Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

FOMO (fear of missing out) ή… υπομονή;

Δεν σας κρύβω ότι αυτό ακούγεται το τελευταίο διάστημα στους διαδρόμους της Λ. Αθηνών. Κάτι που ενισχύεται και από τις πολλαπλές ταχύτητες, με τις οποίες κινείται το χρηματιστήριο.

Από τη μία οι τράπεζες έχουν κάνει ένα εξαιρετικό δεκαήμερο, από την άλλη δεικτοβαρείς τίτλοι όχι μόνο έχουν μείνει πίσω, αλλά ορισμένοι έχουν κάνει και σημαντική διόρθωση.

Και ευλόγως αρκετοί σπεύδουν να μην χάσου το ράλι, ενώ δεν λείπουν και οι υπομονετικοί που θεωρούν ότι ήδη πολλές θετικές εξελίξεις έχουν αποτιμηθεί πλήρως στο ταμπλό.

Παρόλα αυτά, η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ, η οποία αρχίζει σήμερα και ενισχύει την αίσθηση ότι κάτι «μεγαλώνει» στο ΧΑ, και η ιστορικού ύψους διανομή προμερισμάτων, έχουν βελτιώσει το κλίμα.

———————-

Τραπεζοκεντρικό το ΧΑ

Το ότι είναι τραπεζοκεντρικό το ΧΑ δεν είναι κάτι που περιμένατε να σας το πει η στήλη.

Εξού και ο Οκτώβριος μπήκε με το δεξί, με τον Γενικό Δείκτη να φλερτάρει με τις 2.100 μονάδες.

Μάλιστα, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό σκηνικό το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακές αποδόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο της ευρωπαϊκής αγοράς και αφήνουν πίσω τους τους μεγάλους παίκτες των ΗΠΑ και της Ασίας.

Η CrediaBank με σχεδόν διπλασιασμό (99,8%) της αποτίμησής της, η Κύπρου και η Optima Bank με +31,1% και +26,6% αντίστοιχα, αλλά και η Πειραιώς από τις συστημικές με +22,6% ήταν μεταξύ των καλύτερων performers στις ευρωπαϊκές τράπεζες, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην αναβάθμιση του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τους διεθνείς οίκους, ένα «στοίχημα» που θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία των τραπεζικών μετοχών και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Εν αναμονή του FTSE Russell

Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς θα αντιδράσει η αγορά σε περίπτωση που αύριο (7 Οκτωβρίου) έρθει η απόφαση του FTSE Russell για αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Μπορεί οι δείκτες του να μην έχουν τη βαρύτητα ή τη διείσδυση των MSCI –καθώς απευθύνονται σε λιγότερα θεσμικά κεφάλαια– όμως μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το πρώτο καθαρό θετικό σήμα για την ελληνική αγορά.

Σε αυτή τη γραμμή και η στήλη, παρά το ότι οι αναλυτές της JP Morgan και της HSBC έχουν προεξοφλήσει ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει ισχυρό καταλύτη μια πιθανή αναβάθμιση, αφού η Ελλάδα θα παραμείνει στα «ψιλά γράμματα» του κόσμου των ανεπτυγμένων αγορών.

—————-

Ισχυρά χαρτοφυλάκια

Βέβαια τα βλέμματα εκτός του FTSE Russell ήταν αυτές τις ημέρες και στην ισχυρή ζήτηση που προσέλκυσε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot. Όπως μαθαίνω οι προσφορές υπερκάλυψαν τρεις φορές τη δημόσια προσφορά.

Στην ΑΜΚ συμμετείχαν πάνω από 80 ξένα funds και 3.500 ιδιώτες επενδυτές, με την εισηγμένη να αντλεί τελικά 420 εκατ. ευρώ και την τιμή διάθεσης να εκτιμάται στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Μεταξύ των προσφορών μάλιστα ήταν κορυφαία διεθνή χαρτοφυλάκια, όπως τα Discovery, Millennium, Amber, Point 72, HPF, Orasis, Norges Bank, Moore, Blackstone, Moon, Verition, Praude, Amundi και TT International.

Η ισχυρή ζήτηση από αυτά τα funds, παρότι ικανοποιήθηκε μόνο μερικώς, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω τοποθετήσεις μέσω του Χρηματιστηρίου, δίνοντας επιπλέον δυναμική στη μετοχή.

—————-

Αρχίζει ένα άκρως ενδιαφέρον δίμηνο

Στο μεταξύ, αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε και τα πρώτα προμερίσματα.

Ουσιαστικά όμως, όλο το επόμενο δίμηνο θα ενισχύσουν τη ρευστότητα τα προμερίσματα, με ποσό-ρεκόρ, που ξεπερνά τα 750 εκατ. ευρώ, να επιστρέφεται στους μετόχους.

Και δεν σας κρύβω ότι οι πηγές μου από την αγορά μού εξηγούν ότι τα προμερίσματα που μπαίνουν στο παιχνίδι για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση λειτουργούν ως «ανάσα εμπιστοσύνης» για εταιρείες, των οποίων η κεφαλαιοποίηση πλέον ενσωματώνει όχι μόνο αποτελέσματα, αλλά και υψηλές προσδοκίες.

Σε κάθε περίπτωση, την αυλαία ανοίγει στις 7 Οκτωβρίου ο Παπουτσάνης, με 0,04 ευρώ, και δύο ημέρες μετά ακολουθούν οι Αττικές Εκδόσεις με 0,01 ευρώ/μετοχή).

Μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν μοιράσει προμερίσματα εταιρείες όπως οι Alpha Trust Ανδρομέδα (14/10), Moda Bagno (20/10), ΕΛΒΕ (23/10) και φυσικά ο heavyweight ΟΠΑΠ, που στις 3 Νοεμβρίου δίνει 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Λίγο πιο μετά, είναι η σειρά των τραπεζών, με την Eurobank (6/11) και την Εθνική Τράπεζα (10/11) να δείχνουν διάθεση για γενναιόδωρες κινήσεις, ακολουθούμενες από την Alpha Bank την 1η Δεκεμβρίου με 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

—————

Στην εποχή μετά τον λιγνίτη

Ήταν Σεπτέμβριος του 2019 όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός λίγων εβδομάδων, από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ ανακοίνωνε το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2028.

Ένα με δύο χρόνια μετά η τότε κυβέρνηση παρουσιάζει ένα master plan για τη μετάβαση των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, όπου λειτουργούσαν οι λιγνιτικές μονάδες, ύψους 4 με 5 δισ. ευρώ. Επρόκειτο για επενδύσεις από μεγάλες εταιρείες. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου άρχισε από το 2020 με 2021 να αχνοφαίνεται…

Αλλά τέσσερα χρόνια μετά καμία από αυτές τις επενδύσεις δεν έγιναν παρά μόνο εκείνες της ΔΕΗ και άλλων ενεργειακών ομίλων για ΑΠΕ…

Η Μεγαλόπολη

Γιατί σας τα γράφω όλα αυτά…;

Μαθαίνω ότι στις 16 Οκτωβρίου το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζει περιοδεία του πρωθυπουργού στη Μεγαλόπολη.

Η επίσκεψη του Μητσοτάκη είναι στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Και φυσικά επειδή δεν υπάρχουν μεγάλες ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις ο πρωθυπουργός θα ακολουθήσει την πεπατημένη… θα αρκεστεί σε δημόσια έργα αλλά και σε έργα της ΔΕΗ.

Τα έργα για τις φυλακές και τα φωτοβολταϊκά

Ένα από αυτά είναι η κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος (φυλακές) αλλά και τα έργα της ΔΕΗ αφορούν στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής βρίσκονται φωτοβολταϊκά ισχύος 250 MW.

Να σας θυμίσω ότι αντίστοιχη τακτική ακολούθησε ο πρωθυπουργός και στη Δυτική Μακεδονία, όταν μαζί με τη διοίκηση της ΔΕΗ ανακοίνωσαν το mega project για την ανάπτυξη υποδομών για data centers.

Όχι φυσικά, ότι και τα προαναφερόμενα έργα δεν είναι επενδύσεις….

Αλλά ίσως η υπόθεση του master plan για τις περιοχές της Δ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης θα πρέπει να γίνουν μάθημα στην παρούσα κυβέρνηση αλλά και στις μελλοντικές ως προς τον σχεδιασμό έργων…

Διαφορετικά τα «όμορφα master plan, όμορφα καίγονται…»

——————–

Εντός Οκτωβρίου

Στο μεταξύ, εντός του Οκτωβρίου αναμένεται και η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την Ακτή της Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων να επιβεβαιώνει την αυξανόμενη αξία του παραλιακού μετώπου.

Από τον Όμιλο Γρηγόρη μέχρι τις κοινοπραξίες Κωνσταντακόπουλου – Προκοπίου – Κόκκαλη και τις συμμετοχές των Ομίλων Φάις, Vivartia και Μελισσανίδη, η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» αποκτά χαρακτήρα στρατηγικού επενδυτικού πόλου.

——————-

Η «πληγή» των Ξενία…

Στα θετικά είναι ότι η ΕΤΑΔ προσπαθεί να επιταχύνει την αναβίωση των ιστορικών Ξενία, με πρότυπα έργα σε Δράμα, Κοζάνη και Κομοτηνή.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας, από το ιστορικό ακίνητο στο Ναύπλιο έως το πρώην ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο.

Επίσης, για το «Παλατάκι» στην Καλαμαριά προχωρά η δεύτερη φάση μελετών, με την προοπτική να αναδειχθεί σε ανοικτό δημόσιο χώρο.

——————–

Πρόβλημα με τις παραδοχές

Στο μεταξύ, η αγορά δείχνει να μην δίνει μεγάλη σημασία στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, εξαιτίας… προβλήματος στις παραδοχές.

Όπως μου εξηγούν, οι αβεβαιότητες είναι μεγάλες, αλλά η κυβέρνηση είναι… αισιόδοξη.

Ενδεικτικό αυτού είναι ότι η κυβέρνηση τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2026 στο 2,4%, παρά το γεγονός ότι τόσο οι προβλέψεις εγχώριων και διεθνών οργανισμών όσο και οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου δείχνουν πιο συγκρατημένη εικόνα.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης και οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, που «τρώνε» το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δημιουργούν ένα δυσμενές κλίμα, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ακόμη χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για το 2026 και 2027.

Η κυβέρνηση διατηρεί υψηλές προσδοκίες και για τις επενδύσεις, στοχεύοντας σε αύξηση άνω του 10%, ενώ προβλέπεται και άνοδος των εξαγωγών κατά 4,5%.

Τα μόνα πιο θετικά στοιχεία είναι ότι μειώνεται σταδιακά η ανεργία και το δημόσιο χρέος δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με στόχο τη μείωσή του κάτω από το 140% του ΑΕΠ το 2026, ενώ προγραμματίζεται και νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων.

———————————

Το μήνυμα της Αντωνάκου της Google στις γυναίκες μάνατζερ

Μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση στο LinkedIn της Γενική Διευθύντρια της Google Ελλάδος & ΝΑ Ευρώπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τις γυναίκες ανώτατα στελέχη αλίευσαν οι κεραίες της στήλης.

Η κα Πέγκυ Αντωνάκου θέλοντας να συμβάλει στη συζήτηση για τη νέα τεχνολογία που υπόσχεται να… σαρώσει τα πάντα στο πέρασμα της, από τον τρόπο που εργαζόμαστε και ψωνίζουμε έως τον τρόπο που ζούμε λέει πως η ΑΙ δεν χρειάζεσαι να έχεις ειδικές μηχανολογικές γνώσεις.

Χρησιμοποιεί μάλιστα μια ατάκα που είπε πριν από μερικά χρόνια η 10χρονη κόρη συναδέλφου της, ότι τα μαθηματικά είναι για αγόρια, λέγοντας πως ούτε τα μαθηματικά, αλλά ούτε και η ΑΙ είναι για αγόρια.

Ο στόχος είναι προφανής: θέλει να καταρρίψει τον μύθο ότι η τεχνολογία είναι ανδρικό φρούριο σε μια εποχή που ο ψηφιακής μετασχηματισμός βρίσκεται στον πυρήνα κάθε μεγάλης αλλά και μικρότερης επιχείρησης.

Προτρέπει μάλιστα όσες γυναίκες μάνατζερ θέλουν να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι ότι η ΑΙ δεν είναι πολύ τεχνική ή ένας χώρος που δεν ανήκουν, να δοκιμάσουν ένα ειδικό πρόγραμμα που λανσάρει η Google για την Generative AI.

Η AI είναι το μέλλον, και η Google φροντίζει να έχει «εκπαιδεύσει» την επόμενη γενιά ηγετών που θα την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Με ένα σμπάρο… δυο τρυγόνια.