Amazon: Ο ολιγαρκής κ. Μπέζος και ο σταθερός μισθός του

Μπορεί ο Τζεφ Μπέζος να είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά ο επίσημος μισθός του εξακολουθεί να είναι μικρότερος από… εξαψήφιο αριθμό.

Ο 62χρονος ιδρυτής της Amazon έχει περιουσία 254 δισεκατομμύρια δολάρια, λιγότερη μόνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla, Ίλον Μασκ, και τον συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια σχεδόν ολόκληρης της 25ετούς θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος της κορυφαίας εταιρείας στη λίστα Fortune 500, ο Μπέζος λαμβάνει τον ίδιο μισθό των 81.400 δολαρίων από την Amazon – λιγότερο από τον μέσο μισθό ενός εργάτη οικοδομών, όπω σημειώνει το Fortune.

Η πληρεξουσιότητα της Amazon για το 2026, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη, επιβεβαίωσε ότι ο Μπέζος εξακολουθεί να λαμβάνει τον ίδιο μισθό που λαμβάνει από το 1998, τη χρονιά που αύξησε τον μισθό του στα 81.400 δολάρια από 79.197 δολάρια το προηγούμενο έτος.

«Ο κ. Μπέζος ζήτησε να μην λάβει πρόσθετη αποζημίωση και δεν έχει λάβει ποτέ ετήσια αποζημίωση σε μετρητά που να υπερβαίνει το τρέχον ποσό του», αναφέρει η κατάθεση.

Ο χαμηλός μισθός του επίσης δεν έχει συμβαδίσει με τον πληθωρισμό. Το 1998, ο ετήσιος μισθός του Μπέζος, ύψους 81.400 δολαρίων, ήταν υπερδιπλάσιος από τον μέσο μισθό των 31.096 δολαρίων για τους άνδρες εκείνη την εποχή. Ο ίδιος μισθός ήταν μόνο 16% υψηλότερος από τον μέσο μισθό των 68.952 δολαρίων για άνδρες πέρυσι.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Μπέζος διατήρησε τον μισθό του χαμηλό και δεν έλαβε ποτέ αποζημίωση μετοχών από την Amazon, είναι επειδή ούτως ή άλλως κατείχε ένα μεγάλο μέρος της εταιρείας.

Ο ολιγαρκής κ. Μπέζος

«Ήδη κατείχα ένα σημαντικό μέρος της εταιρείας και απλώς δεν ένιωθα καλά που έπαιρνα περισσότερα», είχε δηλώσει προηγουμένως ο Μπέζος κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο New York Times DealBook Summit. «Απλώς ένιωσα, “Πώς θα μπορούσα να χρειαστώ περισσότερα κίνητρα;” Απλώς θα ένιωθα αηδία γι’ αυτό».

Ο Μπέζος, ο οποίος αντικαταστάθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος από τον Άντι Τζάσι το 2021 και τώρα είναι εκτελεστικός πρόεδρος, κατέχει περίπου το 8% της εταιρείας και είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση πληρεξουσίου της Amazon. Στην τιμή της μετοχής της Παρασκευής, το μερίδιο του Μπέζος στην Amazon άξιζε περίπου 225 δισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής του αξίας. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του Μπέζος είναι συνδεδεμένο με τις μετοχές του και άλλα περιουσιακά του στοιχεία, στο παρελθόν μπορούσε να πληρώνει λιγότερο από τον πραγματικό φορολογικό του συντελεστή, ανέφερε η ProPublica το 2021.

Όλοι οι μισθοί των στελεχών της Amazon επικεντρώνονται σκόπιμα περισσότερο στις αποδοχές μετοχών παρά σε μετρητά. Η εταιρεία στην δήλωσή της ως πληρεξούσιος ανέφερε ότι αυτοί οι μισθοί, οι οποίοι προορίζονται να είναι «σημαντικά μικρότεροι από αυτούς που καταβάλλονται σε ανώτερα στελέχη σε εταιρείες παρόμοιας θέσης», «συνδέουν στενά τη συνολική αποδοχές με τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους».

Ο Τζάσι, νυν CEO της εταιρείας, κέρδισε 365.000 δολάρια πέρυσι, ποσό που είναι ο «βασικός μισθός» για όλα τα ονομασμένα διευθυντικά στελέχη της Amazon, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Amazon Web Services, Ματ Γκάρμαν, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Worldwide Amazon Stores, Νταγκ Χέρινγκτον, σύμφωνα με τη δήλωση του πληρεξουσίου. Ταυτόχρονα, η αμοιβή του Τζάσι που βασίζεται σε μετοχές αυξήθηκε κατά σχεδόν 473.000 δολάρια μεταξύ 2024 και 2025, σύμφωνα με την κατάθεση.

Βεβαίως, ο Μπέζος λαμβάνει επίσης ορισμένα προνόμια χάρη στον ρόλο του ως εκτελεστικός πρόεδρος. Η εταιρεία πέρυσι πλήρωσε 1,6 εκατομμύρια δολάρια για τα έξοδα ασφαλείας και τα επαγγελματικά ταξίδια του Μπέζος.

«Πιστεύουμε ότι όλα τα έξοδα ασφαλείας που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία είναι εύλογα και απαραίτητα και προς όφελος της Εταιρείας, και ότι το ποσό των αναφερόμενων εξόδων ασφαλείας για τον κ. Μπέζος είναι ιδιαίτερα εύλογο δεδομένου του χαμηλού μισθού του και του γεγονότος ότι δεν έχει λάβει ποτέ αμοιβή που βασίζεται σε μετοχές», έγραψε η εταιρεία στη δήλωση πληρεξουσιότητας.