην αξιολόγηση του κινδύνου».

Ο ίδιος αφιέρωσε τη διάκριση και στους συνεργάτες του στη Hellenic Hull, στο American Club Europe και στην Επιτροπή Ocean Hull της IUMI.

Η Hellenic Hull Management ιδρύθηκε το 1994 στην Κύπρο και εξειδικεύεται στην ανάληψη και διαχείριση ναυτασφαλιστικών κινδύνων. Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά και γραφεία στη Λεμεσό και στον Πειραιά, εξυπηρετεί ελληνικές, κυπριακές και διεθνείς ναυτιλιακές επιχειρήσεις.