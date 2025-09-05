Χρυσός: Οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα του τελευταίου 3μήνου

Το βλέμμα της αγοράς είναι στραμμένο στα στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση

Commodities 05.09.2025, 11:02
Newsroom

Νέα άνοδος καταγράφει σήμερα Παρασκευή ο χρυσός και οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα του σε τρεις μήνες, υποστηριζόμενος από τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, με το βλέμμα των επενδυτών να στρέφεται προς τα στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση που αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,2% στα 3.552,71 δολάρια ανά ουγγιά, κυμαινόμενη κοντά στο ιστορικό υψηλό των 3.578,50 δολαρίων που «έπιασε» την Τετάρτη. Από την αρχή της εβδομάδας το πολύτιμο μέταλλο έχει καταγράψει κέρδη άνω του 3%.

«Ο χρυσός κινείται ανοδικά σήμερα, με τους traders να μην είναι διατεθειμένοι να προσπαθήσουν να πιέσουν την τιμή πολύ υψηλότερα μέχρι να δούμε να δούμε τα στοιχεία για την απασχόληση», αναφέρει στο Reuters, ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς εμπορίου της KCM.

«Η δυναμική της αγοράς παραμένει υπέρ του χρυσού, με πιθανές μειώσεις επιτοκίων στον δρόμο, τις προσπάθειες του Τραμπ να διαμορφώσει την Fed σε ένα πιο ήπιο σώμα και τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας να μην επιβραδύνεται».

Το βλέμμα στην απασχόληση

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που συνάδει με την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η Εθνική Έκθεση Απασχόλησης του ADP έδειξε ότι οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο.

Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι οι ανησυχίες της αγοράς εργασίας συνεχίζουν να ενισχύουν την πεποίθησή τους ότι μέλλουν να γίνουν μειώσεις επιτοκίων. Ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, υπογράμμισε ότι πιστεύει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσει σε μειώσεις στην επόμενη συνεδρίασή της.

Οι traders προεξοφλούν επί του παρόντος σχεδόν 100% πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης της Fed στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Ο μη αποδοτικός χρυσός συνήθως αποδίδει καλά σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Παράλληλα, η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 0,4% στα 40,84 δολάρια ανά ουγγιά και οδεύει προς την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Η πλατίνα κέρδισε 0,9% στα 1.379,24 δολάρια και το παλλάδιο παρέμεινε αμετάβλητο στα 1.127,40 δολάρια.

