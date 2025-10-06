Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Τραπεζικό κρεσέντο

Inside Stories 06.10.2025, 07:00
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού
Newsroom

FOMO (fear of missing out) ή… υπομονή;

Δεν σας κρύβω ότι αυτό ακούγεται το τελευταίο διάστημα στους διαδρόμους της Λ. Αθηνών. Κάτι που ενισχύεται και από τις πολλαπλές ταχύτητες, με τις οποίες κινείται το χρηματιστήριο.

Από τη μία οι τράπεζες έχουν κάνει ένα εξαιρετικό δεκαήμερο, από την άλλη δεικτοβαρείς τίτλοι όχι μόνο έχουν μείνει πίσω, αλλά ορισμένοι έχουν κάνει και σημαντική διόρθωση.

Και ευλόγως αρκετοί σπεύδουν να μην χάσου το ράλι, ενώ δεν λείπουν και οι υπομονετικοί που θεωρούν ότι ήδη πολλές θετικές εξελίξεις έχουν αποτιμηθεί πλήρως στο ταμπλό.

Παρόλα αυτά, η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ, η οποία αρχίζει σήμερα και ενισχύει την αίσθηση ότι κάτι «μεγαλώνει» στο ΧΑ, και η ιστορικού ύψους διανομή προμερισμάτων, έχουν βελτιώσει το κλίμα.

———————-

Τραπεζοκεντρικό το ΧΑ

Το ότι είναι τραπεζοκεντρικό το ΧΑ δεν είναι κάτι που περιμένατε να σας το πει η στήλη.

Εξού και ο Οκτώβριος μπήκε με το δεξί, με τον Γενικό Δείκτη να φλερτάρει με τις 2.100 μονάδες.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Μάλιστα, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό σκηνικό το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακές αποδόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο της ευρωπαϊκής αγοράς και αφήνουν πίσω τους τους μεγάλους παίκτες των ΗΠΑ και της Ασίας.

Η CrediaBank με σχεδόν διπλασιασμό (99,8%) της αποτίμησής της, η Κύπρου και η Optima Bank με +31,1% και +26,6% αντίστοιχα, αλλά και η Πειραιώς από τις συστημικές με +22,6% ήταν μεταξύ των καλύτερων performers στις ευρωπαϊκές τράπεζες, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην αναβάθμιση του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τους διεθνείς οίκους, ένα «στοίχημα» που θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία των τραπεζικών μετοχών και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Εν αναμονή του FTSE Russell

Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς θα αντιδράσει η αγορά σε περίπτωση που αύριο (7 Οκτωβρίου) έρθει η απόφαση του FTSE Russell για αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Μπορεί οι δείκτες του να μην έχουν τη βαρύτητα ή τη διείσδυση των MSCI –καθώς απευθύνονται σε λιγότερα θεσμικά κεφάλαια– όμως μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το πρώτο καθαρό θετικό σήμα για την ελληνική αγορά.

Σε αυτή τη γραμμή και η στήλη, παρά το ότι οι αναλυτές της JP Morgan και της HSBC έχουν προεξοφλήσει ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει ισχυρό καταλύτη μια πιθανή αναβάθμιση, αφού η Ελλάδα θα παραμείνει στα «ψιλά γράμματα» του κόσμου των ανεπτυγμένων αγορών.

—————-

Ισχυρά χαρτοφυλάκια

Βέβαια τα βλέμματα εκτός του FTSE Russell ήταν αυτές τις ημέρες και στην ισχυρή ζήτηση που προσέλκυσε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot. Όπως μαθαίνω οι προσφορές υπερκάλυψαν τρεις φορές τη δημόσια προσφορά.

Intralot

Στην ΑΜΚ συμμετείχαν πάνω από 80 ξένα funds και 3.500 ιδιώτες επενδυτές, με την εισηγμένη να αντλεί τελικά 420 εκατ. ευρώ και την τιμή διάθεσης να εκτιμάται στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Μεταξύ των προσφορών μάλιστα ήταν κορυφαία διεθνή χαρτοφυλάκια, όπως τα Discovery, Millennium, Amber, Point 72, HPF, Orasis, Norges Bank, Moore, Blackstone, Moon, Verition, Praude, Amundi και TT International.

Η ισχυρή ζήτηση από αυτά τα funds, παρότι ικανοποιήθηκε μόνο μερικώς, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω τοποθετήσεις μέσω του Χρηματιστηρίου, δίνοντας επιπλέον δυναμική στη μετοχή.

—————-

Αρχίζει ένα άκρως ενδιαφέρον δίμηνο

Στο μεταξύ, αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε και τα πρώτα προμερίσματα.

Ουσιαστικά όμως, όλο το επόμενο δίμηνο θα ενισχύσουν τη ρευστότητα τα προμερίσματα, με ποσό-ρεκόρ, που ξεπερνά τα 750 εκατ. ευρώ, να επιστρέφεται στους μετόχους.

Και δεν σας κρύβω ότι οι πηγές μου από την αγορά μού εξηγούν ότι τα προμερίσματα που μπαίνουν στο παιχνίδι για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση λειτουργούν ως «ανάσα εμπιστοσύνης» για εταιρείες, των οποίων η κεφαλαιοποίηση πλέον ενσωματώνει όχι μόνο αποτελέσματα, αλλά και υψηλές προσδοκίες.

Σε κάθε περίπτωση, την αυλαία ανοίγει στις 7 Οκτωβρίου ο Παπουτσάνης, με 0,04 ευρώ, και δύο ημέρες μετά ακολουθούν οι Αττικές Εκδόσεις με 0,01 ευρώ/μετοχή).

Μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν μοιράσει προμερίσματα εταιρείες όπως οι Alpha Trust Ανδρομέδα (14/10), Moda Bagno (20/10), ΕΛΒΕ (23/10) και φυσικά ο heavyweight ΟΠΑΠ, που στις 3 Νοεμβρίου δίνει 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Λίγο πιο μετά, είναι η σειρά των τραπεζών, με την Eurobank (6/11) και την Εθνική Τράπεζα (10/11) να δείχνουν διάθεση για γενναιόδωρες κινήσεις, ακολουθούμενες από την Alpha Bank την 1η Δεκεμβρίου με 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

—————

Στην εποχή μετά τον λιγνίτη

Ήταν Σεπτέμβριος του 2019 όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός λίγων εβδομάδων, από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ ανακοίνωνε το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2028.

Μητσοτάκης

Ένα με δύο χρόνια μετά η τότε κυβέρνηση παρουσιάζει ένα master plan για τη μετάβαση των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, όπου λειτουργούσαν οι λιγνιτικές μονάδες, ύψους 4 με 5 δισ. ευρώ. Επρόκειτο για επενδύσεις από μεγάλες εταιρείες. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου άρχισε από το 2020 με 2021 να αχνοφαίνεται…

Αλλά τέσσερα χρόνια μετά καμία από αυτές τις επενδύσεις δεν έγιναν παρά μόνο εκείνες της ΔΕΗ και άλλων ενεργειακών ομίλων για ΑΠΕ…

Η Μεγαλόπολη

Γιατί σας τα γράφω όλα αυτά…;

Μαθαίνω ότι στις 16 Οκτωβρίου το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζει περιοδεία του πρωθυπουργού στη Μεγαλόπολη.

Η επίσκεψη του Μητσοτάκη είναι στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Και φυσικά επειδή δεν υπάρχουν μεγάλες ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις ο πρωθυπουργός θα ακολουθήσει την πεπατημένη… θα αρκεστεί σε δημόσια έργα αλλά και σε έργα της ΔΕΗ.

Τα έργα για τις φυλακές και τα φωτοβολταϊκά

Ένα από αυτά είναι η κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος (φυλακές) αλλά και τα έργα της ΔΕΗ αφορούν στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής βρίσκονται φωτοβολταϊκά ισχύος 250 MW.

Να σας θυμίσω ότι αντίστοιχη τακτική ακολούθησε ο πρωθυπουργός και στη Δυτική Μακεδονία, όταν μαζί με τη διοίκηση της ΔΕΗ ανακοίνωσαν το mega project για την ανάπτυξη υποδομών για data centers.

Όχι φυσικά, ότι και τα προαναφερόμενα έργα δεν είναι επενδύσεις….

Αλλά ίσως η υπόθεση του master plan για τις περιοχές της Δ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης θα πρέπει να γίνουν μάθημα στην παρούσα κυβέρνηση αλλά και στις μελλοντικές ως προς τον σχεδιασμό έργων…

Διαφορετικά τα «όμορφα master plan, όμορφα καίγονται…»

——————–

Εντός Οκτωβρίου

Στο μεταξύ, εντός του Οκτωβρίου αναμένεται και η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την Ακτή της Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων να επιβεβαιώνει την αυξανόμενη αξία του παραλιακού μετώπου.

Από τον Όμιλο Γρηγόρη μέχρι τις κοινοπραξίες Κωνσταντακόπουλου – Προκοπίου – Κόκκαλη και τις συμμετοχές των Ομίλων Φάις, Vivartia και Μελισσανίδη, η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» αποκτά χαρακτήρα στρατηγικού επενδυτικού πόλου.

——————-

Η «πληγή» των Ξενία…

Στα θετικά είναι ότι η ΕΤΑΔ προσπαθεί να επιταχύνει την αναβίωση των ιστορικών Ξενία, με πρότυπα έργα σε Δράμα, Κοζάνη και Κομοτηνή.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας, από το ιστορικό ακίνητο στο Ναύπλιο έως το πρώην ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο.

Επίσης, για το «Παλατάκι» στην Καλαμαριά προχωρά η δεύτερη φάση μελετών, με την προοπτική να αναδειχθεί σε ανοικτό δημόσιο χώρο.

——————–

Πρόβλημα με τις παραδοχές

Στο μεταξύ, η αγορά δείχνει να μην δίνει μεγάλη σημασία στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, εξαιτίας… προβλήματος στις παραδοχές.

Όπως μου εξηγούν, οι αβεβαιότητες είναι μεγάλες, αλλά η κυβέρνηση είναι… αισιόδοξη.

Ενδεικτικό αυτού είναι ότι η κυβέρνηση τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2026 στο 2,4%, παρά το γεγονός ότι τόσο οι προβλέψεις εγχώριων και διεθνών οργανισμών όσο και οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου δείχνουν πιο συγκρατημένη εικόνα.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης και οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, που «τρώνε» το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δημιουργούν ένα δυσμενές κλίμα, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ακόμη χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για το 2026 και 2027.

Η κυβέρνηση διατηρεί υψηλές προσδοκίες και για τις επενδύσεις, στοχεύοντας σε αύξηση άνω του 10%, ενώ προβλέπεται και άνοδος των εξαγωγών κατά 4,5%.

Τα μόνα πιο θετικά στοιχεία είναι ότι μειώνεται σταδιακά η ανεργία και το δημόσιο χρέος δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με στόχο τη μείωσή του κάτω από το 140% του ΑΕΠ το 2026, ενώ προγραμματίζεται και νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων.

———————————

Το μήνυμα της Αντωνάκου της Google στις γυναίκες μάνατζερ

Μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση στο LinkedIn της Γενική Διευθύντρια της Google Ελλάδος & ΝΑ Ευρώπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τις γυναίκες ανώτατα στελέχη αλίευσαν οι κεραίες της στήλης.

Η κα Πέγκυ Αντωνάκου θέλοντας να συμβάλει στη συζήτηση για τη νέα τεχνολογία που υπόσχεται να… σαρώσει τα πάντα στο πέρασμα της, από τον τρόπο που εργαζόμαστε και ψωνίζουμε έως τον τρόπο που ζούμε λέει πως η ΑΙ δεν χρειάζεσαι να έχεις ειδικές μηχανολογικές γνώσεις.

Χρησιμοποιεί μάλιστα μια ατάκα που είπε πριν από μερικά χρόνια η 10χρονη κόρη συναδέλφου της, ότι τα μαθηματικά είναι για αγόρια, λέγοντας πως ούτε τα μαθηματικά, αλλά ούτε και η ΑΙ είναι για αγόρια.

Ο στόχος είναι προφανής: θέλει να καταρρίψει τον μύθο ότι η τεχνολογία είναι ανδρικό φρούριο σε μια εποχή που ο ψηφιακής μετασχηματισμός βρίσκεται στον πυρήνα κάθε μεγάλης αλλά και μικρότερης επιχείρησης.

Προτρέπει μάλιστα όσες γυναίκες μάνατζερ θέλουν να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι ότι η ΑΙ δεν είναι πολύ τεχνική ή ένας χώρος που δεν ανήκουν, να δοκιμάσουν ένα ειδικό πρόγραμμα που λανσάρει η Google για την Generative AI.

Η AI είναι το μέλλον, και η Google φροντίζει να έχει «εκπαιδεύσει» την επόμενη γενιά ηγετών που θα την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Με ένα σμπάρο… δυο τρυγόνια.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JP Morgan: Παραμένει Overweight για την Ελλάδα– Αναβαθμίζει και την Ευρωζώνη
Economy

JP Morgan: Γιατί παρεμένει θετική για Ελλάδα - Οι δυο καταλύτες
Παπασταύρου: Στρατηγικές οι σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας
Ενέργεια

Νέα πεδία ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ριάντ
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Inside Stories
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού
Inside Stories

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Τραπεζικό κρεσέντο

«Ράβε, ξήλωνε» με τη βιομηχανία, ξεκαθαρίζει ο δρόμος της Intralot, η ελληνική «συμμαχία» στη Ρουμανία, έκλεισε την παρένθεση η Qualco, τι ζήτησε ο Παπασταύρου, το παράδειγμα Παπαχρήστου και Σταμπουλίδη
Inside Stories

«Ράβε, ξήλωνε» με τη βιομηχανία, ξεκαθαρίζει ο δρόμος της Intralot, η ελληνική «συμμαχία» στη Ρουμανία, έκλεισε την παρένθεση η Qualco, τι ζήτησε ο Παπασταύρου, το παράδειγμα Παπαχρήστου και Σταμπουλίδη

Κατακραυγή

Το στοίχημα της Παρασκευής στο ΧΑ, το «βάρος» Στάσση στον ΙΕΑ, τα μέτρα Παπασταύρου για το ρεύμα, φεύγει τελικά από Ρουμανία ο ΟΤΕ… πηγαίνει η Ευρώπη Holdings και στο ΔΣ της Δούρος ο Τσέλος
Inside Stories

Το στοίχημα της Παρασκευής στο ΧΑ, το «βάρος» Στάσση στον ΙΕΑ, τα μέτρα Παπασταύρου για το ρεύμα, φεύγει τελικά από Ρουμανία ο ΟΤΕ… πηγαίνει η Ευρώπη Holdings και στο ΔΣ της Δούρος ο Τσέλος

Πέρασε το πρώτο εμπόδιο

Το «τούβλο» στην Eurobank, το ταβάνι στα κέρδη των μικρών, ο Περιστέρης, ο Ψάλτης και ο Κυπαρίσσης στο ΧΑ, η δύσκολη εξίσωση του ενεργειακού κόστους
Inside Stories

Το «τούβλο» στην Eurobank, το ταβάνι στα κέρδη των μικρών, ο Περιστέρης, ο Ψάλτης και ο Κυπαρίσσης στο ΧΑ, η δύσκολη εξίσωση του ενεργειακού κόστους

Κλείσαμε και τον 11ο!

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ
Inside Stories

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Μας τα χάλασε η Coca Cola

Ο πυρετός στο ΥΠΟΙΚ, τα «τούβλα» στις τράπεζες, η πλάγια οδός του Μυλωνά, τα ραντεβού του ΑΔΜΗΕ στο Λονδίνο, στη σκακιέρα η Intracom, ο πονοκέφαλος του CVC
Inside Stories

Ο πυρετός στο ΥΠΟΙΚ, τα «τούβλα» στις τράπεζες, η πλάγια οδός του Μυλωνά, τα ραντεβού του ΑΔΜΗΕ στο Λονδίνο, στη σκακιέρα η Intracom, ο πονοκέφαλος του CVC

Πυρετός στο οικονομικό επιτελείο

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ
Inside Stories

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Καλά λόγια του Επιτρόπου για Πρίνο & CCS στον Παπασταύρου

Latest News
JP Morgan: Παραμένει Overweight για την Ελλάδα– Αναβαθμίζει και την Ευρωζώνη
Economy

JP Morgan: Γιατί παρεμένει θετική για Ελλάδα - Οι δυο καταλύτες

Τι αναφέρει η JP Morgan για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Ο τουρισμός αποτελεί τον κύριο τομέα εξαγωγών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Στρατηγικές οι σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας
Ενέργεια

Νέα πεδία ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ριάντ

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας

ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο