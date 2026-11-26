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Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους όρους του ανταγωνισμού και αναγκάζει τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους. Πόσο έτοιμες είναι όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις για αυτή τη μετάβαση; Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που συνοδεύουν την ταχύτατη εξάπλωση της νέας τεχνολογίας;

Στα παραπάνω ερωτήματα θα κληθούν να απαντήσουν κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας από το βήμα του 8ου OT Forum «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», που θα πραγματοποιηθεί την 1η και 2η Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr.

Ο venture capitalist Ανδρέας Σταυρόπουλος και ο ιδρυτικός εταίρος της Big Pi Ventures και ταμίας του ΣΕΒ, Μάρκος Βερέμης θα βάλουν στο επίκεντρο την ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ενώ ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος θα αναδείξει τον ρόλος του ηγέτη στην ψηφιακή εποχή και πώς οικοδομείται ένας ανταγωνιστικός οργανισμός όταν η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τις παραδοσιακές δομές.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Οι κόκκινες γραμμές

Η άλλη όψη της τεχνολογικής επανάστασης αφορά τους κινδύνους και τα όρια της αξιοποίησης της AI. Ο καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Αθήνας, Γιώργος Δουκίδης, και ο τεχνολογικός σύμβουλος του ΔΣ του BRIGHT GROUP, Δημήτρης Κοντίνος, θα συζητήσουν για τις νέες ευκαιρίες, τις ανησυχίες και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθεί και η κυβερνοασφάλεια.

Ο γενικός διευθυντής της Adacom, Νικήτας Κλαδάκης, θα αναφερθεί στις αλλαγές στη στόχευση των κυβερνοεπιθέσεων και στον βαθμό προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Τη διάσταση της προστασίας των κρίσιμων υποδομών απέναντι στις σύγχρονες απειλές θα φωτίσουν, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Πλατιάς, Associate Partner της EY-Parthenon, και ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO της EFA GROUP.

Η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται και σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας, όπως οι κατασκευές και οι υποδομές. Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, θα αναδείξει τη σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με την οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο τεχνολογικός μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες του κατασκευαστικού κλάδου.

H Generative AI παραμένει το σημείο εισόδου

Η έρευνα της Technology & Beyond: The Future Advantage που παρουσίασε πρόσφατα η Grant Thornton έδειξε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τις δυνατότητες της AI και αρχίζουν να μετατρέπουν το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια. Το 73% προγραμματίζει επενδύσεις έως 150 εκατ. ευρώ κατά την επόμενη τριετία, ενώ η σημαντική μείωση του ποσοστού όσων δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν υποδηλώνει μεγαλύτερη σαφήνεια στον επενδυτικό σχεδιασμό

H Generative AI κυριαρχεί στις σημερινές επιχειρηματικές περιπτώσεις χρήσης και συνεχίζει να οδηγεί την ευρύτερη υιοθέτηση της AI, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την Τεχνητή Νοημοσύνη.