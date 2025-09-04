Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση

Σε υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ την Πέμπτη, με τον S&P να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς τα στοιχεία για την αγορά εργασίας δεν άλλαξαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα και οι επενδυτές αναμένουν τη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ της Παρασκευής.

«Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας που θα λάβουμε αύριο δεν βλέπω να αλλάζουν κάτι σημαντικά, επειδή ο (πρόεδρος της Fed, Τζερόμ) Πάουελ μας έχει ήδη πει ότι θα έχουμε μία περικοπή [στα επιτόκια], εκτός αν είναι πραγματικά, πραγματικά εκτός ορίων», δήλωσε ο Μάικ Ντίκσον, επικεφαλής έρευνας και ποσοτικών στρατηγικών στην Horizon Investments στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Ειδικότερα, ο S&P 500 κέρδισε 53,48 μονάδες, ή 0,82%, κλείνοντας στις 6.501,21 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 207,26 μονάδων ή 0,96% στις 21.704,99 και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 348,71 μονάδες, ή 0,77%, στις 45.619,94.

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο μετά την έκθεση του ADP, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group . Είπαν ότι υπάρχει 97% πιθανότητα το επιτόκιο να κινηθεί χαμηλότερα.

Η παράδοση του Σεπτεμβρίου

Ο Σεπτέμβριος είναι ιστορικά ένας αδύναμος μήνας για τις μετοχές, με τον S&P 500 να χάνει κατά μέσο όρο 1,5% από το 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν μετά την έκθεση για επιδόματα ανεργίας, περιορίζοντας τις πιέσεις στην αγορά. Τα κέρδη έχουν συγκρατηθεί από την αύξηση των αποδόσεων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ξεπέρασε για λίγο το 5% την Τετάρτη, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και απειλών για την ανεξαρτησία της Fed.

Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου αυξήθηκαν στις 237.000 . Αυτός ο αριθμός ήταν πάνω από τις εκτιμήσεις και σηματοδότησε αύξηση 8.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρέχοντας περισσότερες ενδείξεις επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, ο δείκτης PMI μη μεταποιητικών κλάδων ISM κατέγραψε καλύτερη από την αναμενόμενη ένδειξη για τον Αύγουστο , υποδηλώνοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών.

Αυτές οι αναφορές έρχονται πριν από τη μεγάλη έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής. Οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αναμένεται να αυξηθούν κατά 75.000 τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.