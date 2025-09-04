Πετρέλαιο: Απώλειες με το βλέμμα στη συνάντηση του ΟΠΕΚ+ – Τι αναμένεται να αποφασίσει το καρτέλ

Απώλειες μεγαλύτερες του 1% κατέγραψαν στη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης οι τιμές του πετρελαίου, επεκτείνοντας την πτώση άνω του 2% της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές και οι traders έχουν στραμμένα τα βλέμματα στη συνάντηση του ΟΠΕΚ+ το σαββατοκύριακο, στη διάρκεια της οποίας οι παραγωγοί χώρες αναμένεται να εξετάσουν μια ακόμη αύξηση των στόχων παραγωγής.

Αυτή την ώρα το Brent υποχωρεί κατά 0,87% στα 67, 01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο κατά 0,95% στα 63,36 δολάρια.

Ο ΟΠΕΚ+

Οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ θα εξετάσουν περαιτέρω αυξήσεις στην παραγωγή από τον Οκτώβριο σε συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, καθώς οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες επιδιώνουν να ανακτήσουν το μερίδιο αγοράς.

«Η αγορά φαίνεται να απορροφά σχετικά καλά την αύξηση της προσφοράς κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου του 3ου τριμήνου, αλλά η δοκιμασία για τις τιμές του πετρελαίου θα είναι η πιθανή συσσώρευση αποθεμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής της ομάδας ενεργειακού τομέα της DBS Bank.

«Δεν βλέπουμε πολλούς θετικούς παράγοντες σε αυτό το σημείο, υποθέτοντας ότι τα γεωπολιτικά ζητήματα παραμένουν περιορισμένα. Η στήριξη για τις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί στο εξής», πρόσθεσε, αναμένοντας ότι οι τιμές του Brent θα βρεθούν υπό διαπραγμάτευση πιο κοντά στα 60-65 δολάρια ανά βαρέλι στο εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Ο ΟΠΕΚ+ είχε ήδη συμφωνήσει να αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, επιπλέον της αύξησης της ποσόστωσης κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα δεδομένα

Περισσότεροι παράγοντες που επηρέασαν τις τιμές ήταν ορισμένα ασταθή μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα οποία έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη δύναμη της ζήτησης στον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, ανέφεραν ορισμένοι αναλυτές.

Οι ασθενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου περιλαμβάνουν «τις ασθενείς συνθήκες της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ… το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο προήλθε από τα ακυκλικά μέρη της αγοράς εργασίας, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η οποία υπήρξε σημαντική κινητήρια δύναμη για την αύξηση των θέσεων εργασίας το 2025», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA, Kelvin Wong.

Οι αγορές αναμένουν επίσης κυβερνητικά στοιχεία για τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ που αναμένονται την Πέμπτη, μια ημέρα αργότερα από το συνηθισμένο λόγω αργίας στις ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 622.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 29 Αυγούστου, ανέφεραν πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) την Τετάρτη.