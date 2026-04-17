Profile: Λανσάρει νέα προϊόντα με AI – Μέρισμα €0,08 ανά μετοχή

Για ακόμη μια χρονιά, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, με τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία να διαμορφώνονται σε νέα ιστορικά υψηλά

Business 17.04.2026, 14:19
Τα επενδυτικά σχέδια και η στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές παρουσίασε ο Όμιλος Profile στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Βασικό χαρακτηριστικό της νέας στρατηγικής, είναι η ενσωμάτωση του ΑΙ στα προϊόντα αλλά και στο λειτουργικό μοντέλο του Ομίλου.

Η Διοίκηση ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο μετασχηματισμός του Ομίλου, μέσω (α) εξαγορών, (β) λειτουργικών βελτιώσεων με εκτεταμένη χρήση ΑΙ, (γ) παρουσίασης νέων καινοτόμων λύσεων με την embedded χρήση ΑΙ, οδηγώντας τις λύσεις του στην κορυφαία κατηγορία στον κλάδο του, από πλευράς λειτουργικότητας και τεχνολογίας, και ως εκ τούτου, έγκυροι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν την Profile ως μία εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου της, και (δ) παράλληλα, διευρύνεται η παρουσία σε υφιστάμενες και νέες αγορές.

Τα επενδυτικά σχέδια της Profile

Ήδη ολοκληρώθηκαν οι εξαγορές της Algosystems και της Contemi, ενώ διερευνώνται και άλλες ενδεχόμενες εξαγορές. Η Algosystems προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου εξειδικευμένες υπηρεσίες Managed Services σε Cyber, ICT και Cloud, με διαπιστωμένες ανάγκες και στον χρηματοοικονομικό κλάδο, ενώ η Contemi εμπλουτίζει τις λύσεις Wealth Management του Ομίλου με έτοιμες εξειδικευμένες εφαρμογές για τη Βρετανική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις νέες λύσεις που δρομολογούνται.

Ειδικότερα, το ProfileOne, αποτελεί το επόμενο βήμα στην ενοποίηση των λύσεων του Ομίλου, μια ενιαία, AI‑orchestrated πλατφόρμα που συνδέει τις τραπεζικές και επενδυτικές λειτουργίες σε ένα κοινό περιβάλλον μέσω ενός εξελιγμένου API μηχανισμού και embedded AI-first λειτουργικότητες. Αποτελεί τη νέα γενιά (next.gen) λογισμικών, που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στο μέλλον.

Επίσης, το CentevoNet αποτελεί μία πλατφόρμα που βασίζεται στις λύσεις Fund Management του Ομίλου και που λειτουργεί σε συνεργασία (JV) με έγκριτους διαχειριστές κεφαλαίων, ανοίγοντας στον Όμιλο την πρόσβαση στη νορβηγική αγορά διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων αξίας €55,3 δισ., μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη. Παράλληλα, εισάγει νέα επιχειρηματικά μοντέλα μέσω της διαχείρισης πλατφορμών, που με οικονομίες κλίμακας απευθύνονται άμεσα στο ευρύ κοινό (B2B2C).

Στον τομέα της διαχείρισης των ακινήτων, παρουσιάστηκε η νέα Profile Properties Platform, που αξιοποιεί την τεχνογνωσία του Ομίλου σε Asset Management και εισάγει μια AI‑first προσέγγιση στη διαχείριση επενδύσεων και assets ακινήτων, διευρύνοντας την πελατειακή βάση του Ομίλου σε μεγάλες επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου, διαχειριστές ακινήτων, κλπ.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η οργανωτική ενίσχυση του Ομίλου με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και αυτοματοποίηση κρίσιμων λειτουργιών, με στόχο την ομαλή ενσωμάτωση των νέων εταιρειών και την προετοιμασία για τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις.

Βασικά οικονομικά μεγέθη για το 2025

Για ακόμη μια χρονιά, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, με τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία να διαμορφώνονται σε νέα ιστορικά υψηλά. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη διεθνοποίηση, τις συστηματικές επενδύσεις σε R&D και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, εξασφαλίζοντας ορατότητα εσόδων για τα επόμενα έτη.

Ο Όμιλος Profile συνέχισε το 2025 την ισχυρή αναπτυξιακή του πορεία, επιτυγχάνοντας κύκλο εργασιών €47,5 εκατ., το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη σταθερή ζήτηση για τις λύσεις του Ομίλου και την επιτυχημένη υλοποίηση σύνθετων έργων για μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο μέσω νέων συνεργασιών όσο και μέσω της επέκτασης υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο Όμιλος σημείωσε περαιτέρω ενίσχυση, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε €13,1 εκατ. και το περιθώριο EBITDA να βελτιώνεται, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματική κλιμάκωση του επιχειρηματικού μοντέλου και την πειθαρχημένη διαχείριση κόστους, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη. Η ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση στηρίζει τόσο τις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη όσο και τη διατήρηση ενός υγιούς και ευέλικτου ισολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος €0,08 ανά μετοχή, αυξημένου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 25%, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, παράλληλα με τη χρηματοδότηση της μελλοντικής του ανάπτυξης.

Το 2025, ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο λύσεων του, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την κανονιστική συμμόρφωση. Συγκεκριμένα, το Axia Suite αναβαθμίστηκε με embedded AI εργαλεία, επέκταση σε πελάτες Retail & Mass Affluent και προηγμένα analytics. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν νέες δυνατότητες Agentic AI με αυτοδύναμη ενορχήστρωση workflows, Document Intelligence, Compliance Checker και Text-to-Action σε bank-grade υποδομή. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η νέα λύση AI για Συμμόρφωση DORA που υποστηρίζει χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ψηφιακής Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας μέσω AI-powered ανάλυσης συμβάσεων και εντοπισμού αποκλίσεων. Τέλος, παρουσιάστηκε το Digital Investment Hub (DI.hub), η ενοποιημένη πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής και επενδύσεων, πλήρως συμβατή με το Axia Suite και το Finuevo Core.

Για ακόμη μια χρονιά, ο Όμιλος Profile έλαβε σημαντικές διακρίσεις από διεθνείς οίκους αναλύσεων, όπως η Gartner και η IBS Intelligence, καθώς και από άλλους σημαντικούς κλαδικούς φορείς, για την τεχνολογική υπεροχή και την εξειδίκευση των λύσεών του. Εντάχθηκε στη λίστα WealthTech100 ως μία εκ των πιο καινοτόμων εταιρειών παγκοσμίως και βραβεύτηκε στα IBSi Global FinTech Innovation Awards με το βραβείο Best-in-Class Wealth & Private Banking Platform. Παράλληλα, διακρίθηκε στα Banking Tech Awards 2025 ως finalist στις κατηγορίες Best Digital Solution Provider – Banking Tech και WealthTech, στα MEA Finance Awards 2025 με το βραβείο Best Digital Banking Innovation Provider, και στα FF Awards 2025 ως finalist στην κατηγορία Wealth Management.

Προοπτικές του Ομίλου

Η Διοίκηση παραμένει θετική για το 2026, παρά τη γεωπολιτική αστάθεια που επικρατεί διεθνώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει απευθύνονται κυρίως σε πελάτες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, των οποίων οι δραστηριότητες δε φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα από τις αναταράξεις που σχετίζονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα εξελίσσεται κανονικά το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου.

