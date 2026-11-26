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Ηγετική θέση στον ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη επιδιώκει η Ρωσία σύμφωνα με τον Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε την επικαιροποίηση της στρατηγικής της χώρας του για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έως το 2036, τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης κυρίαρχων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και επισήμανε τους κινδύνους που συνδέονται με την αυξανόμενη αυτονομία των τεχνολογιών.

Επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής και ευρεία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Πούτιν πρότεινε την επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει ορίζοντα έως το 2036, καθώς και την έγκριση ενός εθνικού σχεδίου δράσης στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επεκταθεί σε πολύ ευρύτερη κλίμακα, καλύπτοντας όλους τους τομείς της οικονομίας και της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Επισήμανε, επίσης, ότι η κατοχή των πλέον σύγχρονων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης δεν εγγυάται από μόνη της την επίτευξη τεχνολογικής υπεροχής. Όπως τόνισε, καθοριστικής σημασίας είναι η διασφάλιση μιας αρμονικής συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και αυτόνομων συστημάτων.

«Για να καταλάβουμε ηγετική θέση, δεν αρκεί απλώς να δημιουργούμε προηγμένες λύσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε, με τον πλέον ολοκληρωμένο και αρμονικό τρόπο, τη συνεργασία ανθρώπων και αυτόνομων συστημάτων, προσαρμόζοντας προς αυτή την κατεύθυνση τις διοικητικές και παραγωγικές διαδικασίες, την οικονομία και τον κοινωνικό τομέα», δήλωσε.

Κυρίαρχα μοντέλα και προστασία από εξωτερικές παρεμβάσεις

Η Ρωσία επενδύει στην ανάπτυξη κυρίαρχων θεμελιωδών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και προτίθεται να συνεχίσει την περαιτέρω εξέλιξή τους.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η χώρα δεν πρέπει να βρεθεί σε μια κατάσταση κατά την οποία, «με το πάτημα ενός κουμπιού», τα πάντα θα πάψουν να λειτουργούν.

«Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε σε κανέναν, ούτε και στον ίδιο μας τον εαυτό, να χρησιμοποιήσει αυτές τις νέες καινοτομίες και τις νέες τεχνολογίες, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε, εναντίον των συμφερόντων της χώρας μας», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που εκπαιδεύονται με βάση αξίες άλλων χωρών ενδέχεται να τις μεταδίδουν ανεπαίσθητα σε εκατομμύρια ανθρώπους και να διαμορφώνουν τη συνείδησή τους.

«Η Ρωσία πρέπει να διατηρεί τον αυτοτελή έλεγχο της ασφάλειας, της ποιότητας και της συμπεριφοράς των εγχώριων θεμελιωδών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αποτρέψει την επιρροή ξένων αξιών στην κοινωνία», υπογράμμισε ο Πούτιν.

Επισήμανε, επίσης, ότι ορισμένες χώρες επενδύουν πολύ μεγαλύτερα χρηματικά ποσά στην ανάπτυξη των τεχνολογιών, ωστόσο οι πνευματικοί και επιστημονικοί πόροι της Ρωσίας διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η «οικονομία των πρακτόρων»

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει περάσει σε ένα ποιοτικά νέο επίπεδο αυτονομίας.

Τα θεμελιώδη μοντέλα, τα οποία μέχρι πριν από δύο χρόνια περιορίζονταν στην απάντηση ερωτημάτων των χρηστών, εξελίσσονται πλέον σε «εγκέφαλο» αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (AI agents).

«Εκτελούν καθημερινές και επαγγελματικές εργασίες, σχεδιάζουν την εργασία τους, επικοινωνούν με άλλες συσκευές, αναλύουν τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτές, ελέγχουν και διορθώνουν τα λάθη τους», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης συμμετέχουν ήδη σε κοινωνικές και επιχειρηματικές σχέσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας «οικονομίας των πρακτόρων» (agent economy). Όπως σημείωσε, στο ορατό μέλλον τα αυτόνομα συστήματα και οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα αντικαταστήσουν στελέχη μεσαίου επιπέδου σε ορισμένους τομείς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργικές και παραγωγικές διαδικασίες αποτελεί μια μη αναστρέψιμη εξέλιξη.

Κίνδυνοι, ρυθμιστικό πλαίσιο και όρια των αρμοδιοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να συνοδεύεται από υπερβολικούς περιορισμούς, είναι όμως απαραίτητο να καθοριστούν σαφή όρια στις αρμοδιότητες των αυτόνομων πρακτόρων.

«Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του κράτους, των κρίσιμων υποδομών μας, των πολιτών και των επιχειρήσεων», ανέφερε.

Ο πρόεδρος τόνισε ότι πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια οι ενέργειες τις οποίες τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μπορούν να εκτελούν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Επισήμανε, επίσης, τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη και μη θεσμοθετημένη χρήση νευρωνικών δικτύων στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων ξένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του εμπορικού απορρήτου.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία καταγράφει πολλαπλάσια αύξηση των περιστατικών διεθνώς στα οποία χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη ισχυρότερο όπλο στα χέρια του ανθρώπου, μεταξύ άλλων και στον στρατιωτικό τομέα», δήλωσε.

Υποδομές, ενέργεια και συνεργασία με το κράτος

Η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας και δικτύων ηλεκτροδότησης, καθώς και η πολυπλοκότητα της τεχνολογικής και εξαρτηματικής βάσης, εξελίσσονται σε «σημείο συμφόρησης» (bottleneck) για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο πρόεδρος πρότεινε τη δημιουργία ενός συστήματος σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ταχεία κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, ανέθεσε στην κυβέρνηση και στις επιχειρήσεις να καταθέσουν προτάσεις για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης στη Ρωσία.

Επιπλέον, πρότεινε να προβλεφθεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώνων στη Ρωσία ένα ειδικό παράθυρο επιλογής εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων εφαρμογών.

Εκπαίδευση και δεξιότητες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Σχεδόν κάθε άνθρωπος θα χρειαστεί να αποκτήσει δεξιότητες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στην εποχή των ρομπότ. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε εντολή για την ανάπτυξη μιας «διδακτικής του 21ου αιώνα» για το ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο πρόεδρος επισήμανε, επίσης, ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν τη Ρωσία να ξεπεράσει τους περιορισμούς που απορρέουν από τις δημογραφικές εξελίξεις και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενισχύοντας παράλληλα τις αναπτυξιακές της δυνατότητες.

«Για τη Ρωσία – η οποία αναπτύσσεται υπό συνθήκες σοβαρών δημογραφικών προκλήσεων και έλλειψης εργατικού δυναμικού – τέτοιες τεχνολογίες αποτελούν μια πραγματική ευκαιρία να υπερβεί αυτούς τους περιορισμούς και να ενισχύσει τις δυνατότητές της», δήλωσε.