ΟΠΕΚ+: Συνεδριάζει με θέμα περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου

Περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Νοέμβριο αναμένεται να αποφασίσει ο ΟΠΕΚ+ στη σημερινή συνεδρίαση.

Αυτό αναφέρουν πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες, σύμφωνα με το Reuters, με τη Σαουδική Αραβία να πιέζει για μεγαλύτερη αύξηση για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς και τη Ρωσία να προτείνει μια πιο μέτρια αύξηση.

Η ομάδα που αποτελείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών συν τη Ρωσία και ορισμένους μικρότερους παραγωγούς έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) φέτος, που ισοδυναμεί με περίπου 2,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η μετατόπιση της πολιτικής μετά από χρόνια περικοπών έχει σχεδιαστεί για να ανακτήσει ο ΟΠΕΚ το μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές όπως οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ.

Ρωσία – Σαουδική Αραβία

Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία, οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί στην ομάδα του ΟΠΕΚ+, έχουν διαφωνήσει για το μέγεθος των αυξήσεων κατά καιρούς, αλλά τελικά έχουν καταλήξει σε συμβιβαστικές συμφωνίες.

Η Μόσχα θα προτιμούσε ο ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 bpd από τον Νοέμβριο, όπως και τον Οκτώβριο, για να αποφύγει την πίεση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και επειδή θα δυσκολευόταν να αυξήσει την παραγωγή λόγω των κυρώσεων που της έχει επιβάλει η Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφεραν δύο πηγές.

Η Σαουδική Αραβία θα προτιμούσε να διπλασιάσει, να τριπλασιάσει ή ακόμα και να τετραπλασιάσει αυτό το ποσό -σε 274.000 bpd, 411.000 bpd ή 548.000 bpd αντίστοιχα- καθώς έχει τη δυνατότητα να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή και θέλει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με βάση την τελευταία ενημέρωση απότ α διεθνή μέσα δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση ακόμη. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για ελάχιστη αύξηση 137.000 bpd, ενώ άλλες λένε ότι τα 274.000 bpd είναι πιο πιθανά.

Οι προηγούμενες περικοπές παραγωγής είχαν κορυφωθεί τον Μάρτιο, φτάνοντας συνολικά τα 5,85 εκατομμύρια bpd. Οι περικοπές αποτελούνταν από τρία σκέλη: εθελοντικές περικοπές 2,2 εκατομμυρίων bpd, 1,65 εκατομμυρίων bpd από οκτώ μέλη και επιπλέον 2 εκατομμύρια bpd από ολόκληρη την ομάδα.

Οι οκτώ παραγωγοί σχεδιάζουν να χαλαρώσουν πλήρως ένα στοιχείο αυτών των περικοπών – 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα – μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Για τον Οκτώβριο, άρχισαν να αφαιρούν το δεύτερο στρώμα των 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα με την αύξηση των 137.000 βαρελιών την ημέρα.