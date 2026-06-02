Μερίσματα 2,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, market test για LAMDA, η αποτίμηση της Safe Bulkers, τι είδε η Chevron, το delivery της Metlen, η νέα κανονικότητα των ενεργειακών

Μικρότερη κατά μία συνεδρίαση η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα, αλλά με την ατζέντα γεμάτη και πυκνή.

Είναι η σειρά της LAMDA Development να κάνει το market test της, καθώς από αύριο (3/6) αρχίζει Δημόσια Προσφορά του εταιρικού ομολόγου της και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα εταιρικά αποτελέσματα.

Σήμερα το πρωί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει μεγέθη πρώτου τριμήνου, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Allwyn (preliminary), δίνοντας επιπλέον ενδείξεις για την πορεία της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Μισό δισ. η κεφαλαιοποίηση

Με το βλέμμα της αγοράς στραμμένο στη νέα χρηματιστηριακή πραγματικότητα, αρχίζει σήμερα και η διαπραγμάτευση του συνόλου των 101,8 εκατ. κοινών μετοχών της Safe Bulkers στην κύρια αγορά της Euronext Athens.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, οι μετοχές της οποίας είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), κάνει το βήμα προς την ελληνική κεφαλαιαγορά με εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία που τοποθετείται μεταξύ 500 και 550 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή θα διαπραγματεύεται με το σύμβολο «SB».

Τα θεμελιώδη επιβεβαιώνουν την εικόνα

Θετικά ωστόσο είναι τα μηνύματα και από τα εταιρικά αποτελέσματα.

Οι 33 εισηγμένες που έχουν μέχρι στιγμής δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν αύξηση λειτουργικών κερδών κατά 67,3% και καθαρών κερδών κατά 38%.

Ακόμη και αν εξαιρεθούν οι κλάδοι των τραπεζών και των διυλιστηρίων, οι επιδόσεις παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές, με τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 31% και την καθαρή κερδοφορία κατά 45%.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τις προσδοκίες ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μία χρονιά ιστορικά υψηλών επιδόσεων για τις εισηγμένες.

Αρχίζουν τα μερίσματα…

Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στο μέτωπο των μερισμάτων.

Σήμερα αποκόπτουν μέρισμα η CNL Capital (0,15 ευρώ ανά μετοχή) και η Performance Technologies (0,142 ευρώ), ενώ την Τετάρτη ακολουθεί η Premia Properties (0,06 ευρώ).

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που βλέπουμε τη διάχυση του ενδιαφέροντος να επεκτείνεται σταδιακά και σε μεσαίες ή μικρότερες εισηγμένες, στοιχείο που συνήθως αποτελεί ένδειξη διεύρυνσης της ανοδικής τάσης.

Την Πέμπτη σειρά έχουν τα Πλαστικά Κρήτης με μέρισμα 0,55 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την Παρασκευή η Εθνική Τράπεζα αποκόπτει μέρισμα 0,291 ευρώ ανά μετοχή, σε μία από τις σημαντικότερες διανομές της περιόδου.

Σημαντική λοιπόν η ταμειακή ενίσχυση των επενδυτών, αφού μέσα στον Ιούνιο υπολογίζεται ότι θα διοχετευθούν στην αγορά περίπου 2,4 δισ. ευρώ μέσω μερισμάτων, ενισχύοντας τη ρευστότητα των περίπου 992.000 ενεργών κωδικών του Χρηματιστηρίου και δημιουργώντας πρόσθετα καύσιμα για νέες τοποθετήσεις.

Στην τελική ευθεία

Ο Ιούνιος αναμένεται να φέρει επίσης και την εκκίνηση του διαγωνισμού του Υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης του ΟΛΕ στη Βλύχα.

Η αγορά προεξοφλεί ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς το λιμάνι διαθέτει στρατηγική θέση, άμεση πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς των logistics, της ενέργειας, της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Κοινή κάθοδος

Το ενδιαφέρον αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τη δημόσια τοποθέτηση των επικεφαλής των ομίλων AKTOR και ONEX, οι οποίοι έχουν ήδη ανακοινώσει κοινή κάθοδο για τη διεκδίκηση του project.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου και ο Πάνος Ξενοκώστας περιέγραψαν την Ελευσίνα ως έναν μελλοντικό κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, ναυπηγικής δραστηριότητας και ενεργειακών υποδομών, με έμφαση στο LNG και στον ρόλο της Ελλάδας στις νέες εμπορευματικές και ενεργειακές ροές της Ευρώπης.

Το στοίχημα, όπως το έχουν περιγράψει, δεν αφορά απλώς την αξιοποίηση ενός λιμανιού, αλλά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που μπορεί να αναβαθμίσει τη Δυτική Αττική και να ενισχύσει το γεωοικονομικό αποτύπωμα της χώρας.

Το νέο τοπίο της ενέργειας

Αντιμέτωποι με ένα νέο τοπίο στην ενέργεια βρίσκονται τα στελέχη των εταιρειών του κλάδου που έχουν υπό την εποπτεία τους το κομμάτι της διαχείρισης και του trading ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν είναι μόνο η μεταβλητότητα των τιμών που έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα τις πρώτες εβδομάδες το καθημερινό roller coaster των τιμών του φυσικού αερίου που ακολουθούσε τα σκαμπανεβάσματα του αργού ήταν μία πρωτόγνωρη δοκιμασία ως προς τις ποσότητες που έμπαιναν στο καλάθι των συναλλαγών τους.

Η μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με τις διασυνοριακές συναλλαγές όπως για παράδειγμα η ένταξη στις γειτονικές αγορές συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Σταδιακά οι συνθήκες αυτές θα αλλάζουν και στην εγχώρια αγορά όσο θα μπαίνουν οι μπαταρίες.

Πάντως, οι εκτιμήσεις των διαχειριστών ενέργειας είναι πώς το νέο τοπίο θα χαρακτηρίζεται από δω και πέρα από την έντονη μεταβλητότητα. Αυτή θα είναι η νέα κανονικότητα, όπως μας λένε…

Τι είδε η Chevron

Για να μείνω όμως στα ενεργειακά, το αίτημα της Chevron να μπει στο θαλάσσιο block 10 στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, φανερώνει και τη σπουδή του αμερικανικού πετρελαϊκού ομίλου να προχωρήσει σε μία γρήγορη ανακάλυψη κοιτάσματος με φυσικό αέριο στην Ελλάδα και συνολικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Αυτό υπογραμμίζουν πηγές μου οι οποίες όπως μου εξηγούν το συγκεκριμένο θαλάσσιο block είναι ώριμο από την πλευρά των σεισμικών δεδομένων έχοντας συγκεντρωθεί γεωφυσικές απεικονίσεις 2D και 3D.

Και βέβαια η Chevron είχε από πριν εικόνα ως προς τα γεωλογικά δεδομένα του υπεδάφους της συγκεκριμένης παραχώρησης, η οποία να σας θυμίσω ότι είχε μισθωθεί από την HELLENiQ ENERGY.

Συνεπώς δεν μπαίνει τυχαία…, μου εξηγεί η ίδια πηγή

Fast track

Τώρα ως προς την ικανοποίηση του αιτήματος από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, οι πληροφορίες μου τον θέλουν να κινείται πολύ γρήγορα με ταχύτατες διαδικασίες αποδοχής της πρότασης της αμερικανικής Big Oil αφού πρώτα προηγηθεί η θετική εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ.

Είναι πιθανόν μέσα στην εβδομάδα να έχουμε την έκδοση της σχετικής απόφασης που θα ανοίγει την πόρτα εισόδου της Chevron και στο θαλάσσιο block 10…

Παρέδωσε η Metlen

Ένα ακόμη ενεργειακό project προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιο επιτυχημένων παραδόσεων της Metlen Energy & Metals, καθώς η Drax ανακοίνωσε ότι ανέλαβε τον εμπορικό έλεγχο του σταθμού Hirwaun Power Station στη Νότια Ουαλία, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και της διαδικασίας θέσης σε λειτουργία.

Πρόκειται για μονάδα ανοιχτού κύκλου φυσικού αερίου (OCGT) ισχύος 299 MW, την οποία ανέπτυξε η metlen και στη συνέχεια μεταβίβασε στη βρετανική Drax.

Το έργο αποτελεί το πρώτο από ένα πακέτο τριών αντίστοιχων μονάδων που έχει αναπτύξει η Metlen σε Αγγλία και Ουαλία, συνολικής ισχύος περίπου 900 MW.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι η ανάληψη λειτουργίας του Hirwaun αποτελεί ουσιαστικά ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Metlen να αναπτύσσει, να αδειοδοτεί, να κατασκευάζει και να παραδίδει σύνθετα ενεργειακά έργα σε ώριμες αγορές.

Δεν είναι τυχαίο ότι η βρετανική αγορά εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού ομίλου, ο οποίος έχει ενισχύσει σημαντικά το ενεργειακό του αποτύπωμα στη χώρα τόσο μέσω έργων ΑΠΕ όσο και μέσω συμβατικών μονάδων που στηρίζουν την ευστάθεια του δικτύου.

Mini futures

Στο μικροσκόπιο μεγάλων ευρωπαϊκών παικτών φαίνεται ότι μπαίνουν τα mini futures επί κρατικών ομολόγων, καθώς η αναζήτηση νέων εργαλείων έκθεσης στο fixed income εντείνεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για τα επιτόκια.

Δεν πέρασε απαρατήρητη και η πρόσφατη κοινή εκδήλωση της Euronext με τη BG SAXO στο Μιλάνο, όπου τραπεζίτες, διαχειριστές κεφαλαίων και στελέχη της αγοράς παραγώγων αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες που ανοίγουν τα νέα προϊόντα πάνω στα ευρωπαϊκά sovereign bonds.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο πώς μπορούν να προσελκυστούν περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές σε μια αγορά που μέχρι σήμερα παρέμενε κατά κύριο λόγο πεδίο θεσμικών.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι σχετικές συζητήσεις γίνονται σε μια συγκυρία όπου οι αγορές επαναξιολογούν την πορεία των ευρωπαϊκών επιτοκίων και αναζητούν πιο ευέλικτα εργαλεία τοποθέτησης.

Όσοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα η Euronext θα επιχειρήσει να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και τη διείσδυση των συγκεκριμένων προϊόντων.