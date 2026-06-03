Όλοι κοιτούν το πετρέλαιο, τα δύο ατού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το άλμα της Motor Oil, τα «παιχνίδια» των market makers του FTSE 25, το «13άρι» της Allwyn

Οδηγός το πετρέλαιο

Inside Stories 03.06.2026, 07:00
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Όλοι κοιτούν το πετρέλαιο, τα δύο ατού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το άλμα της Motor Oil, τα «παιχνίδια» των market makers του FTSE 25, το «13άρι» της Allwyn
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Μια στάση στην αρχή του μήνα για το ελληνικό χρηματιστήριο, δίχως να ανησυχεί η εικόνα.

Παρά τη θολή γεωπολιτική συγκυρία, οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις με σχετική ψυχραιμία, έχοντας απέναντί τους μια Wall Street που κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά και ευρωπαϊκές αγορές που δείχνουν μεγαλύτερη αντοχή στην προοπτική των υψηλών επιτοκίων.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο γεωπολιτικός παράγοντας έχει εξαφανιστεί από το κάδρο. Απλώς δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό καθοριστικό παράγοντα για τη βραχυπρόθεσμη τάση των αγορών.

Στα dealing rooms, ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι ο πιο αξιόπιστος «μετρητής» της γεωπολιτικής έντασης δεν είναι οι δηλώσεις των πολιτικών ηγετών (βλ. Τραμπ) αλλά η πορεία του πετρελαίου.

Όλοι μοιάζουν να έχουν εξοικειωθεί με τις συχνές μεταβολές στη ρητορική του Αμερικανού προέδρου και παρακολουθούν πλέον κυρίως τις αντιδράσεις της αγοράς ενέργειας.

Το Brent, που πριν από λίγες ημέρες είχε εκτιναχθεί προς τα 110 δολάρια το βαρέλι, κινείται πλέον γύρω από τα 95 δολάρια, στέλνοντας ένα μήνυμα αποκλιμάκωσης του άμεσου φόβου.

Επιβεβαίωση

Στα δικά μας τώρα, οι παραχωρήσεις εξελίσσονται στον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή των αποτελεσμάτων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επιβεβαιώνοντας γιατί η αγορά αποδίδει ολοένα και μεγαλύτερη αξία στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Η πρώτη πλήρης ενσωμάτωση της Εγνατίας Οδού έδωσε ήδη το στίγμα της, προσθέτοντας 35,6 εκατ. ευρώ εσόδων στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η διοίκηση βλέπει σημαντικά μεγαλύτερη συνεισφορά τα επόμενα τρίμηνα καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες ανάταξης και ο αυτοκινητόδρομος εισέρχεται σε πιο ώριμη φάση λειτουργίας.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο που παραδοσιακά καταγράφεται η χαμηλότερη κυκλοφορία του έτους, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στη συνέχεια.

Ταμείο… μαμούθ

Η αύξηση, λοιπόν, των διελεύσεων, οι αναπροσαρμογές στα διόδια και η προσθήκη της Εγνατίας συνέβαλαν στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 22,4% και των καθαρών κερδών κατά 33,2%.

Παράλληλα, παρά την αύξηση του καθαρού χρέους λόγω των μεγάλων επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, η εικόνα του ισολογισμού παραμένει διαχειρίσιμη, καθώς η συντριπτική πλειονότητα του δανεισμού είναι non-recourse και δεν επιβαρύνει άμεσα τη μητρική.

Με διαθέσιμα άνω του 1,5 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δείχνει να έχει εξασφαλίσει τα «καύσιμα» για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, η οποία θα βασιστεί ακόμη περισσότερο στις σταθερές ταμειακές ροές των παραχωρήσεων.

Κάτι παραπάνω από ένα διυλιστήριο

Αίσθηση χτες πάντως προκάλεσε και το άλμα της μετοχής της Motor Oil σε νέα ιστορικά υψηλά, στα 39,40 ευρώ.

Οι επενδυτές στην ουσία «χαιρέτησαν» τη σταδιακή μεταμόρφωση του ομίλου σε έναν ευρύτερο ενεργειακό και περιβαλλοντικό παίκτη, με τη νέα συμφωνία για την απόκτηση του 60% της ENACT να θεωρείται ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της στρατηγικής διαφοροποίησης.

Σας θυμίζω ότι η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της εταιρείας στην κυκλική οικονομία, προσθέτοντας τεχνογνωσία στη διαχείριση αποβλήτων και στη μετατροπή τους σε πόρους και ενέργεια, έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μοντέλο.

Τα επόμενα βήματα

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για την Motor Oil, καθώς προχωρά η συνένωση των Ηλέκτωρ και Thalis στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ωριμάζει και το νέο σχήμα UtilityCo που δημιουργείται από τη συνένωση nrg και ΗΡΩΝ με τη συμμετοχή των ομίλων Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Επίσης, έχοντας μπροστά της, τον Ιούλιο, τη λήξη παλαιότερου ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών, δεν απέκλεισε την έκδοση ενός νέου αν και όπως είπε «δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη στη λήψη σχετικής απόφασης καθώς εξετάζουμε κι άλλους τρόπους αναχρηματοδότησης».

Με το «καλημέρα»…

Η στήλη σας έχει γράψει αρκετές φορές για τις μάχες που θα δοθούν το επόμενο διάστημα για τις κεφαλαιοποιήσεις, ελέω αναβάθμισης.

Μέχρι πρότινος οι εισροές φαινόταν ότι θα μοιραστούν στις συστημικές, αλλά οι κινήσεις από Allwyn και ΔΕΗ έχουν αλλάξει τις ισορροπίες.

Και έκαναν την «παρτίδα» για τους market makers πιο περίπλοκη.

Έτσι, μου το σχολίασαν οι πηγές μου από την αγορά, δείχνοντας χτες το πρωί και το μεγάλο πακέτο που άλλαξε χέρια στην Εθνική.

Μόλις 43 δευτερόλεπτα αφότου άρχισε η κύρια συνεδρίαση. Και μπορεί να αντιστοιχούσε στο 0,2% του μετοχικού της κεφαλαίου, αλλά δεν πέρασε απαρατήρητο.

Άλλωστε, 28,5 εκατ. ευρώ ήταν αυτά.

Θόλωσε το story

Τώρα για να μείνω στον κλάδο, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Απρίλιο προβλημάτισαν λίγο.

Ένας ακόμη λόγος για τη νευρικότητα που είδαμε στις μετοχές του.

Διότι έδειξαν ότι η έντονη πιστωτική ώθηση του πρώτου τριμήνου αρχίζει να χάνει μέρος της δυναμικής της, με τις καθαρές ροές χρηματοδότησης να γυρίζουν σε αρνητικό έδαφος και τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης να επιβραδύνεται.

Η συνολική χρηματοδότηση της οικονομίας κατέγραψε αρνητική καθαρή ροή 1,08 δισ. ευρώ, έναντι εισροών 3,53 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα υποχώρησε στο 6,8% από 7,7%.

Παρόλα αυτά, τραπεζικές πηγές απέδωσαν την εξέλιξη κυρίως σε μεγάλες αποπληρωμές επιχειρηματικών δανείων και στην εξομάλυνση των εκταμιεύσεων μετά το ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς, επισημαίνοντας ότι δεν συνιστά προς το παρόν ένδειξη αντιστροφής της πιστωτικής τάσης.

Να σας θυμίσω…

Να σας θυμίσω εδώ ότι η επιβράδυνση έχει έρθει πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξήσει τα επιτόκια της στις 11 Ιουνίου.

Μια απόφαση που θεωρείται δεδομένη από τις αγορές, με τη Φρανκφούρτη να είχε εγκαίρως προετοιμάσει το έδαφος γι’ αυτό.

Μάλιστα οι αγορές προεξοφλούν συνολική αύξηση επιτοκίων περίπου 65 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2026, υπό την παραδοχή ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, με μέσο όρο 114 δολάρια το βαρέλι στο δεύτερο τρίμηνο και 101 δολάρια στο τρίτο.

Σε θετική τροχιά

Πάντως, παρά την κάμψη του Απριλίου στις χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών, η αγορά εκτιμά ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει σε θετική τροχιά το υπόλοιπο του έτους, στηριζόμενη στα επενδυτικά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνεχιζόμενη ζήτηση για επιχειρηματικό δανεισμό.

Αυτό άλλωστε επικοινωνούν και οι διοικήσεις που βρίσκονται από χτες στη Ζυρίχη για το συνέδριο της Goldman Sachs.

Ντεμπούτο… οδηγός

Καλό το ντεμπούτο της Safe Bulkers στην Αθήνα, με τον τίτλο να κλείνει με κέρδη στα 6,30 ευρώ.

Η διπλή διαπραγμάτευση άρχισε στα 5,70 ευρώ, με τον τίτλο να πηγαίνει έως και τα 6,90 ευρώ.

Όπως μαθαίνω μάλιστα, η διπλή αυτή εισαγωγή θα αποτελέσει και “οδηγό” για μελλοντικές παρόμοιες κινήσεις.

Ήδη υπάρχουν οι συζητήσεις, αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι.

Θα πρόκειται και πάλι για ελληνική εταιρεία που έχει το primary list της επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Το «13άρι» της Allwyn

Πολλά υποσχόμενη και η κίνηση της Allwyn, παρά το ότι δεν κατάφερε να ανακτήσει στο κλείσιμο το επίπεδο των 13 ευρώ.

Στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης κινήθηκε πάνω από το επίπεδο αυτό, το οποίο πλέον έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα μετά την υποχώρηση της μετοχής στα 11,66 ευρώ στις 19 Μαΐου.

Στις δημοπρασίες, ωστόσο, η μετοχή καθηλώθηκε εκ νέου κάτω από τα 13 ευρώ, χωρίς αυτό να αναιρεί τη χθεσινή άνοδο κατά 2,74% ούτε τη θεαματική κίνηση ανάκαμψης που έχει καταγράψει το τελευταίο δεκαήμερο.

Παρόλα αυτά, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να στηρίζουν το επενδυτικό αφήγημα. Με βάση τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων του ομίλου, η Allwyn διαπραγματεύεται στις 9,2 φορές τα εκτιμώμενα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026 ή περίπου 11 φορές εξαιρουμένων των προσαρμογών, επίπεδα που θεωρούνται κοντά σε εκείνα των διεθνών ανταγωνιστών της, όπως η Flutter Entertainment.

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