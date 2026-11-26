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Μια ακόμη προσωπική σχέση ανώτατου στελέχους της Nvidia με πρόσωπο από εταιρεία που συνδέεται με την κινεζική αγορά έρχεται στο προσκήνιο, εντείνοντας τα ερωτήματα για τις επιχειρηματικές σχέσεις και τους πιθανούς κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τζέι Πούρι, επί σειρά ετών επικεφαλής των παγκόσμιων πωλήσεων της Nvidia, διατηρούσε για χρόνια σχέση με την Σένλι Τσεν, ανώτατο στέλεχος της Super Micro Computer, ενώ οι δύο εταιρείες συνεργάζονταν στενά. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Μαρτίου σε τελετή στο Μπιγκ Σερ της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με δημόσια αρχεία που είδε η Wall Street Journal.

Η Τσεν, η οποία κατείχε τη θέση της επικεφαλής ανάπτυξης της Super Micro, είχε συχνή επαγγελματική επαφή με τον Πούρι. Συμμετείχε σε συναντήσεις με τη διοίκηση της Nvidia και συνόδευε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Super Micro, Τσαρλς Λιάνγκ, όταν επισκεπτόταν τα γραφεία της εταιρείας για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες προηγμένων επεξεργαστών για τους πελάτες της. Σύμφωνα με εργαζομένους των δύο επιχειρήσεων, στις εσωτερικές συναντήσεις πωλήσεων της Super Micro η Τσεν παρουσιαζόταν ως βασικό σημείο επαφής για ζητήματα που αφορούσαν τη Nvidia.

Η ίδια αρνήθηκε ότι η προσωπική της σχέση με τον Πούρι επηρέασε τις επαγγελματικές της αποφάσεις. Σε δήλωσή της στη Wall Street Journal υποστήριξε ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να αξιοποιήσει προσωπικές γνωριμίες για να αποκομίσει επαγγελματικά οφέλη. Πρόσθεσε ότι ο ρόλος της αφορούσε τις σχέσεις με τους πελάτες και όχι την επιλογή ή την προμήθεια των τσιπ.

Η έρευνα για τη διακίνηση διακομιστών στην Κίνα

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή η Super Micro βρίσκεται στο επίκεντρο ομοσπονδιακής έρευνας στις ΗΠΑ. Τον Μάρτιο, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε κατηγορίες σε βάρος ενός εκ των συνιδρυτών της εταιρείας, ενός διευθυντή πωλήσεων και ενός τρίτου προσώπου που φέρεται να λειτουργούσε ως μεσάζων. Το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι οι τρεις συμμετείχαν σε σχέδιο παράνομης διοχέτευσης στην Κίνα διακομιστών αξίας άνω των 510 εκατ. δολαρίων, εξοπλισμένων με προηγμένα τσιπ της Nvidia.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μέσω εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ασία είχαν παραγγελθεί διακομιστές της Super Micro συνολικής αξίας περίπου 2,5 δισ. δολαρίων το 2024 και το 2025. Μέρος του εξοπλισμού φέρεται να κατέληξε στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας. Η Super Micro δεν έχει κατηγορηθεί ως εταιρεία και υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα του σχεδίου. Δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις αρχές και έχει διακόψει τις σχέσεις της με τα πρόσωπα που κατηγορούνται.

Ο συνιδρυτής Γιχ-Σιάνγκ «Γουόλι» Λιάου δήλωσε αθώος και παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Ο τρίτος εμπλεκόμενος, ο μεσάζων, έχει δηλώσει ένοχος στο πλαίσιο συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι ανεξάρτητος έλεγχος δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μέλη της σημερινής ανώτατης διοίκησης γνώριζαν το φερόμενο σχέδιο.

Ερωτήματα για τις σχέσεις με τη Nvidia

Η σχέση Πούρι και Τσεν έγινε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης μετά από αγωγή μετόχων της Super Micro και έκθεση της επενδυτικής εταιρείας Muddy Waters, η οποία επισήμανε τις επαγγελματικές και προσωπικές διασυνδέσεις τους. Η Τσεν, 50 ετών, εργάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες στη Super Micro, ενώ ο Πούρι, 72 ετών, εντάχθηκε στη Nvidia το 2005. Ως επικεφαλής πωλήσεων είχε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της διάθεσης των νεότερων τσιπ στους πελάτες της εταιρείας. Τον Ιούλιο ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εκτελεστική του θέση, παραμένοντας ανώτερος σύμβουλος.

Η Super Micro επιμένει ότι η Τσεν δεν διαχειριζόταν συνολικά τη σχέση της με τη Nvidia ούτε τις προμήθειες επεξεργαστών γραφικών. Υποστηρίζει ότι η κατανομή των τσιπ στους πελάτες της αποφασιζόταν μέσω διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν πολλά τμήματα.

Η Τσεν αποχώρησε από τη Super Micro λίγες εβδομάδες μετά το συνέδριο της Nvidia τον Μάρτιο και ανέλαβε τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου στην ChronoScale, εταιρεία υπηρεσιών cloud που προέκυψε από την Applied Digital. Ο επικεφαλής της Applied Digital, Γουές Κάμινς, αναγνώρισε ότι η σχέση της με τον Πούρι δημιουργούσε την εικόνα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά δήλωσε ότι δεν γνώριζε να έχει δοθεί προνομιακή μεταχείριση στη Super Micro.

Η υπόθεση προστίθεται στις πιέσεις που δέχεται η Nvidia μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, και τις σχέσεις του με στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας που επίσης ερευνάται για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ προς την Κίνα. Συνολικά, οι εξελίξεις αναδεικνύουν πόσο στενά συνδέονται οι εμπορικές συνεργασίες, η διάθεση κρίσιμης τεχνολογίας και οι απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.