Ημέρα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έρχεται ο μήνας των ΓΣ, η τιμή που απέδωσε ο Τζαννετάκης, βρήκε «χρυσάφι» η Cenergy, επιταχύνει η Lavipharm

Ως απόλυτα φυσιολογική κρίθηκε η χθεσινή διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με πολλά χαρτοφυλάκια να περνούν από το… ταμείο πριν το σημερινό rebalancing.

Και όπως μου εξήγησαν και οι πηγές μου στην αγορά, κάθε rebalancing από τούδε και στο εξής, και μέχρι φυσικά την ανακατάταξη του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα κομμάτι του παζλ που θα δημιουργήσουν ξένοι θεσμικοί που επιχειρούν ή θα επιχειρήσουν να «χτίσουν γέφυρες» στη Λ. Αθηνών.

Η χθεσινή συναλλακτική έξαρση μάλιστα της ΔΕΗ, η οποία διακίνησε 10 εκατ. τεμάχια και ανέβασε τον τζίρο της αγοράς κατά 220 εκατ. ευρώ, δεν θα πρέπει να λογίζεται έξω από αυτή τη λογική.

Άλλωστε η κεφαλαιοποίησή της πλέον ξεπερνά τα 13 δισ., από περίπου 7 δισ. μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Λογικό ήταν να υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον στη ΔΕΗ, λόγω του rebalancing και της αύξησης της στάθμισης στον MSCI που φέρνει η αντίστοιχη αύξηση της κεφαλαιοποίησης της.

Θυμίζω εδώ ότι μέχρι σήμερα η στάθμισή της στον standard MSCI Greece Index είναι περίπου στο 7,15%.

Πάνω από 130 εκατ. ευρώ

Στο μεταξύ, την παράσταση αναμένεται να «κλέψει» σήμερα και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς θα ενταχθεί από την ερχόμενη Δευτέρα (1/6) στον Standard δείκτη του MSCI.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αλλαγή θα πυροδοτήσει στην ελληνική εισηγμένη εισροές κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ.

Δεν αποκλείεται, δε, να ξεπεραστεί αυτό το ποσό, δεδομένου ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο μοναδικός ελληνικός μη χρηματοπιστωτικός Όμιλος με Investment Grade, μετά και τις αξιολογήσεις του από τους οίκους Moody’s και S&P.

40 γενικές συνελεύσεις!

Μετά και το σημερινό, λοιπόν, rebalancing, και φυσικά τις ουρές της Δευτέρας, κατά το οποίο ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες εντολές, η αγορά μπαίνει σε ένα πυκνό Ιούνιο, με πολλές γενικές συνελεύσεις και σημαντικές αποκοπές μερισμάτων.

Ούτε λίγο ούτε πολύ στην ατζέντα υπάρχουν… 40 ΓΣ μόνο τον Ιούνιο, ενώ οι αποκοπές είναι 26.

Όπερ σημαίνει ότι θα έχουμε και τις αναταράξεις των αποκοπών, αλλά και τις αλλαγές κλίματος που ενδεχομένως να φέρουν κάποιες δηλώσεις από τις διοικήσεις συγκεκριμένων εισηγμένων.

Υπερηφάνεια

Το ολικό comeback των διυλιστηρίων της Κορίνθου, μετά το ατύχημα του Σεπτεμβρίου του 2024, τόνισε ο αναπληρωτής CEO του Ομίλου της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχε με τους αναλυτές με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Και μάλιστα ήταν κι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα καθαρά κέρδη και τα EBITDA σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο κατά 171% και 293%, αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ο Τζαννετάκης δεν παρέλειψε να δηλώσει το θαυμασμό του απέναντι στα στελέχη αλλά κυρίως τους εργαζόμενους που δούλεψαν για την επιστροφή του διυλιστηρίου σε πλήρη παραγωγική ικανότητα

Κυκλική οικονομία

Ο ίδιος στάθηκε επίσης και στα ξεχωριστά οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε ανά τομέα και ιδίως στην Κυκλική Οικονομία.

Για την Κυκλική Οικονομία η συνεισφορά τους στα EBITDA ήταν στα 10 εκατ. ευρώ όσο και πέρυσι αλλά λιγότερα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025 που ανήλθε στα 25 εκατ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής CEO διευκρίνισε ότι ο τομέας και οι επιδόσεις του χαρακτηρίζονται από την εποχικότητα και εξήγησε ως προς την ωρίμανση και εκτέλεση διαγωνισμών.

Το deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τέλος αναφορικά με το deal της Motor Oil με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ηλεκτρική ενέργεια, ο κ. Τζαννετάκης τόνισε ότι προχωράει βάσει του σχεδιασμού.

Και σύμφωνα με αυτόν προς το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί το νέο σχήμα με τις ΗΡΩΝ, nrg και τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες των δύο ομίλων.

Απλώνει καλώδια παντού…

Ο ΟΤ έχει αναδείξει πολλές φορές το παγκόσμιο trend με τα data centres, τόσο με την περίπτωση της ΔΕΗ, όσο και στην ευρύτερη ενεργειακή και υποδομιακή αγορά.

Ήρθε και η διοίκηση της Cenergy, δια στόματος οικονομικού διευθυντή, Αλέξανδρου Μπένου, να επιβεβαιώσει το πόσο θα επωφεληθεί ο όμιλος από αυτά.

Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εν λόγω επενδύσεις θα φτάσουν τα 600 δισ. δολάρια.

Και όπως παρατήρησε και η Optima στον σχολιασμό της, για τον κλάδο καλωδίων, οι αναλυτές της εκτιμούν ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υψηλής τάσης της Cenergy θα συνεχίσει να ενισχύεται λόγω της επιτάχυνσης της ηλεκτροδότησης, της αυξημένης συμμετοχής των ΑΠΕ, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης της ψηφιοποίησης και των data centers.

Εύλογα η μετοχή πέρασε με φόρα πάνω από τα 25 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της να πλησιάζει τα 5,5 δισ.

Αντίδραση…

Δεν πέρασε απαρατήρητη η αντίδραση στους τίτλους -mezz της αγοράς, πάντως.

Και αυτό αποδόθηκε τόσο από τις ανακοινώσεις από Sunrise και Phoenix για το δικαίωμα εξαγοράς, όσο και από την αποστροφή του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος επιχείρησε να «κλείσει» οριστικά τη συζήτηση περί υπόγειων διαδρομών μεταξύ τραπεζών και servicers.

Ο διοικητής της ΤτΕ, απαντώντας στη Βουλή κατά τη διαδικασία ανανέωσης της θητείας του, χαρακτήρισε «αστικό μύθο» τα περί τριγωνικών συναλλαγών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι ο επόπτης δεν βλέπει περιθώρια επαναφοράς κόκκινων δανείων ή ακινήτων στους ισολογισμούς των τραπεζών μέσω των εταιρειών διαχείρισης.

Δεν είναι τυχαίο και το ότι ο κεντρικός τραπεζίτης επέλεξε να υπενθυμίσει και τα πρόστιμα ύψους 9,5 εκατ. ευρώ που έχει ήδη επιβάλει η ΤτΕ στους servicers.

Ανοικτή η συζήτηση

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η αγορά παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τις τιτλοποιήσεις τύπου Cairo και Sunrise, καθώς για πρώτη φορά αναδεικνύεται τόσο έντονα το ζήτημα των δικαιωμάτων επαναγοράς των χαρτοφυλακίων.

Η παραδοχή ότι η doValue μπορεί, υπό όρους, να αποκτήσει το σύνολο των τίτλων της Cairo άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων μεταξύ επενδυτών, κυρίως μετά τις μεγάλες απομειώσεις που «εξαΰλωσαν» σημαντικό μέρος της αξίας των ομολόγων.

Στην αγορά αρκετοί συνδέουν τις αντιδράσεις με το γεγονός ότι πολλοί μέτοχοι είχαν διαφορετική εικόνα για το πραγματικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των τίτλων, ενώ δεν περνά απαρατήρητο ότι αντίστοιχες πρόνοιες υπάρχουν και σε άλλες τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή».

Μέσα στο 2026

Μπορεί η μετοχή της Lavipharm να διόρθωσε ελαφρώς στη χθεσινή συνεδρίαση, ωστόσο διατηρείται στα υψηλά τετραετίας, με απόδοση που ξεπερνά το 70% από την αρχή του έτους.

Και όπως εκτιμά η αγορά έχει δρόμο ακόμη, μετά και την ολοκλήρωση της απόκτησης των Αδειών Κυκλοφορίας, των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής του Durogesic, μετά και την έγκριση της αρμόδιας Αρχής Ανταγωνισμού.

Μάλιστα, τα πρώτα έσοδα από τη συμφωνία αναμένονται ήδη μέσα στο 2026, ενώ η η συγκεκριμένη κίνηση δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στους μεσοπρόθεσμους στόχους του ομίλου.

Υπερδιπλασιασμός

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο τον υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων έως το 2029, σε επίπεδα άνω των 140 εκατ. ευρώ, από περίπου 70 εκατ. ευρώ το 2025, με μοχλό τόσο την οργανική ανάπτυξη όσο και νέες εξαγορές.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά κατέγραψαν άνοδο 32,2%, ενώ τα OTC υποχώρησαν οριακά κατά 0,9%.

Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 4,03 εκατ. ευρώ από 4,72 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 14,6%, εξέλιξη που η εταιρεία αποδίδει σε συγκυριακές καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών εξαγωγής από πελάτες για παραγγελίες ύψους 1,1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, με βάση το υφιστάμενο ανεκτέλεστο παραγγελιών, η διοίκηση εκτιμά ότι η εξαγωγική δραστηριότητα θα κινηθεί ανοδικά το 2026, χωρίς μάλιστα να συνυπολογίζονται ακόμη οι επιπλέον πωλήσεις που θα προκύψουν από το Durogesic.