Δήμας: Με τη νέα Γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα κλείνουμε μια πληγή από τον «Daniel»

Η κατασκευή της νέας Γέφυρας εντάσσεται σε εργολαβία που αφορά στα κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των οδικών υποδομών,

Κατασκευές 17.04.2026, 12:58
Δήμας: Με τη νέα Γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα κλείνουμε μια πληγή από τον «Daniel»
Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα η νέα Γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα του Δήμου Βόλου στην Π.Ε. Μαγνησίας, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών που αποκαθίσταται από τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τα έντονα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Εlias» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα εγκαίνια της γέφυρας πραγματοποιήθηκαν σήμερα, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου, ενώ παρόντες ήταν επίσης οι Βουλευτές Μαγνησίας Χρήστος Τριαντόπουλος και Χρήστος Μπουκώρος, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος και η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων Άννα Μαρία Παπαδημητρίου.

Η κατασκευή της νέας Γέφυρας εντάσσεται σε εργολαβία που αφορά στα κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των οδικών υποδομών, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» σε 293 σημεία αστοχιών στους Δήμους: Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου.

Κατά την τελετή των εγκαινίων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Σήμερα δίνουμε στην κυκλοφορία τη Γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα. Κλείνουμε μία πληγή που είχαμε από τον “Daniel”.

Το έργο υλοποιήθηκε στο χρονοδιάγραμμα που είχαμε πει κι έχει περάσει λιγότερο από ένα έτος από τότε που είχαμε υπογράψει τις συμβάσεις για τα οδικά έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις θεομηνίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Πολιτεία επενδύει 1,3 δισ. ευρώ για την επούλωση των πληγών του “Daniel”. Αξιοποιούμε 600 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που γίνονται σε 1.007 σημεία σε όλη τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα και η Γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα είναι μία από τις σημαντικότερες.

Σκοπός μας είναι με τα μέτρα επέμβασης, όχι μόνο να αποκαταστήσουμε την οδική κυκλοφορία στην περιοχή, αλλά και να θωρακίσουμε τις υποδομές σε ενδεχόμενο αντίστοιχο έντονο φαινόμενο.

Παραδίδουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον Δήμο Βόλου, στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες μια νέα γέφυρα, μια σύγχρονη υποδομή καλύτερη από αυτή που υπήρχε όταν έγινε η καταστροφή».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος δήλωσε:

«Η αποκατάσταση των ζημιών στις οδικές υποδομές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας είναι ένα σύνθετο έργο που εκτείνεται σε μεγάλο οδικό δίκτυο. Μόνο σε αυτή την εργολαβία περιλαμβάνονται 293 σημεία, στα οποία πρέπει να γίνουν εργασίες.

Σήμερα βρισκόμαστε στη Γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα για να την παραδώσουμε σε χρήση, έγινε επίπονη δουλειά και υλοποιήθηκε μια σύγχρονη γέφυρα με σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά! Θεμελιώνεται επί πασσάλων στα 19 μ., στηρίζεται σε δύο ακρόβαθρα που γεφυρώνονται με προκατασκευασμένα δοκάρια προ έντασης 40 μ. Επίσης κατασκευάστηκαν έργα διευθέτησης της κοίτης και προστασίας της γέφυρας. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου, αλλά και τον Δήμαρχο Βόλου για τη στενή συνεργασία, ειδικά για τη μεταφορά των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Συνεχίζουμε την εντατική δουλειά για την απρόσκοπτη αποκατάσταση των υπόλοιπων προς εκτέλεση θέσεων σε όλους τους Δήμους».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025.

Σημειώνεται πως για την αντιμετώπιση των υδραυλικών αστοχιών στη συγκεκριμένη θέση και την προστασία της νέας γέφυρας κατασκευάζονται έργα διευθέτησης της κοίτης του ρέματος

«Αλιγαρόρεμα» για συνολικό μήκος 588μ.

