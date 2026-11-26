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Στη σημασία του σχεδιαζόμενου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, Saudi-Greek Interconnection για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, κατά τη συμμετοχή του στο 15ο Αραβο-Ελληνικό Φόρουμ.

Όπως τόνισε, η συνεργασία για τον νέο ηλεκτρικό διάδρομο, που αναπτύσσουν οι Διαχειριστές της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας μέσω κοινής εταιρείας, υποστηρίζεται από τη δέσμευση των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Πρόσθεσε ότι οι διασυνοριακές υποδομές που δρομολογούν και κατασκευάζουν οι εθνικοί Διαχειριστές, καθίστανται ολοένα και πιο απαραίτητες για την πυκνότερη διασύνδεση των ηλεκτρικών αγορών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για επενδύσεις που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια.

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε κάλεσμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα καθώς, όπως σχολίασε, «υπάρχουν διάδρομοι μεγάλης γεωπολιτικής αξίας που αναπτύσσονται από τις χώρες αυτές προς την Ευρώπη».

Σημείωσε, ότι με δεδομένη τη συμμαχική σχέση της Ελλάδας με τις χώρες της περιοχής και την επιτάχυνση της συνεργασίας τους στον τομέα της ενέργειας, έργα διασυνδεσιμότητας όπως το Saudi-Greek Interconnection, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε περιφερειακό επίπεδο.

Εξήγησε ότι η διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία θα είναι έργο τεχνολογίας συνεχούς ρεύματος (HVDC), βασισμένο στην τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής – Κρήτης.

Στην παρούσα φάση, εξετάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και αξιολογείται η οικονομική του βιωσιμότητα με εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου, τόνισε ότι «οι μεγάλες διασυνδέσεις HVDC στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να υλοποιηθούν».

Ο επενδυτικός σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε επίσης στα μεγέθη και τον επενδυτικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ τα επόμενα χρόνια.

Η περιουσιακή βάση του Διαχειριστή ανέρχεται σε 3,3 δισ. ευρώ ενώ η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, συγκέντρωσε πολύ υψηλό ενδιαφέρον από την διεθνή και εγχώρια αγορά, αποτελώντας τον καταλύτη για την νέα γενιά έργων ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος, συνολικού προϋπολογισμού 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027-2036.

Αναφορικά με τις διεθνείς διασυνδέσεις, μίλησε για την πρόοδο της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ταμείου Meridiam στο έργο, με την εκκίνηση των ερευνών βυθού.

Σε προχωρημένη φάση ωρίμανσης βρίσκεται η δεύτερη διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας GRITA 2, για την οποία οι Διαχειριστές της Ελλάδας και της Ιταλίας, στοχεύουν να έχουν ολοκληρώσει τις τεχνικές προδιαγραφές έως το τέλος του 2027 με επόμενο βήμα την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών.

Για τη διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, GREGY, ο ΑΔΜΗΕ παρέχει στήριξη σε τεχνικό επίπεδο, μέσω μνημονίου συνεργασίας με την ELICA του ομίλου Κοπελούζου, που αναπτύσσει το έργο και τον διαχειριστή της Αιγύπτου (EETC).

Σχετικά με τα εγχώρια έργα, μετά την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων στις Κυκλάδες, ο ΑΔΜΗΕ αναπτύσσει νέες καλωδιακές συνδέσεις στο βόρειο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, με πρώτο βήμα τη διασύνδεση Κορίνθου – Κω, έργο με εξασφαλισμένη δανειοδότηση 1,5 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ και 800 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.

Τονίζοντας τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη των νησιωτικών διασυνδέσεων, ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ότι εκτιμάται πώς θα φέρουν εξοικονόμηση άνω των 3,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας για τους καταναλωτές, αυξάνοντας τη διείσδυση των ΑΠΕ από το 60% στο 80%.