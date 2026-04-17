Amazon: Ο ολιγαρκής κ. Μπέζος και ο σταθερός μισθός του

Ο Τζεφ Μπέζος εξακολουθεί να λαμβάνει τον ίδιο μισθό από την Amazon σαν να ήταν το... 1998

World 17.04.2026, 14:00
Amazon: Ο ολιγαρκής κ. Μπέζος και ο σταθερός μισθός του
Μπορεί ο Τζεφ Μπέζος να είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά ο επίσημος μισθός του εξακολουθεί να είναι μικρότερος από… εξαψήφιο αριθμό.

Ο 62χρονος ιδρυτής της Amazon έχει περιουσία 254 δισεκατομμύρια δολάρια, λιγότερη μόνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla, Ίλον Μασκ, και τον συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια σχεδόν ολόκληρης της 25ετούς θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος της κορυφαίας εταιρείας στη λίστα Fortune 500, ο Μπέζος λαμβάνει τον ίδιο μισθό των 81.400 δολαρίων από την Amazon – λιγότερο από τον μέσο μισθό ενός εργάτη οικοδομών, όπω σημειώνει το Fortune.

Η πληρεξουσιότητα της Amazon για το 2026, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη, επιβεβαίωσε ότι ο Μπέζος εξακολουθεί να λαμβάνει τον ίδιο μισθό που λαμβάνει από το 1998, τη χρονιά που αύξησε τον μισθό του στα 81.400 δολάρια από 79.197 δολάρια το προηγούμενο έτος.

«Ο κ. Μπέζος ζήτησε να μην λάβει πρόσθετη αποζημίωση και δεν έχει λάβει ποτέ ετήσια αποζημίωση σε μετρητά που να υπερβαίνει το τρέχον ποσό του», αναφέρει η κατάθεση.

Ο χαμηλός μισθός του επίσης δεν έχει συμβαδίσει με τον πληθωρισμό. Το 1998, ο ετήσιος μισθός του Μπέζος, ύψους 81.400 δολαρίων, ήταν υπερδιπλάσιος από τον μέσο μισθό των 31.096 δολαρίων για τους άνδρες εκείνη την εποχή. Ο ίδιος μισθός ήταν μόνο 16% υψηλότερος από τον μέσο μισθό των 68.952 δολαρίων για άνδρες πέρυσι.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Μπέζος διατήρησε τον μισθό του χαμηλό και δεν έλαβε ποτέ αποζημίωση μετοχών από την Amazon, είναι επειδή ούτως ή άλλως κατείχε ένα μεγάλο μέρος της εταιρείας.

«Ήδη κατείχα ένα σημαντικό μέρος της εταιρείας και απλώς δεν ένιωθα καλά που έπαιρνα περισσότερα», είχε δηλώσει προηγουμένως ο Μπέζος κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο New York Times DealBook Summit. «Απλώς ένιωσα, “Πώς θα μπορούσα να χρειαστώ περισσότερα κίνητρα;” Απλώς θα ένιωθα αηδία γι’ αυτό».

Ο Μπέζος, ο οποίος αντικαταστάθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος από τον Άντι Τζάσι το 2021 και τώρα είναι εκτελεστικός πρόεδρος, κατέχει περίπου το 8% της εταιρείας και είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση πληρεξουσίου της Amazon. Στην τιμή της μετοχής της Παρασκευής, το μερίδιο του Μπέζος στην Amazon άξιζε περίπου 225 δισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής του αξίας. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του Μπέζος είναι συνδεδεμένο με τις μετοχές του και άλλα περιουσιακά του στοιχεία, στο παρελθόν μπορούσε να πληρώνει λιγότερο από τον πραγματικό φορολογικό του συντελεστή, ανέφερε η ProPublica το 2021.

Όλοι οι μισθοί των στελεχών της Amazon επικεντρώνονται σκόπιμα περισσότερο στις αποδοχές μετοχών παρά σε μετρητά. Η εταιρεία στην δήλωσή της ως πληρεξούσιος ανέφερε ότι αυτοί οι μισθοί, οι οποίοι προορίζονται να είναι «σημαντικά μικρότεροι από αυτούς που καταβάλλονται σε ανώτερα στελέχη σε εταιρείες παρόμοιας θέσης», «συνδέουν στενά τη συνολική αποδοχές με τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους».

Ο Τζάσι, νυν CEO της εταιρείας, κέρδισε 365.000 δολάρια πέρυσι, ποσό που είναι ο «βασικός μισθός» για όλα τα ονομασμένα διευθυντικά στελέχη της Amazon, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Amazon Web Services, Ματ Γκάρμαν, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Worldwide Amazon Stores, Νταγκ Χέρινγκτον, σύμφωνα με τη δήλωση του πληρεξουσίου. Ταυτόχρονα, η αμοιβή του Τζάσι που βασίζεται σε μετοχές αυξήθηκε κατά σχεδόν 473.000 δολάρια μεταξύ 2024 και 2025, σύμφωνα με την κατάθεση.

Βεβαίως, ο Μπέζος λαμβάνει επίσης ορισμένα προνόμια χάρη στον ρόλο του ως εκτελεστικός πρόεδρος. Η εταιρεία πέρυσι πλήρωσε 1,6 εκατομμύρια δολάρια για τα έξοδα ασφαλείας και τα επαγγελματικά ταξίδια του Μπέζος.

«Πιστεύουμε ότι όλα τα έξοδα ασφαλείας που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία είναι εύλογα και απαραίτητα και προς όφελος της Εταιρείας, και ότι το ποσό των αναφερόμενων εξόδων ασφαλείας για τον κ. Μπέζος είναι ιδιαίτερα εύλογο δεδομένου του χαμηλού μισθού του και του γεγονότος ότι δεν έχει λάβει ποτέ αμοιβή που βασίζεται σε μετοχές», έγραψε η εταιρεία στη δήλωση πληρεξουσιότητας.

Σχετικά άρθρα:
World
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Αγορές: Οδηγός για επενδυτές στην εποχή της αβεβαιότητας
World

Οδηγός για επενδυτές στην εποχή της αβεβαιότητας

Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές κρίσεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά βραχύβιες και μόνο τρεις στο απώτερο παρελθόν

Τάσος Μαντικίδης
Latest News
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης

