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Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα συμμετάσχει στο νέο δάνειο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 45 δισ. ευρώ, προς την Ουκρανία. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Βουλγαρία δεν πρόκειται να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση αγορών όπλων και πυρομαχικών.

Το δάνειο αποσκοπεί στην κάλυψη των δύο τρίτων του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ουκρανίας για το 2027, το οποίο οφείλεται στις ανάγκες χρηματοδότησης του πολέμου.

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε», δήλωσε την Πέμπτη ο Ράντεφ.

Αρχικά, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός είχε εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του πρέπει να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες της, οι οποίες βρίσκονται υπό αυστηρό έλεγχο.

Ως αποτέλεσμα, η Βουλγαρία είχε αρχικά ενταχθεί μαζί με τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Τσεχία στην ομάδα των χωρών που αντιτίθενται συνολικά στο νέο δάνειο.

Ωστόσο, την Πέμπτη ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αποδεχθεί την πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθεί από το στρατιωτικό σκέλος της χρηματοδότησης.

«Έχουμε μια μεγάλη ιστορική διασπορά, με 300.000 Βουλγάρους να ζουν στην Ουκρανία. Η επιθυμία και το αίτημά μας είναι να επικεντρώσουμε τη στήριξή μας στις περιοχές της Ουκρανίας όπου ζει ο βουλγαρικός πληθυσμός», δήλωσε ο Ράντεφ στο πλαίσιο συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Επομένως, θα συνεισφέρουμε, αλλά επαναλαμβάνω: ούτε ένα ευρώ από τη Βουλγαρία για όπλα, ούτε χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαχωρίσει το νέο δάνειο των 45 δισ. ευρώ σε δύο σκέλη: 25 δισ. ευρώ για στρατιωτική βοήθεια και 20 δισ. ευρώ για δημοσιονομική στήριξη. Συνολικά, το δάνειο θα δημιουργήσει ετήσιο κόστος τόκων που εκτιμάται μεταξύ 2 και 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα επωμιστούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η Ουκρανία δεν θα κληθεί να αποπληρώσει το κεφάλαιο του δανείου έως ότου η Μόσχα καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Ο Ράντεφ χαιρέτισε τη διάρθρωση του δανείου σε δύο διακριτά σκέλη και δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεισφέρει στα 20 δισ. ευρώ που προορίζονται για τη δημοσιονομική στήριξη της Ουκρανίας, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και την καταβολή μισθών.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα συζητήσει το ζήτημα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Πέμπτης, στην ατζέντα της οποίας η στήριξη προς την Ουκρανία βρίσκεται ψηλά.

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία παρουσίασε την πρόταση για το δάνειο την περασμένη εβδομάδα, είχε δώσει δημόσια τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη που διατηρούσαν επιφυλάξεις να συμμετάσχουν επιλεκτικά, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους (*à la carte*). Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι είναι «πολύ αισιόδοξη» πως και οι 27 χώρες της ΕΕ θα στηρίξουν την πρότασή της.

Η επιβεβαίωση της βουλγαρικής συμμετοχής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πολιτικές πιέσεις προς τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Τσεχία, προκειμένου να συμμετάσχουν και αυτές στο δάνειο.

Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Ιρλανδία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν διαμηνύσει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος βρίσκεται επίσης υπό διαπραγμάτευση, εάν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί η χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία για το 2027.

«Είναι απολύτως σαφές ότι η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για την ελευθερία τους, αλλά και για τη δημοκρατία και τις αξίες της Ευρώπης», δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν.

«Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των Ουκρανών, οι οποίοι θα χρειαστούν ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική στήριξη τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι κάτι από το οποίο καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Όλοι πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό», πρόσθεσε.

Μένει να φανεί αν οι ηγέτες θα καταφέρουν να πείσουν τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Τσεχία να συνταχθούν με τους υπόλοιπους. Σε αντίθεση με τη Βουλγαρία, οι τρεις χώρες έχουν ήδη εξαιρεθεί από το προηγούμενο δάνειο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ και επιδιώκουν να συνεχίσουν την πολιτική εξαίρεσής τους.