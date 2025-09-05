Πετρέλαιο: Οδεύει προς την πρώτη εβδομαδιαία απώλεια σε τρεις εβδομάδες

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτώση τους σε τρίτη συνεδρίαση την Παρασκευή, οδεύοντας προς εβδομαδιαία απώλεια για πρώτη φορά σε τρεις εβδομάδες, καθώς οι εκτιμήσεις για την προσφορά αυξάνονται και μια απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ ενισχύει τις ανησυχίες για τη ζήτηση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 10 σεντς, ή 0,15%, στα 66,89 δολάρια το βαρέλι έως τις 04:20 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI μειώθηκε κατά 13 σεντς, ή 0,20%, στα 63,35 δολάρια.

Το Brent έχει υποχωρήσει κατά 1,78% και το WTI κατά 1% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

Το αργό πετρέλαιο παρέμεινε υπό πίεση εν μέσω ανησυχιών για την αύξηση της προσφοράς του ΟΠΕΚ+, έγραψαν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμα την Παρασκευή.

Οι προσδοκίες της αγοράς ότι ο οργανισμός θα διοχετεύσει περισσότερα βαρέλια στην αγορά για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς που έχασε από τους παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια αυξάνονται, ανέφεραν οι αναλυτές.

Σκέψεις για αύξηση παραγωγής στον ΟΠΕΚ+

Το Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι οκτώ μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και σύμμαχοι όπως η Ρωσία – γνωστοί μαζί ως ΟΠΕΚ+ – θα εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της παραγωγής τον Οκτώβριο σε συνάντηση την Κυριακή, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Μια άλλη ώθηση θα σήμαινε ότι ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, θα άρχιζε να χαλαρώνει ένα δεύτερο επίπεδο περικοπών στην παραγωγή κατά περίπου 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή 1,6% της παγκόσμιας ζήτησης, περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα διυλιστήρια οδεύουν προς την περίοδο συντήρησης, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (ΕΙΑ) την Πέμπτη, σε σύγκριση με τις προσδοκίες σε δημοσκόπηση του Reuters για άντληση 2 εκατομμυρίων βαρελιών.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της BMI, τα περιθώρια κέρδους διύλισης πιθανότατα θα συμπιεστούν τους επόμενους μήνες, καθώς η παγκόσμια αύξηση της ζήτησης μειώνεται και τα διυλιστήρια εντείνουν τις εργασίες συντήρησης. Αυτό, με τη σειρά του, θα μειώσει την παραγωγικότητα, μειώνοντας τις απαιτήσεις για αργό πετρέλαιο, ανέφεραν οι αναλυτές της BMI. Ωστόσο, οι κίνδυνοι προσφοράς συνεχίζουν να θολώνουν την αγορά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο , όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Οποιεσδήποτε περικοπές στις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας ή άλλες διαταραχές στον εφοδιασμό θα μπορούσαν να ωθήσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου υψηλότερα.