Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα με το βλέμμα στις ΗΠΑ

Με μικτά πρόσημα κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στην ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένδειξη που αναμένεται να καθορίσει τις προσδοκίες για επερχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,16%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,10% στις 9.226 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,14% στις 23.803 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,04% στις 7.695 μονάδες.

Στο επίκεντρο σήμερα η μετοχή της δανέζικης Orsted, η οποία χάνει 2%, καθώς η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη του έτους, προβλέποντας πλέον έσοδα 24-27 δισ. κορώνες Δανίας (3,75-4,2 δισ. δολάρια), από 25-28 δισ. που ανέμενε προηγουμένως. Η εταιρεία απέδωσε την υποβάθμιση στις χαμηλότερες από το φυσιολογικό ταχύτητες ανέμων στα υπεράκτια αιολικά πάρκα της.

Πιέσεις στα ομόλογα

Στις αρχές της εβδομάδας, μετοχές και ομόλογα διεθνώς δέχθηκαν πιέσεις λόγω ανησυχιών για τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και τις δημοσιονομικές πολιτικές, τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος προσπαθούσε να διασφαλίσει τα νέα έσοδα από δασμούς.

Η εικόνα βελτιώθηκε την Πέμπτη, όταν τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να αναζωπυρώσουν φόβους για έντονη οικονομική ύφεση. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ανερχόταν στο 99% το πρωί της Παρασκευής.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επίσημη ανακοίνωση απασχόλησης του Αυγούστου, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones να προβλέπουν τη δημιουργία 75.000 νέων θέσεων εργασίας. Ένα αποτέλεσμα «Goldilocks» – αρκετά ήπιο για να στηρίξει μείωση επιτοκίων, χωρίς όμως να σηματοδοτεί σοβαρή επιβράδυνση – θα ενίσχυε περαιτέρω την αισιοδοξία των αγορών.

Στα μάκρο της ημέρας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για άνοδο μόλις 0,2%, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Παράλληλα, τα στοιχεία της Halifax έδειξαν αύξηση 0,3% στις τιμές κατοικιών τον Αύγουστο.

Ο Paul Dales, επικεφαλής οικονομολόγος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Capital Economics, εκτίμησε ότι τα στοιχεία δείχνουν «υγιή δυναμική» στην αρχή του τρίτου τριμήνου, αλλά προειδοποίησε ότι οι συζητήσεις για πιθανές αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου ίσως οδηγήσουν τα νοικοκυριά σε πιο συγκρατημένη κατανάλωση.