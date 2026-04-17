TREK Development: Διανομή μερίσματος 500 χιλ. ευρώ

Στη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 500.000 ευρώ, θα προχωρήσει η TREK Development, σύμφωνα με την έγκριση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Απριλίου 2026.

Το μέρισμα για την χρήση 2025 ανέρχεται σε μεικτό 0,06357279 ευρώ. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν.4646/2019, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,06039415 ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα της TREK Development

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ισχύει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

• Ημερομηνία Αποκοπής του σχετικού δικαιώματος: 22/04/2026. Από την ημερομηνία αυτή, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

• Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (Record Date): 23/04/2026. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία αυτή.

• Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής: 28/04/2026.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD) ως ακολούθως:

1. Mέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής α) σε κληρονόμους θανούντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανούντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD και β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:

i) μέσω της εταιρείας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών)

ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.