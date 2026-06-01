Η μάχη των αποτιμήσεων, τι φοβούνται οι τραπεζίτες, κληρώνει για Bally’s Intralot, κίνηση ματ από Νιτσιάκος, το χαρτί Μασούτη

Εφησυχασμός...

Inside Stories 01.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η μάχη των αποτιμήσεων, τι φοβούνται οι τραπεζίτες, κληρώνει για Bally’s Intralot, κίνηση ματ από Νιτσιάκος, το χαρτί Μασούτη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τρεις μήνες κλείσαμε πλέον με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής ανοιχτό και ο Ιούνιος αρχίζει με ένα ερώτημα να κυριαρχεί και στις τάξεις των ελληνικών επενδυτικών κύκλων.

Μήπως υπάρχει υπερβολικός εφησυχασμός; Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν ένα σχεδόν ιδανικό σενάριο, με αποκλιμάκωση των επιτοκίων, ανθεκτική ανάπτυξη και περιορισμένες επιπτώσεις από το ενεργειακό μέτωπο.

Ορισμένοι διαχειριστές, όμως, φοβούνται ότι η εξίσωση μπορεί να “χαλάσει” αν η ενέργεια κρατήσει τον πληθωρισμό ψηλά την ώρα που η πραγματική οικονομία αρχίζει να χάνει ταχύτητα.

Και τότε τα περιθώρια ελιγμών για τις κεντρικές τράπεζες θα είναι σαφώς μικρότερα από όσα προεξοφλεί σήμερα η αγορά.

Οι σκιές…

Επίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι που κοιτούν με μεγαλύτερη προσοχή τις «σκιές» του χρηματοπιστωτικού συστήματος παρά τις ίδιες τις τράπεζες.

Τα private credit funds, τα hedge funds και οι διάφορες εναλλακτικές δομές χρηματοδότησης έχουν συγκεντρώσει τεράστιους όγκους κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια και αρκετοί αναρωτιούνται πώς θα αντιδρούσαν σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον.

Γι’ αυτό και αρκετοί επαγγελματίες της αγοράς θεωρούν πως το πραγματικό τεστ δεν έχει έρθει ακόμη και ότι οι επόμενοι μήνες θα δείξουν…

Η ανησυχία των τραπεζιτών

Και μέσα σε αυτό το περίπλοκο διεθνές περιβάλλον, το άγχος των τραπεζών όσο πλησιάζουμε προς την προεκλογική περίοδο ανεβαίνει.

Και το μεγάλο άγχος είναι να μην επιστρέψουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και έχουν λόγο να το φοβούνται.

Κάθε φορά που ο κλάδος μετατρέπεται σε πολιτικό θέμα, ακολουθούν παρεμβάσεις που κοστίζουν έσοδα.

Το έζησαν πέρυσι με τη νομοθετική μείωση των προμηθειών στις βασικές συναλλαγές ιδιωτών.

Τα μηνύματα πάντως δεν θεωρούνται καθησυχαστικά. Οι φωνές από την αντιπολίτευση, με το ΠαΣοΚ να πρωταγωνιστεί, υπέρ της επιβολής έκτακτης φορολόγησης στα τραπεζικά κέρδη παραμένουν ισχυρές.

Το μήνυμα Πιερρακάκη

Απαντώντας στη σχετική συζήτηση από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι όποτε ο τραπεζικός κλάδος εργαλειοποιήθηκε πολιτικά, τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά.

Δεν έκλεισε όμως και την πόρτα των παρεμβάσεων.

Αντιθέτως, παρέπεμψε στις περσινές κινήσεις για τις τραπεζικές χρεώσεις και ξεκαθάρισε πως, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει ξανά.

Κάπως έτσι, στις διοικήσεις των τραπεζών παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και, όπως λέγεται στην αγορά, έχουν αρχίσει τα… τάματα.

Η μάχη των αποτιμήσεων

Και όπως μου σχολίασε και με νόημα πηγή μου στον κλάδο, ήδη χρηματιστηριακά ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από τις αρχές Φεβρουαρίου με την απόφαση του Αρείου Πάγου για την περίμετρο των δανείων που είναι ενταγμένα στο ν. Κατσέλη.

Χρειάστηκε η επιβεβαίωση ότι η επίδραση είναι αμελητέα από τις διοικήσεις για να ξεπεραστεί η ανησυχία.

Αλλά χρηματιστηριακά ο κλάδος δεν έχει βρει ακόμη το ρυθμό του. Και έχουμε μπροστά μας και ένα κρίσιμο 12μηνο, που θα γίνει πραγματική μάχη για τις αποτιμήσεις.

Ξένα επενδυτικά desks που παρακολουθούν στενά την Ελλάδα εκτιμούν ότι τα κεφάλαια που θα συνοδεύσουν την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες δεν θα κατευθυνθούν ισόποσα σε όλες τις εισηγμένες.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρωθεί σε εταιρείες με υψηλό free float, μεγάλη εμπορευσιμότητα και δυνατότητα απορρόφησης σημαντικών παθητικών ροών.

Οι πρώτες κινήσεις

Οι τελευταίοι μήνες έδωσαν άλλωστε ήδη αρκετές ενδείξεις.

Η συμφωνία της Intralot με την Bally’s, η σύνδεση του ΟΠΑΠ με την Allwyn και το deal της ΕΧΑΕ με τη Euronext ενίσχυσαν την αίσθηση ότι η ελληνική αγορά παύει να αντιμετωπίζεται ως ειδική περίπτωση και επιστρέφει σταδιακά στον πυρήνα των ευρωπαϊκών επενδυτικών ιστοριών.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτούργησε και η πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυση της ΔΕΗ, η οποία πέρασε το όριο των 10 δισ. ευρώ χρηματιστηριακής αξίας, μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των μεγαλύτερων ελληνικών εισηγμένων.

ΔΕΗ

Και, όπως πληροφορούμαι, η συνέχεια αναμένεται εξίσου ενδιαφέρουσα. Στην αγορά συζητούνται ήδη νέες κινήσεις που μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις αποτιμήσεις όσο και την προσέλκυση διεθνών θεσμικών κεφαλαίων.

Έρχονται εξελίξεις

Στο μεταξύ, αυτή είναι η εβδομάδα των αποφάσεων για την Bally’s Intralot, καθώς μέχρι τις 8 Ιουνίου θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θα κατατεθεί τελικά δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά της Evoke.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η διοίκηση της Bally’s μόνο αδιάφορη δεν εμφανίζεται.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Robeson Reeves, περιέγραψε πρόσφατα το πιθανό deal ως «once in a lifetime opportunity».

Για όσους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον κλάδο του gaming, η συγκεκριμένη διατύπωση μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς δείχνει πόσο ψηλά τοποθετεί η διοίκηση τη στρατηγική αξία μιας τέτοιας κίνησης.

Νέες ευκαιρίες

Ο Reeves δεν άνοιξε τα χαρτιά του περισσότερο, επικαλούμενος την ευαισθησία της διαδικασίας, άφησε όμως να εννοηθεί ότι η συγκέντρωση στον κλάδο δεν σταματά στην Evoke.

Αντιθέτως, βλέπει περιθώρια για νέες ευκαιρίες μέσα από μικρότερους ή πιο αδύναμους παίκτες της αγοράς, αλλά χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την κεφαλαιακή της διάρθρωση ή την αναπτυξιακή της τροχιά.

Η γκρίνια για Παντελιάδη

Μπορεί ο επικεφαλής της METRO και αντιπρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Αριστοτέλης Παντελιάδης, να συνεχίζει να ασκεί δημόσια κριτική στα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια, όμως στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου αυξάνονται οι φωνές που προβληματίζονται για τον τρόπο και κυρίως για τη συχνότητα αυτών των παρεμβάσεων.

Όχι επειδή διαφωνούν με την ουσία των επιχειρημάτων. Πολλοί συμμερίζονται την άποψη ότι οι συνεχείς περιορισμοί και τα πλαφόν ασκούν σημαντικές πιέσεις στον κλάδο.

Οι επιφυλάξεις αφορούν κυρίως το γεγονός ότι η αντιπαράθεση εξελίσσεται πλέον δημόσια, δίνοντας αφορμή για απαντήσεις και διαρροές από την πλευρά του υπουργείου και δημιουργώντας εικόνα ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ κυβέρνησης και οργανωμένου λιανεμπορίου.

Το χαρτί Μασούτη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετοί παράγοντες της αγοράς βλέπουν θετικά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΣΕ από τον Γιάννη Μασούτη.

Η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι μπορεί να συμβάλει σε χαμηλότερους τόνους και σε πιο αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας με το Μέγαρο Μαξίμου και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ενδεικτικό θεωρείται το κλίμα της πρώτης συνάντησης που είχε την περασμένη εβδομάδα, ως νέος πρόεδρος της Ένωσης, με τον υπουργό Ανάπτυξης.

Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι το θετικό κλίμα επιβεβαιώθηκε και στην πράξη, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανανεώσουν σύντομα το ραντεβού τους.

Κάτω από τα ραντάρ

Μία κίνηση που συζητήθηκε αρκετά στα επιχειρηματικά πηγαδάκια, αλλά πέρασε σχετικά χαμηλά από τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν και η συμφωνία της Νιτσιάκος με την MHP, τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη.

Ο ξένος όμιλος μπαίνει δυναμικά στο μετοχικό κεφάλαιο της ηπειρώτικης εταιρείας, αποκτώντας σταδιακά το 70% μέσα από τρεις διαδοχικές φάσεις, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσει αργότερα ακόμη και στο 100%.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον εγχώριο κλάδο τροφίμων, καθώς σήμερα η MHP απασχολεί περισσότερους από 39.600 εργαζόμενους και εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από 80 χώρες

Επόμενο βήμα

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως η συμφωνία δεν παρουσιάζεται ως ένα απλό deal εξαγοράς, αλλά ως το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη της Νιτσιάκος. Και της MHP φυσικά.

Η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η παραγωγική και διοικητική έδρα παραμένει στην Ήπειρο, ενώ η αγορά διαβάζει πίσω από τις γραμμές ένα σχέδιο επιτάχυνσης της ανάπτυξης και ενίσχυσης της εξωστρέφειας με την «πλάτη» ενός ευρωπαϊκού κολοσσού.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εξαγοράς της Perutnina Ptuj, της κορυφαίας εταιρείας πουλερικών της Σλοβενίας, το 2019 από την MHP.

Μέχρι το τέλος του 2025 η παραγωγή της Perutnina είχε αυξηθεί από 90.000 τόνους σε περισσότερους από 165.000 τόνους ετησίως, ενώ τα EBITDA είχαν τριπλασιαστεί, φθάνοντας τα 105 εκατ. δολάρια από 34 εκατ. δολάρια πριν από την εξαγορά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Nvidia ανεβάζει τον πήχη με νέο «υπερτσίπ»
Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο
Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Πολιτική

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες
World

Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες

Την 1 Ιουλίου 2008, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι ο Ιβ Σεν Λοράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Γκίντος – H κληρονομιά μιας κρίσιμης οκταετίας
World

Τέλος εποχής στην ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Λουίς ντε Γκίντος

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Λουίς ντε Γκίντος, καθώς η Ευρωζώνη ισορροπεί ανάμεσα σε πληθωρισμό, γεωπολιτικούς κραδασμούς και επιβράδυνση της ανάπτυξης

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από την Βομβάη έως την Καλαμάτα η νέα ακτίνα δράσης του τουρισμού

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Ένδυση – κλωστοϋφαντουργία: Υπό πίεση με μικρή αύξηση πωλήσεων και πτώση εξαγωγών
Business

Υποχώρηση εξαγωγών σε ένδυση - κλωστοϋφαντουργία

Μείωση 8% στις εξαγωγές στην ένδυση- κλωστοϋφαντουργία - Προβληματισμός για την πορεία των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά

Μαρία Σιδέρη
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Inside Stories
Η μάχη των αποτιμήσεων, τι φοβούνται οι τραπεζίτες, κληρώνει για Bally’s Intralot, κίνηση ματ από Νιτσιάκος, το χαρτί Μασούτη
Inside Stories

Η μάχη των αποτιμήσεων, τι φοβούνται οι τραπεζίτες, κληρώνει για Bally’s Intralot, κίνηση ματ από Νιτσιάκος, το χαρτί Μασούτη

Εφησυχασμός...

Ημέρα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έρχεται ο μήνας των ΓΣ, η τιμή που απέδωσε ο Τζαννετάκης, βρήκε «χρυσάφι» η Cenergy, επιταχύνει η Lavipharm
Inside Stories

Ημέρα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έρχεται ο μήνας των ΓΣ, η τιμή που απέδωσε ο Τζαννετάκης, βρήκε «χρυσάφι» η Cenergy, επιταχύνει η Lavipharm

Απόλυτα φυσιολογική

Η «απουσία» της Alpha Bank, τα μαθήματα της Motor Oil, από το pass… στο fail η κυβέρνηση, το repositioning του CVC, τα μέτωπα της Euronext
Inside Stories

Η «απουσία» της Alpha Bank, τα μαθήματα της Motor Oil, από το pass… στο fail η κυβέρνηση, το repositioning του CVC, τα μέτωπα της Euronext

Έχουν αρχίσει οι ροές

Οι «Magnificent 6» του ΧΑ, ρελάνς από τον Mr Jumbo, το ξέσπασμα της ΕΥΑΘ, συμπλήρωσε την «7άδα» η CrediaBank, ανοίγει το δρόμο η Safe Bulkers
Inside Stories

Οι «Magnificent 6» του ΧΑ, ρελάνς από τον Mr Jumbo, το ξέσπασμα της ΕΥΑΘ, συμπλήρωσε την «7άδα» η CrediaBank, ανοίγει το δρόμο η Safe Bulkers

Μία… ανάσα

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Inside Stories

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ

Σε υψηλά ενός μήνα

Το «μνημόνιο» της Μέσης Ανατολής, στο… final 4 η ΔΕΗ, η εβδομάδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το τίμημα για τη ΔΕΛΤΑ, παράσιτα από την MRB
Inside Stories

Το «μνημόνιο» της Μέσης Ανατολής, στο… final 4 η ΔΕΗ, η εβδομάδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το τίμημα για τη ΔΕΛΤΑ, παράσιτα από την MRB

Σε ρυθμούς… Μνημονίου

Το ρεύμα της ΔΕΗ στο ΧΑ, τα ιστορικά υψηλά του ΑΔΜΗΕ, στο μομέντουμ η LAMDA, συνωστισμός στην BYLOT, το delivery της Βρεττού
Inside Stories

Το ρεύμα της ΔΕΗ στο ΧΑ, τα ιστορικά υψηλά του ΑΔΜΗΕ, στο μομέντουμ η LAMDA, συνωστισμός στην BYLOT, το delivery της Βρεττού

Αβρόχοις ποσί…

Latest News
Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει κεντρικούς τραπεζίτες υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ

Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Nvidia ανεβάζει τον πήχη με νέο «υπερτσίπ»

Το νέο τσιπ της Nvidia σε συνδυασμό με τα Microsoft Windows θα επιτρέψει στους υπολογιστές να εκτελούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα

Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα - Η αβεβαιότητα αποτυπώθηκε με το άνοιγμα των αγορών

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Πολιτική

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο

Σε αναδιάταξη το πολιτικό σκηνικό μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

Πώς διαμορφώθηκαν τα ενοίκια στις βασικές εμπορικές πιάτσες - Τι δείχνει της Cushman & Wakefield Proprius

Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;
Κόσμος

Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;

Τι συμφέρον θα είχε το Ιράν να μεθοδεύσει τη δολοφονία αθώων αμάχων σε μια αθλητική διοργάνωση (Μουντιάλ), στην οποία θα συμμετέχει και το ίδιο;

Βαγγέλης Γεωργίου
Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 5 Ιουνίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Οι πληρωμές

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά και δημόσιες υπηρεσίες
Economy

Πώς λειτουργούν σήμερα σούπερ μάρκετ, καταστήματα

Για ποιους εργαζομένους είναι Αργία - Πώς αμείβεται για όσους εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

Η Μέριλιν Μονρόε και η βιομηχανία των νεκρών διασημοτήτων
Tέχνη και Ζωή

Πώς η Μεριλίν Μονρόε βγάζει ακόμη... τεράστια κέρδη

Μια εταιρεία διατηρεί στο προσκήνιο τη Μέριλιν Μονρόε και βγάζει τεράστια κέρδη

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπιλ Γκρός (πρώην PIMCO): Η ηγεμονική δόξα της Αμερικής απειλείται
World

Ηχηρή παρέμβαση Γκρός: «Η ηγεμονία της Αμερικής απειλείται»

Μαζί με τις υπερβολικές δαπάνες «με όπλα και βούτυρο», αυτός ο κίνδυνος σημαίνει ότι τα μακροπρόθεσμα ομόλογα είναι ακριβά λεέει ο Μπιλ Γκρός της PIMCO

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;
Opinion

Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;

Συνεχώς αποθεώνεται το «πλεόνασμα» ως «ισχυρή δημοσιονομική επίδοση» χωρίς καμιά αναφορά ότι οφείλεται και σε υπερφορολόγηση και στις απλήρωτες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επιχειρηματίες 3,1 δις. ευρώ!

Δημήτρης Στεργίου
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies