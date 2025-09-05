Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος ενόψει κρίσιμων στοιχείων απασχόλησης στις ΗΠΑ

Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές μετοχές, κλείνοντας μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Nikkei κατέγραψε άνοδο 0,4%

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας ξεχώρισε με τη μεγαλύτερη άνοδο στην περιοχή, έπειτα από την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump για την εφαρμογή της νέας εμπορικής συμφωνίας Ουάσιγκτον–Τόκιο, που προβλέπει χαμηλότερους δασμούς, κυρίως στον κρίσιμο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,8%, ενώ ο δείκτης TOPIX σημείωσε άνοδο 0,4%. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Nikkei κατέγραψε άνοδο 0,4%.

Ανθεκτικότητα ιαπωνικής οικονομίας

Ταυτόχρονα, τα ισχυρότερα του αναμενόμενου στοιχεία για την ιδιωτική κατανάλωση υπογράμμισαν την ανθεκτικότητα της ιαπωνικής οικονομίας. Οι δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν σημαντικά τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ και τα εισοδήματα των εργαζομένων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Η θετική εικόνα της κατανάλωσης, κεντρικού μοχλού ανάπτυξης για την Ιαπωνία, συνοδεύεται ωστόσο από επίμονο πληθωρισμό, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει την Τράπεζα της Ιαπωνίας σε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 ενισχύθηκε 0,9% και ο Shanghai Composite 0,4%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 0,5%, ανακάμπτοντας μετά από ένα υποτονικό ξεκίνημα.

Παρά τη βελτίωση της Παρασκευής, οι κινεζικές μετοχές υστέρησαν έναντι των υπόλοιπων ασιατικών αγορών αυτήν την εβδομάδα, με απώλειες περίπου 2,6%, αποτέλεσμα ρευστοποιήσεων κερδών. Το sell-off ήρθε μετά το εντυπωσιακό ράλι του Αυγούστου, όταν οι κινεζικές μετοχές ανέβηκαν σε πολυετή υψηλά χάρη στις προσδοκίες για νέα μέτρα στήριξης και την ώθηση προς την αυτάρκεια στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πέραν Ιαπωνίας και Κίνας, οι περισσότερες αγορές της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά, με την εβδομάδα να κλείνει με μικτά πρόσημα. Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 200 ανέβηκε 0,4%, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times πρόσθεσε 0,3%. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.