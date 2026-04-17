Ινδία: Τα διυλιστήρια πληρώνουν σε γιουάν το ιρανικό πετρέλαιο

Σε γιουάν πληρώνουν διυλιστήρια στην Ινδία τα δυσεύρετα φορτία ιρανικού πετρελαίου που αγοράστηκαν στο πλαίσιο της προσωρινής απαλλαγής από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Η διευθέτηση των πληρωμών γίνεται μέσω της ICICI Bank με έδρα τη Βομβάη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Τον περασμένο μήνα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε 30ήμερη άρση των αμερικανικών κυρώσεων για την αγορά ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις τιμές που εκτοξεύτηκαν λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανανεώσουν την άρση των κυρώσεων που λήγει την Κυριακή.

Η Ινδία αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο

Οι δυσκολίες σχετικά με την πληρωμή τέτοιων φορτίων, δεδομένων των μακροχρόνιων κυρώσεων στην Τεχεράνη, έχουν αποτρέψει ορισμένους υποψήφιους αγοραστές ιρανικού αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια της άρσης των κυρώσεων, ανέφεραν έμποροι.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κρατική Indian Oil Corp , η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης στην Ινδία αγόρασε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου. Πρόκειται για την πρώτη αγορά ιρανικού αργού πετρελαίου από την Ινδία εδώ και επτά χρόνια, ανέφερε το Reuters. Η αξία της αγοράς ανήλθε σε περίπου 200 εκατ. δολάρια.

Η Ινδία επέτρεψε επίσης σε τέσσερα πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο να ελλιμενιστούν για την ιδιωτική εταιρεία διύλισης Reliance Industries. Ένα πλοίο, το MT Felicity, έχει εκφορτώσει μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και μια πηγή ναυτιλίας.

Πληρωμή σε γιουάν

Και τα δύο διυλιστήρια διευθετούν το εμπόριο μέσω της ICICI, η οποία δρομολογεί κεφάλαια σε κινεζικό γιουάν μέσω του υποκαταστήματός της στη Σαγκάη σε λογαριασμούς πωλητών σε γιουάν. Η ταυτότητα των πωλητών δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί, αναφέρει το Reuters.

Η IOC πλήρωσε περίπου το 95% της αξίας του φορτίου έναντι της ειδοποίησης ετοιμότητας του προμηθευτή, η οποία υποδεικνύει ότι το φορτωμένο δεξαμενόπλοιο είχε εισέλθει σε ινδικά ύδατα, ανέφεραν δύο πηγές. Μία από αυτές είπε ότι επρόκειτο για μια ασυνήθιστη ρύθμιση.

Συνήθως, τα ινδικά κρατικά διυλιστήρια διευθετούν τις πληρωμές κατά την παράδοση ή την εκφόρτωση πετρελαίου από χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις από δυτικά έθνη, ανέφεραν οι δύο πηγές. Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η οποία οδήγησε σε εκτεταμένες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Τα διυλιστήρια στην Ινδία έχουν επίσης χρησιμοποιήσει το νόμισμα της Κίνας για να διευθετήσουν ορισμένες από τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Η IOC δεν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει περαιτέρω αγορές πετρελαίου από το Ιράν, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Μέχρι την απαλλαγή των ΗΠΑ, η Ινδία απέφευγε την αγορά ιρανικού πετρελαίου από το 2019, υπό την πίεση των αμερικανικών κυρώσεων. Τα ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια, γνωστά ως teapots, είναι οι κύριοι αγοραστές των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου από τότε.