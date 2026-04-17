ΕΛΣΤΑΤ: Νέα αύξηση στις τιμές αγροτικών προϊόντων

Με ανοδικούς ρυθμούς κινούνται οι τιμές αγροτικών προϊόντων αλλά και το κόστος παραγωγής σε γεωργία και κτηνοτροφία τον Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης τιμών εκροών καταγράφεται αυξημένος κατά 1,6% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026 και κατά 4% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025. Η αύξηση κατά 4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οφείλεται στην άνοδο των τιμών στα φρούτα αλλά και στις τιμές ζωικής παραγωγής.

Αντίστοιχα, αυξημένο είναι και το κόστος παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενο έτους αλλά και τον Ιανουάριο του 2026.

Οι εκροές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Φεβρουαρίου 2025, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 8,4%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,0%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 3,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) από την αύξηση κατά 5,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,1%.

Μηνιαίες συγκρίσεις Δεικτών Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία:

Οι εισροές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2025 με τον Φεβρουάριο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,1%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 1,0% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,6%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025.