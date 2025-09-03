ΟΠΕΚ+: Αυξήθηκε η παραγωγή πετρελαίου τον Αύγουστο εν μέσω ενίσχυσης της προσφοράς

Ο ΟΠΕΚ+ αύξησε την παραγωγή κατά 400.000 βαρέλια την ημέρα

Commodities 03.09.2025, 16:36
ΟΠΕΚ+: Αυξήθηκε η παραγωγή πετρελαίου τον Αύγουστο εν μέσω ενίσχυσης της προσφοράς
Newsroom

Ο ΟΠΕΚ+ αύξησε την παραγωγή αργού πετρελαίου τον περασμένο μήνα, καθώς ο οργανισμός και οι σύμμαχοί του συνέχισαν να ενισχύουν τις μέχρι πρόσφατα «παγωμένες» προμήθειες, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών αύξησε την παραγωγή κατά 400.000 βαρέλια την ημέρα — περίπου την ποσότητα που είχε προγραμματιστεί — στα 28,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την έρευνα. Η Σαουδική Αραβία, ηγέτιδα χώρα-παραγωγός του οργανισμού, ευθύνεται για λίγο περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης.

Το Ριάντ αύξησε την παραγωγή κατά 230.000 βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 9,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σύμφωνα με το Bloomberg

Το καρτέλ και οι σύμμαχχοί του έχουν επιταχύνει την επιστροφή της μειωμένης παραγωγής τους τελευταίους μήνες, σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς. Τα επιπλέον βαρέλια έχουν ασκήσει μέχρι στιγμής μόνο μέτρια καθοδική πίεση στις τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά απειλούν να αποδεσμεύσουν ένα σημαντικό πλεόνασμα τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Υποχώρηση 9% για το Brent

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent έχουν υποχωρήσει κατά 9% φέτος, διαπραγματευόμενα κοντά στα 68 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο. Ενώ η ύφεση προσφέρει κάποια ανακούφιση για τους καταναλωτές και μια νίκη για τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί οικονομικά τους παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αντιμετωπίζει έλλειμμα στον προϋπολογισμό και της αμερικανικής βιομηχανίας σχιστολιθικού πετρελαίου.

Το Ριάντ αύξησε την παραγωγή κατά 230.000 βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 9,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σύμφωνα με την έρευνα. Ενώ αυτή ήταν η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 12 μελών του ΟΠΕΚ, παρόλα αυτά υπολείπεται των 9,756 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που επιτρεπόταν στο βασίλειο να αντλεί βάσει της συμφωνίας της συμμαχίας.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μειώθηκαν στα 5,83 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η εγχώρια κατανάλωση της χώρας συνήθως αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για να καλύψει την αυξημένη ανάγκη για κλιματισμό.

Η παραγωγή του βασιλείου παρουσίασε διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, σημειώνοντας άνοδο τον Ιούνιο καθώς μετατόπισε τα βαρέλια πέρα ​​από τον Περσικό Κόλπο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν, και στη συνέχεια υποχώρησε απότομα τον επόμενο μήνα. Οι εκτιμήσεις του Bloomberg για τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.

Έκπληξη από το Ιράκ

Η επομενη μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής τον Αύγουστο προήλθε από το Ιράκ, το οποίο αυξήθηκε κατά 120.000 βαρέλια την ημέρα στα 4,28 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την έρευνα. Αυτό είναι περίπου 109.000 πάνω από την ποσόστωση του OPEC+ της χώρας για τον μήνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Βαγδάτη δεν κατάφερε να τηρήσει τους πρόσθετους περιορισμούς που είχε δεσμευτεί ως αποζημίωση για την προηγούμενη υπερπαραγωγή. Το έθνος αντιτίθεται εδώ και καιρό στα όρια του OPEC+, ενώ παράλληλα ανοικοδομεί την κατεστραμμένη οικονομία του.

Για τα πέντε μέλη του ΟΠΕΚ που συμμετέχουν στις λεγόμενες εθελοντικές περικοπές, η παραγωγή ήταν κατά μέσο όρο 20,87 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα, ή περίπου 205.000 περισσότερα από τον συλλογικό στόχο τους, εξαιρουμένων τυχόν δεσμεύσεων αποζημίωσης.

Παράλληλα με τρεις χώρες από τον ευρύτερο συνασπισμό του ΟΠΕΚ+, τα οκτώ έθνη συμφώνησαν τον περασμένο μήνα σε αύξηση 547.000 βαρελιών την ημέρα για τον Σεπτέμβριο, η οποία θα ολοκληρώσει την επιστροφή των 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών που είχαν σταματήσει από το 2023.

Θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη την Κυριακή για να αξιολογήσουν τις παγκόσμιες αγορές και ενδέχεται να επανεξετάσουν ένα άλλο επίπεδο αδρανούς προσφοράς — ύψους 1,66 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα — το οποίο έχει οριστεί να παραμείνει εκτός λειτουργίας μέχρι το τέλος του 2026.

Οι αξιωματούχοι έχουν σηματοδοτήσει ότι η επόμενη κίνησή τους θα μπορούσε να είναι μια παύση, μια περαιτέρω αύξηση της παραγωγής ή ακόμα και η αντιστροφή των πρόσφατων προσθηκών τους, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν 1,9% την Τετάρτη, αφού το Reuters ανέφερε ότι ο όμιλος θα εξετάσει μια ακόμη αύξηση.

Οι χρηματιστές πετρελαίου και οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg νωρίτερα αυτή την εβδομάδα προέβλεψαν σε μεγάλο βαθμό ότι ο ΟΠΕΚ+ θα κάνει παύση πριν προχωρήσει στην ημερήσια δόση των 1,66 εκατομμυρίων βαρελιών. Οι εκπρόσωποι δήλωσαν τον Ιούλιο ότι εξετάζουν μια τέτοια παύση, δεδομένης της ευθραυστότητας των παγκόσμιων αγορών.

