Σπεύδει… βραδέως η Κομισιόν, υποδειγματικό profit taking στο ΧΑ, το «γύρισμα» της Alpha Bank, δείγμα γραφής από Allwyn, η ΓΣ της Ideal και η αναβάθμιση του ΟΤΕ

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Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, να χαθεί σημαντικό μέρος της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να πολλαπλασιαστούν οι προειδοποιήσεις από τις επιχειρήσεις για να αρχίσουν οι Βρυξέλλες να συνδέουν την πράσινη μετάβαση με την οικονομική πραγματικότητα.

Ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, άφησε πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο μέρος της δημοσιονομικής ευελιξίας που έχει εγκριθεί για τις αμυντικές δαπάνες να αξιοποιηθεί και για επενδύσεις ενεργειακής απεξάρτησης και πράσινης μετάβασης.

Με απλά λόγια, η Ευρώπη δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι η ενεργειακή αυτονομία δεν είναι μόνο περιβαλλοντικός στόχος, αλλά και όρος επιβίωσης για τη βιομηχανία της.

Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο έως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως για την περίοδο 2026-2028, με συνολικό ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ.

Αλήθειες…

Το ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν ταυτόχρονα ακούστηκε και μια από τις πιο ωμές διαπιστώσεις για το πρόβλημα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υπενθύμισε ότι οι ευρωπαϊκές διορθώσεις έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση.

Και δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς όταν το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη παραμένει πολλαπλάσιο εκείνου που αντιμετωπίζουν οι βασικοί ανταγωνιστές της. Το 6πλάσιο, όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν οι Βρυξέλλες έχουν καταλάβει το πρόβλημα.

Είναι αν οι κινήσεις που σχεδιάζονται σήμερα θα προλάβουν να αναστρέψουν μια απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Έκαναν ταμείο…

Στα μισά της εβδομάδας αρκετά χαρτοφυλάκια πέρασαν από το… ταμείο, πήραν μέρος το κερδών και οδήγησαν χαμηλότερα το χρηματιστήριο.

Ωστόσο, οι άμυνες που εκδηλώθηκαν σε επιλεγμένους τίτλους και δεικτοβαρείς μετοχές αποδείχθηκαν αρκετές ώστε να μην τεθεί υπό σοβαρή δοκιμασία η κρίσιμη στήριξη των 2.346 μονάδων, διατηρώντας το θετικό τεχνικό σκηνικό και επιβεβαιώνοντας ότι η διάθεση για ρευστοποιήσεις παραμένει προς το παρόν περιορισμένη.

Άλλωστε, παρά τη διόρθωση, οι επενδυτές εξακολουθούν να εστιάζουν στη συνολικά ισχυρή εικόνα της αγοράς. Ο χθεσινός, πεσμένος, τζίρος έδειξε άλλωστε ότι δεν «στριμώχτηκαν» και πολλοί στο ταμείο.

Ενδεικτικό είναι ότι από τις 20 Μαΐου έως σήμερα η αγορά κατέγραψε μόλις τη δεύτερη πτωτική συνεδρίαση (η πρώτη ήταν στις 28 Μαΐου), ενώ η σκυτάλη των πρωταγωνιστών αλλάζει σχεδόν καθημερινά μεταξύ κλάδων και μετοχών.

Το «γύρισμα» της Alpha Bank

Για όσους παρακολουθούσαν τις κινήσεις των τραπεζικών τίτλων, αίσθηση προκάλεσε το απότομο πτωτικό γύρισμα της Alpha Bank, η οποία τελικά έκλεισε με τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών του FTSE 25.

Η κίνηση ενεργοποίησε άμεσα τα «ραντάρ» της αγοράς, με αρκετούς διαχειριστές να αναζητούν την αιτία πίσω από την ξαφνική επιδείνωση της εικόνας της μετοχής.

Πάντως, όσοι έσπευσαν να διερευνήσουν το θέμα δεν εντόπισαν κάποια συγκεκριμένη «φωτιά» στο εσωτερικό μέτωπο της τράπεζας, γεγονός που περιόρισε τις ανησυχίες για κάτι ουσιαστικότερο.

Λάθος σύνδεση

Αντίθετα, αρκετοί συνέδεσαν την πίεση με τις εξελίξεις που τρέχουν στη Γερμανία γύρω από την Commerzbank και τις κινήσεις της UniCredit, η οποία διατηρεί στρατηγική παρουσία και στην Alpha Bank.

Μάλιστα, στην αγορά συζητήθηκε έντονα το δημοσίευμα του Bloomberg (το οποίο και συνέπεσε με την πίεση στην Alpha Bank), σύμφωνα με το οποίο η διοίκηση της Commerzbank εξετάζει τη συμμετοχή επενδυτών που φέρονται να συνδέονται με παράγωγα της UniCredit στη δημόσια πρόταση της ιταλικής τράπεζας.

Η υπόθεση έχει τραβήξει την προσοχή των γερμανικών εποπτικών αρχών, καθώς η UniCredit φέρεται να έχει υπερβεί το όριο του 30% στην Commerzbank, εξέλιξη που εντείνει τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις της.

Μικρή μετάθεση…

Για να μείνω όμως στον κλάδο, και στη Eurobank, η διοίκηση προχώρησε σε αναθεώρηση του χρηματιστηριακού ημερολογίου για τη διανομή του μερίσματος, μεταθέτοντας ελαφρώς όλες τις κρίσιμες ημερομηνίες.

Η νέα ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος ορίστηκε η 10η Ιουνίου 2026, αντί της 8ης Ιουνίου που προβλεπόταν αρχικά, ενώ η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μεταφέρθηκε στις 11 Ιουνίου από τις 9 Ιουνίου.

Αντίστοιχα, η έναρξη καταβολής του μερίσματος μετατέθηκε για τις 15 Ιουνίου 2026, από τις 12 Ιουνίου που προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Εν αναμονή της Allwyn

Το ενδιαφέρον σήμερα είναι στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Allwyn, καθώς θα αποτελέσουν το πρώτο «δείγμα γραφής» του σχήματος με τον ΟΠΑΠ και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Η ανακοίνωση αποκτά αυξημένη βαρύτητα, καθώς η αγορά αναζητά τα πρώτα στοιχεία που θα επιτρέψουν μια πιο ασφαλή αποτίμηση των μεγεθών και των προοπτικών του νέου ομίλου.

Το βλέμμα, πάντως, δεν θα είναι στραμμένο μόνο στους αριθμούς αλλά και στο conference call της διοίκησης με τους αναλυτές.

Εκεί ενδέχεται να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα για την πορεία των ενοποιημένων δραστηριοτήτων, τις συνέργειες που αναμένονται και τον ρυθμό με τον οποίο θα αποτυπωθούν στα αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο EBITDA 1,9 δισ. ευρώ για το 2026, χωρίς όμως να έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της σε ό,τι αφορά την καθαρή κερδοφορία.

Στο επίκεντρο και η Ideal Holdings

Στο επίκεντρο όμως θα είναι και η σημερινή γενική συνέλευση της Ideal Holdings, καθώς η αγορά μετρά πλέον αντίστροφα για τη δημόσια εγγραφή των Attica Stores, μια έκδοση που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 60 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο ορόσημο είναι το media day της 9ης Ιουνίου, όπου η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά το αναπτυξιακό σχέδιο του ομίλου σε τρόφιμα, πληροφορική και λιανεμπόριο.

Και όπως σημειώνουν καλά πληροφορημένες πηγές, η εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που σηματοδοτεί μια νέα, πιο επιθετική φάση ανάπτυξης για την Ideal, επιβεβαιώνοντας τις προαναγγελίες του επικεφαλής Λάμπρου Παπακωνσταντίνου της για μια «ηχηρή» επιχειρηματική κίνηση.

Τι υποδηλώνει η IPO

Το ενδιαφέρον είναι ότι η IPO δεν κρύβει πρόθεση αποεπένδυσης.

Αντιθέτως, η Ideal σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των Attica Stores, θεωρώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπεραξιών βρίσκεται ακόμη μπροστά.

Η επιλογή της εισαγωγής στο ΧΑ αντί μιας πιθανής πώλησης δίνει τη δυνατότητα άντλησης νέων κεφαλαίων για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να ενισχύσει και την αξία της ίδιας της holding.

Το timing μόνο τυχαίο δεν θεωρείται από την αγορά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου το ελληνικό χρηματιστήριο αποδεικνύει ότι μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες εκδόσεις.

Η μόνη ελληνική εταιρεία με πιστοληπτική αξιολόγηση «Α-»

Η S&P Global Ratings αναβάθμισε χθες την πιστοληπτική αξιολόγηση του OTE σε «A-» από «BBB+», διατηρώντας σταθερό outlook, αποτυπώνοντας τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της προφίλ αλλά και τη θετικότερη εικόνα για την Ελλάδα και τη μητρική Deutsche Telekom.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις την περίοδο 2026-2028, με ήπια οργανική αύξηση εσόδων στις κινητές και σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, EBITDA στο 40%-42% και χαμηλή μόχλευση κάτω από το 1,0x.

Επιπλέον, ο OTE αναμένεται να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, αξιοποιώντας τις επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών, την ενίσχυση των προγραμμάτων συμβολαίου και τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική της. Η S&P θεωρεί επίσης θετική τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Κλείνει και η ανταλλαγή…

Στην αγορά δεν περνά απαρατήρητη και η δημόσια πρόταση της Prodea Investments για την ανταλλαγή μέρους (έως 50 εκατ.) του «πράσινου» ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ του 2021 με μετοχές της εταιρείας.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σήμερα, 4 Ιουνίου, και αναμένεται να διευρύνει τη μετοχική βάση της εταιρείας, να αυξηθεί το free float και να βελτιωθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής.

Το timing μόνο τυχαίο δεν θεωρείται, καθώς όσοι επιλέξουν τη μετατροπή θα βρεθούν εγκαίρως στο μετοχολόγιο ώστε να συμμετάσχουν και στη φετινή μερισματική διανομή.

Στο σύμπαν του STOXX

Ο ΟΤ έχει αναδείξει αρκετές φορές τη σημασία των αλλαγών στους δείκτες του STOXX.

Ο πάροχος έχει μάλιστα προγραμματίσει και την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες τον προσεχή Σεπτέμβριο, με πηγές της στήλης να αναφέρουν ότι είναι εξίσου σημαντική όσο και η αναβάθμιση του MSCI (Μάιος 2027).

Πηγές της στήλης σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τους δείκτες του STOXX ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια, τα οποία είναι πιο εξοικειωμένα με την ελληνική αγορά και πλέον βλέπουν το ΧΑ και μέσα από το πρίσμα της ένταξής του στην οικογένεια του Euronext.

Εισροές

Υπό αυτό το πρίσμα, μόνο αδιάφορη δεν πέρασε η τακτική αναθεώρηση των δεικτών του STOXX.

Η Credia Bank κέρδισε θέση στους δείκτες του οίκου, ενώ η Ελλάκτωρ βγήκε εκτός από μια σειρά δεικτών που περιλαμβάνουν τους STOXX Greece, Emerging Markets και All Europe.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τις 22 Ιουνίου, όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου, όταν τα passive funds και τα χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις.