Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, δήλωσε: «Ήταν τιμή μου να τερματίσω εννέα πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που εξελέγη προβάλλοντας το αφήγημα ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τους ατέρμονους πολέμους και θα καταφέρει σε μία ημέρα να επιβάλει την ειρήνη στην Ουκρανία, έχει ξεκινήσει ο ίδιος με το Ισραήλ έναν πόλεμο στο Ιράν και έχει στηρίξει την εισβολή στον Λίβανο φέρνοντας τη Μέση Ανατολή στο χείλος της καταστροφής και την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Είχε προηγηθεί η επίθεση στη Βενεζουέλα και η απαγωγή του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο, οι βομβαρδισμοί στη Νιγηρία και την Υεμένη και οι απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενώ δεν έχει σταματήσει να λέει ότι θα επιτεθεί και στην Κούβα.

Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ φαινόταν να έχει εμμονή με το να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης και δεν έλειψαν οι επιθέσεις στη… Σουηδία που δεν του το παραχώρησε.

Πέρα από το προφανές ότι κάποιος που ξεκινά πολέμους δεν μπορεί να διεκδικεί το χρίσμα του ειρηνοποιού, στην περίπτωση του Ιράν και του Λιβάνου απέχουμε ακόμα πολύ από το να πούμε ότι ο πόλεμος τελείωσε.

Παρόλο που έχει ξεκινήσει μία εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο – που έχει ήδη παραβιαστεί- και η κατάπαυση του πυρός στο Ιράν ισχύει από τις 8 Απριλίου, δεν έχουν συναφθεί μόνιμες ειρηνευτικές συμφωνίες για καμία από τις δύο συγκρούσεις.

Οι οκτώ πόλεμοι που ο Τραμπ έλεγε ότι τερμάτισε

Οι άλλοι οκτώ πόλεμοι που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τερματίσει, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, είναι μεταξύ: Ισραήλ και Χαμάς, Ισραήλ και Ιράν, Πακιστάν και Ινδίας, Ρουάντας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), Ταϊλάνδης και Καμπότζης, Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, Αιγύπτου και Αιθιοπίας, και Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου.

Το BBC Verify έχει εξετάσει αυτόν τον ισχυρισμό στο παρελθόν και παρόλο που είναι λογικό ο Τραμπ να διεκδικεί κάποια από αυτά, όπως η βοήθεια στη διαμεσολάβηση για την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα, ορισμένοι από τους άλλους «πολέμους» διήρκεσαν μόνο λίγες μέρες μεταξύ χωρών με μακροχρόνιες εντάσεις. Και σε μια περίπτωση, ο «πόλεμος» μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας ήταν μια διπλωματική διαμάχη για την κατασκευή ενός φράγματος και δεν υπήρξε καμία πραγματική μάχη για να τερματιστεί.

Υπήρξαν επίσης συγκρούσεις μεταξύ Ρουάντα και ΛΔΚ μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: in.gr