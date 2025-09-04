Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε ισορροπία η αγορά – Άλλαξε χέρια το 5,1% της Κύπρου

Μετά από μία συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας και αρκετών εναλλαγών προσήμου και κατεύθυνσης, το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να κρατήσει τα επίπεδα των 2.030 μονάδων, αν και έδειξε ότι η επιφυλακτικότητα είναι ο βασικός οδηγός της αγοράς αυτές τις ημέρες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,02% στις 2.032,51 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.021,20 μονάδων (-0,54%) και 2.039,94 μονάδων (+0,38%). Ο τζίρος ανήλθε στα 339.8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 53 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 26,9 εκατ. τεμάχια αξίας 182 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος του τζίρου συνδέεται με τα πακέτα που πέρασαν των 22,5 εκατ. μετοχών ή το 5,1% της Τρ. Κύπρου, τα οποία διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στην τιμή των 7,20 ευρώ. Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω placement, με το βιβλίο προσφορών να καλύπτεται από διεθνή επενδυτικά funds, αλλά και Έλληνες επενδυτές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,05 στις 5.116,43 μονάδες, ενώ στο -0,24% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.906,19 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,11% στις 2.213,90 μονάδες.

Διαφοροποιήσεις και επιφυλακτικότητα

Τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται αυτές τις ημέρες από ορισμένες εισηγμένες, όπως ΟΠΑΠ, Ideal και Quest, δίνουν αφορμές για διαφοροποιήσεις στην αγορά, εντούτοις το κλίμα παραμένει εύθραυστο και η επιλεκτικότητα εμφανής. Αυτό σημαίνει ότι ο «ορίζοντας» πολλών κινήσεων είναι πολύ περιορισμένος, δεδομένου ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις που θα επηρεάσουν τις διαθέσεις ανάληψης ρίσκου.

Σε αυτό το κλίμα το ΧΑ δείχνει να μην «επιτρέπει» να απειληθεί το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, και μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει καλά, χωρίς φυσικά να λείπουν οι επιμέρους πιέσεις σε αρκετούς τίτλους.

Παρόλα αυτά, κατά τον Πέτρο Στεριώτη, μέλος της βρετανικής Society of Technical Analysts, η ανοδική τάση στα μακροχρόνια χρονικά διαστήματα συντηρείται, καθώς η πέριξ των 100 μονάδων συνολική υποχώρηση από το υψηλό 15 ετών δεν μεταβάλει τη “μεγάλη εικόνα”. Ωστόσο, το βραχυπρόθεσμο, πιο ευάλωτο momentum έχει αλλάξει χαρακτήρα, εμφανίζοντας “κόκκινες” τάσεις.

Κατά τον ίδιο, κρίσιμη θα είναι εφεξής η αντίδραση των εν δυνάμει αγοραστών. «Σε αυτά πλαίσια αναμένουμε το αν η κάθοδος από τα κατά πολλούς “ακριβά” πολυετή υψηλά τελικά θα αξιολογηθεί κυρίως ως ευκαιρία dip buying ή ως σημαντικό “καμπανάκι αφύπνισης” εν μέσω ενός bull market το οποίο μπαίνει σε μια νέα, πιο… κουρασμένη περίοδο», προσθέτει. Μετά από 10 σερί μήνες ανόδου, οι πιο αισιόδοξοι θέλουν να επεκτείνουν το ρεκόρ στους 11 μήνες αν και θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο… αφελείς ώστε να αγνοούν τους κινδύνους.

Δίχως να παραγνωρίζουμε την πιθανότητα αυτόνομης διόρθωσης του ΧΑ, εκτιμούμε ότι τα βλέμματα θα παραμείνουν στραμμένα στο εξωτερικό, με τους ξένους δείκτες και τα ομόλογα να κρίνουν τελικά την διάθεση ανάληψης ρίσκου και στην Λεωφόρο Αθηνών για το υπόλοιπο του έτους, καταλήγει ο κ. Στεριώτης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Jumbo, Πειραιώς και Σαράντης έκλεισαν με κέρδη που ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Coca Cola, ΔΑΑ, ΟΤΕ, Alpha Bank, Aktor, Metlen, Optima Bank και ΟΠΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε αμετάβλητη.

Στον αντίποδα, Motor Oil, Cenergy, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, Aegean, Helleniq Energy και Εθνική έχασαν πάνω από 1%, με τις Λάμδα, Κύπρου, ΕΛΧΑ, Τιτάν, ΓΕΚ Τέρνα και Eurobank να κλείνουν με μικρές απώλειες.