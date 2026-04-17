Anta Sports: Κέρδη και πωλήσεις σε λεπτή ισορροπία για τη μητρική της Puma

Ισορροπώντας ανάμεσα σε φιλοδοξίες και αδυναμίες, ο όμιλος Anta Sports φαίνεται να βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κινεζικός όμιλος ξεπέρασε το συμβολικό όριο των 80 δισεκατομμυρίων γιουάν σε ετήσια έσοδα (περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 13,3% στο οικονομικό έτος 2025. Αυτό ενισχύει τη θέση της Anta ως της τρίτης μεγαλύτερης εταιρείας αθλητικών ειδών στον κόσμο, πίσω από τη Nike και την Adidas, και πολύ μπροστά από τους Κινέζους ανταγωνιστές της Li-Ning, Aika και 361°.

Ωστόσο, με μια πιο προσεκτική ματιά, η εικόνα είναι λιγότερο θετική από ό,τι φαίνεται. Όπως τονίζει το Fashion Network, πίσω από αυτό το ρεκόρ πωλήσεων, η λογιστική πραγματικότητα είναι πιο λεπτή: τα καθαρά κέρδη του ομίλου μειώθηκαν κατά 7,8% στα 15,66 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 1,95 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η Anta Sports πίσω από το ρεκόρ πωλήσεων

Τα στελέχη της Anta εξηγούν αυτό το παράδοξο με ένα δυσμενές βασικό αποτέλεσμα: το 2024, η εισαγωγή της Amer Sports στο χρηματιστήριο, στην οποία η Anta είναι πλειοψηφικός μέτοχος, δημιούργησε εξαιρετικά κέρδη που διογκώθηκαν τεχνητά. Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να έγκειται στη διαρθρωτική συμπίεση των μικτών περιθωρίων κέρδους, τα οποία μειώθηκαν κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 62% το 2025, μετά από μείωση 0,4 μονάδων το 2024, ή στην αύξηση του μισθολογικού κόστους του ομίλου.

Πράγματι, η Anta Sports επέλεξε να επενδύσει για ανάπτυξη. Η εξαγορά της γερμανικής μάρκας υπαίθριων δραστηριοτήτων Jack Wolfskin πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο είχε άμεσο αντίκτυπο στο μισθολογικό κόστος, το οποίο έφτασε τα 12,24 δισεκατομμύρια γιουάν (1,5 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2025, σημειώνοντας αύξηση 16,7%. Στην έρευνα και ανάπτυξη, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε σχεδόν 2,2 δισεκατομμύρια γιουάν.

Στον τομέα της διανομής, αντιθέτως, η Anta Sports σχεδιάζει να βελτιστοποιήσει το δικό της αποτύπωμα λιανικής. Το 2024, ο όμιλος άνοιξε 260 νέα καταστήματα (εκτός του Maia Active) με σταθερό ρυθμό. Το 2025, η τάση αντιστράφηκε και το δίκτυο λιανικής του ομίλου συρρικνώθηκε κατά 32 καταστήματα. Αυτή η μείωση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2026 με περίπου 160 κλεισίματα, καθώς ο όμιλος σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των καταστημάτων για τις μάρκες Anta και Fila . Αυτό συμβαίνει παρά τα πολυάριθμα ανοίγματα που έχουν προγραμματιστεί για τα Kolon, Maia Active και Descente , τα οποία αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία εντός του ομίλου.

Η περίπτωση της Fila

Η Fila, η οποία εξαγοράστηκε από την Anta το 2009, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 35% των ενοποιημένων εσόδων και καταγράφει λιανικές πωλήσεις άνω των 10 δισ. γιουάν. Ωστόσο, με ανάπτυξη 6,9% (το ήμισυ του μέσου όρου του ομίλου) και μείον μικτό περιθώριο κέρδους κατά 1,4 μονάδες, η Fila φαίνεται να χάνει τη δυναμική της.

Το ίδιο ισχύει και για την επωνυμία Anta, της οποίας η αύξηση 3,7% στα 43,75 δισεκατομμύρια γιουάν μείωσε ελαφρώς το βάρος της εντός του ομίλου, σημειώνοντας πτώση 4% μεταξύ 2024 και 2025.

Και η Puma

Εν τω μεταξύ, οι υπόλοιπες μάρκες του ομίλου, με επικεφαλής τις Descente και Kolon Sport, είδαν τις πωλήσεις τους να αυξάνονται κατά 59,2% στα 17 δισεκατομμύρια γιουάν, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους τους μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,4 μονάδες. Κατά το οικονομικό έτος 2025, αυτές οι μάρκες αντιπροσώπευαν περίπου το 21% των πωλήσεων του ομίλου, σε σύγκριση με περίπου 15% το 2024.

Το 2025 σηματοδότησε επίσης ένα σημαντικό βήμα διεθνοποίησης για την Anta Sports, η οποία αναφέρει αύξηση 70% στα διεθνή έσοδα, χωρίς να αποκαλύψει τα απόλυτα στοιχεία.

Ένα άλλο σημάδι των φιλοδοξιών του ομίλου είναι η αγορά μεριδίου 29% στην Puma, το οποίο αποκτήθηκε από την οικογένεια Pinault νωρίτερα φέτος για 1,51 δισεκατομμύρια ευρώ.