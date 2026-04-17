ΓΣΕΕ: Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησε το συνέδριο στην Κρήτη

Σε βαρύ κλίμα, εξαιτίας της σκιάς που αφήνει η εκκρεμής υπόθεση του προέδρου κ. Γιάννη Παναγόπουλου σχετικά με την διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, ξεκίνησαν χθες το απόγευμα οι εργασίες του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την εκλογή νέας διοίκησης της Συνομοσπονδίας.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου της ΓΣΕΕ

Κατά την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκαν διαδικαστικές εργασίες, ενώ οι ουσιαστική έναρξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων – προερχόμενων από 80 Εργατικά Κέντρα και τουλάχιστον 70 Ομοσπονδίες – οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας.

Μέχρι την τελευταία στιγμή – ακόμη και μετά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου – ήταν σε εξέλιξη συνδικαλιστικές «ζυμώσεις» για τη σύσταση των ψηφοδελτίων, με βασικό ερωτηματικό την «συγκρότηση» ή όχι, δεύτερου ψηφοδελτίου από τον χώρο του ΠαΣοΚ, – πλην της ΠΑΣΚΕ – το οποίο θα λάβει μέρος στις αρχαιρεσίες της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί συνδικαλιστές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση από κοινού με δυνάμεις προερχόμενες από την αριστερά, με στόχο τη δημιουργία «αντιπολιτευτικού μετώπου» απέναντι στον σημερινό πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Το «αντιπολιτευτικό μέτωπο»

Ως επικεφαλής αυτής της κίνησης εμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος της ΟΤΟΕ και σημερινός γραμματέας του συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ, κ. Γ. Μότσιος. Ωστόσο αδιευκρίνιστο παραμένει κατά πόσο «η κίνηση αυτή» έχει τις «ευλογίες» του προέδρου του κόμματος κ. Ν. Ανδρουλάκη.

Πάντως από την πλευρά των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ που παραμένουν πιστοί στον κ. Παναγόπουλο, έχουν εκφραστεί ισχυρές αντιδράσεις κατά της προοπτικής υποστήριξης άλλου ψηφοδελτίου από το ΠΑΣΟΚ, με την εκφρασμένη απειλή μαζικής αποχώρησης από το κόμμα.

Υπό αυτές τις συνθήκες θεωρείται εξαιρετικά πιθανό οι διαφωνούντες να συγκροτήσουν ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους συνδικαλιστές προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ Ν. Φωτόπουλο και Θ. Βασιλόπουλο.

Ο απολογισμός δράσης

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός δράσης της Συνομοσπονδίας για την προηγούμενη περίοδο, ενώ θα καθοριστούν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες της ΓΣΕΕ για το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, θα εκλεγούν τα νέα όργανα της Συνομοσπονδίας – το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ, τις έδρες της 45μελους διοίκησης είχαν καταλάβει οι εξής παρατάξεις: ΠΑΣΚΕ – Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία) 19 έδρες, ΔΑΣ (ΚΚΕ) 11 έδρες, ΔΑΚΕ (ΝΔ) 9 έδρες, ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ 3 έδρες, ΕΑΚ: 2 έδρες και Ενότητα μία έδρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΣΕΕ το συνέδριο καλείται να αποτελέσει σημείο ουσιαστικού διαλόγου, απολογισμού αλλά και σχεδιασμού για το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι σύνεδροι θα συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, όπως η ακρίβεια, η πίεση στα εισοδήματα, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και η ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Και καταλήγει: το συνδικαλιστικό κίνημα επιδιώκει να βγει από αυτή τη διαδικασία ενωμένο, πιο δυναμικό και πιο αποτελεσματικό, με σαφή στόχο την ενίσχυση των διεκδικήσεων για αξιοπρεπείς αμοιβές, ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους.