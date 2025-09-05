Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα με το βλέμμα στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 05.09.2025, 10:40
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα με το βλέμμα στις ΗΠΑ
Newsroom

Με μικτά πρόσημα κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στην ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένδειξη που αναμένεται να καθορίσει τις προσδοκίες για επερχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,16%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,10% στις 9.226 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,14% στις 23.803 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,04% στις 7.695 μονάδες.

Στο επίκεντρο σήμερα η μετοχή της δανέζικης Orsted, η οποία χάνει 2%, καθώς η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη του έτους, προβλέποντας πλέον έσοδα 24-27 δισ. κορώνες Δανίας (3,75-4,2 δισ. δολάρια), από 25-28 δισ. που ανέμενε προηγουμένως. Η εταιρεία απέδωσε την υποβάθμιση στις χαμηλότερες από το φυσιολογικό ταχύτητες ανέμων στα υπεράκτια αιολικά πάρκα της.

Πιέσεις στα ομόλογα

Στις αρχές της εβδομάδας, μετοχές και ομόλογα διεθνώς δέχθηκαν πιέσεις λόγω ανησυχιών για τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και τις δημοσιονομικές πολιτικές, τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος προσπαθούσε να διασφαλίσει τα νέα έσοδα από δασμούς.

Η εικόνα βελτιώθηκε την Πέμπτη, όταν τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να αναζωπυρώσουν φόβους για έντονη οικονομική ύφεση. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ανερχόταν στο 99% το πρωί της Παρασκευής.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επίσημη ανακοίνωση απασχόλησης του Αυγούστου, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones να προβλέπουν τη δημιουργία 75.000 νέων θέσεων εργασίας. Ένα αποτέλεσμα «Goldilocks» – αρκετά ήπιο για να στηρίξει μείωση επιτοκίων, χωρίς όμως να σηματοδοτεί σοβαρή επιβράδυνση – θα ενίσχυε περαιτέρω την αισιοδοξία των αγορών.

Στα μάκρο της ημέρας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για άνοδο μόλις 0,2%, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Παράλληλα, τα στοιχεία της Halifax έδειξαν αύξηση 0,3% στις τιμές κατοικιών τον Αύγουστο.

Ο Paul Dales, επικεφαλής οικονομολόγος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Capital Economics, εκτίμησε ότι τα στοιχεία δείχνουν «υγιή δυναμική» στην αρχή του τρίτου τριμήνου, αλλά προειδοποίησε ότι οι συζητήσεις για πιθανές αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου ίσως οδηγήσουν τα νοικοκυριά σε πιο συγκρατημένη κατανάλωση.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρυσός: Το «Χρυσό Καναρίνι» – Το σήμα που στέλνει το ράλι του κίτρινου μετάλλου
Commodities

Το «Χρυσό Καναρίνι» - Το σήμα που στέλνουν τα πολύτιμα μέταλλα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ
Wall Street: Μικρή πτώση λόγω…απασχόλησης
Wall Street

Μικρή πτώση στη Wall Street λόγω...απασχόλησης
Tether: Ο όμιλος stablecoin διεξάγει συνομιλίες για επενδύσεις σε εταιρείες εξόρυξης χρυσού
Kρυπτονομίσματα

Κολοσσός των crypto εξετάζει επενδύσεις σε εταιρείες εξόρυξης χρυσού
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιδεινώθηκε στο τέλος το κλίμα – Στο -0,75% ο DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιδεινώθηκε στο τέλος το κλίμα στις ευρωαγορές - Στο -0,75% ο DAX
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα κέρδη της εβδομάδας η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ροκάνισε τα κέρδη της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αθηνών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρυσός: Το «Χρυσό Καναρίνι» – Το σήμα που στέλνει το ράλι του κίτρινου μετάλλου
Commodities

Το «Χρυσό Καναρίνι» - Το σήμα που στέλνουν τα πολύτιμα μέταλλα

Η τιμή του χρυσού έχει εκτιναχθεί κατά 38% από τις αρχές του έτους, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 3.500 δολάρια η ουγκιά.

Wall Street: Μικρή πτώση λόγω…απασχόλησης
Wall Street

Μικρή πτώση στη Wall Street λόγω...απασχόλησης

Ο S&P υποχώρησε 0,4%, ενώ ο Nasdaq πτώση 0,2% και Ο Dow Jones υποχώρησε 223 μονάδες, ή 0,5%

Tether: Ο όμιλος stablecoin διεξάγει συνομιλίες για επενδύσεις σε εταιρείες εξόρυξης χρυσού
Kρυπτονομίσματα

Κολοσσός των crypto εξετάζει επενδύσεις σε εταιρείες εξόρυξης χρυσού

Ο επικεφαλής της Tether που ανακοίνωσε κέρδη 5,7 δισ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο αποκάλεσε το πολύτιμο μέταλλο «φυσικό bitcoin»

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιδεινώθηκε στο τέλος το κλίμα – Στο -0,75% ο DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιδεινώθηκε στο τέλος το κλίμα στις ευρωαγορές - Στο -0,75% ο DAX

Στο επίκεντρο σήμερα η μετοχή της δανέζικης Orsted

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα κέρδη της εβδομάδας η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ροκάνισε τα κέρδη της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αθηνών

Μέσα στην εβδομάδα δοκιμάστηκαν ψυχολογικές στηρίξεις με επιτυχία αρχικά, χωρίς όμως την ανάλογη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Προσδοκίες για την απόφαση της Fed καλλιεργεί η αγορά
Wall Street

Προσδοκίες για την απόφαση της Fed καλλιεργεί η Wall Street

Oι επενδυτές εκτιμούν ότι η αδυναμία της αγοράς εργασίας θα ενισχύσει την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από τη Fed

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά στηρίξεις η αγορά, κυριαρχούν οι πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αναζητά στηρίξεις το ΧΑ, κυριαρχούν οι πωλητές

Το ΧΑ προσπαθεί να εξέλθει της αβεβαιότητας που του έχει στερήσει αυτήν την εβδομάδα την τάση του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο