ΓΣΕΕ: Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησε το συνέδριο στην Κρήτη

Οι εργασίες του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα ολοκληρωθούν την Κυριακή - Ο απολογισμός δράσης

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 17.04.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Σε βαρύ κλίμα, εξαιτίας της σκιάς που αφήνει η εκκρεμής υπόθεση του προέδρου κ. Γιάννη Παναγόπουλου σχετικά με την διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, ξεκίνησαν χθες το απόγευμα οι εργασίες του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την εκλογή νέας διοίκησης της Συνομοσπονδίας.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου της ΓΣΕΕ

Κατά την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκαν διαδικαστικές εργασίες, ενώ οι ουσιαστική έναρξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή  περίπου 400 συνέδρων – προερχόμενων από 80 Εργατικά Κέντρα και τουλάχιστον 70 Ομοσπονδίες – οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας.

Μέχρι την τελευταία στιγμή – ακόμη και μετά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου – ήταν σε εξέλιξη συνδικαλιστικές «ζυμώσεις» για τη σύσταση των ψηφοδελτίων, με βασικό ερωτηματικό την «συγκρότηση» ή όχι, δεύτερου ψηφοδελτίου από τον χώρο του ΠαΣοΚ, – πλην της ΠΑΣΚΕ – το οποίο θα λάβει μέρος στις αρχαιρεσίες της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί συνδικαλιστές  κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση από κοινού με δυνάμεις προερχόμενες από την αριστερά, με στόχο τη δημιουργία «αντιπολιτευτικού μετώπου» απέναντι στον σημερινό πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Το «αντιπολιτευτικό μέτωπο»

Ως επικεφαλής αυτής της κίνησης εμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος της ΟΤΟΕ και σημερινός γραμματέας του συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ, κ. Γ. Μότσιος. Ωστόσο αδιευκρίνιστο παραμένει κατά πόσο «η κίνηση αυτή»   έχει τις «ευλογίες» του προέδρου του κόμματος κ. Ν. Ανδρουλάκη.

Πάντως από την πλευρά των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ που παραμένουν πιστοί στον κ. Παναγόπουλο, έχουν εκφραστεί ισχυρές αντιδράσεις κατά της προοπτικής υποστήριξης άλλου ψηφοδελτίου από το ΠΑΣΟΚ, με την εκφρασμένη απειλή μαζικής αποχώρησης από το κόμμα.

Υπό αυτές τις συνθήκες θεωρείται εξαιρετικά πιθανό οι διαφωνούντες να συγκροτήσουν ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους συνδικαλιστές προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ  Ν. Φωτόπουλο και Θ. Βασιλόπουλο.

Ο απολογισμός δράσης

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός δράσης της Συνομοσπονδίας για την προηγούμενη περίοδο, ενώ θα καθοριστούν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες της ΓΣΕΕ για το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, θα εκλεγούν τα νέα όργανα της Συνομοσπονδίας – το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ, τις έδρες της 45μελους διοίκησης είχαν καταλάβει οι εξής παρατάξεις: ΠΑΣΚΕ – Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία) 19 έδρες, ΔΑΣ (ΚΚΕ) 11 έδρες,  ΔΑΚΕ (ΝΔ) 9 έδρες, ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ 3 έδρες, ΕΑΚ: 2 έδρες και Ενότητα μία έδρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΣΕΕ το συνέδριο καλείται να αποτελέσει σημείο ουσιαστικού διαλόγου, απολογισμού αλλά και σχεδιασμού για το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι σύνεδροι θα συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, όπως η ακρίβεια, η πίεση στα εισοδήματα, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και η ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Και καταλήγει: το συνδικαλιστικό κίνημα επιδιώκει να βγει από αυτή τη διαδικασία ενωμένο, πιο δυναμικό και πιο αποτελεσματικό, με σαφή στόχο την ενίσχυση των διεκδικήσεων για αξιοπρεπείς αμοιβές, ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους.

Σχετικά άρθρα:
Stream
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων
Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα, στις 25 Απριλίου 2026 στο ξενοδοχείο MY WAY, φέρνει 30 επιχειρήσεις και προσφέρει πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους, ενισχύοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Συντάξεις: Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων - Στην «έξοδο» οι ασφαλισμένοι

Έτος – κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Στράτος Ιωακείμ
Συντάξεις: Ακριβότερη η εξαγορά πλασματικών ετών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ακριβότερη η εξαγορά πλασματικών ετών για σύνταξη

Από 1η Απριλίου το κόστος της εξαγοράς πλασματικών ετών για συντάξεις αυξάνεται, λόγω κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, με 184 ευρώ τον μήνα και 2.208 ευρώ τον χρόνο

Ηλίας Γεωργάκης
ΔΥΠΑ: Φέρνει στην Ξάνθη το 10ο JobReady
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Φέρνει στην Ξάνθη το 10ο JobReady

Δωρεάν εργαστήρια από την ΔΥΠΑ για την ένταξη στην αγορά εργασίας

Τουρισμός: Ξεκινά με ελλείψεις 90.000 εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με ελλείψεις 90.000 εργαζομένων ξεκινά ο τουρισμός

Μόλις μια στις τέσσερις κενές θέσεις θα καλυφθούν από μετακλήσεις ξένων εργατών - Ξεπερνούν τις 300.000 οι συνολικές ανάγκες της οικονομίας

Κώστας Παπαδής
IWG: Ποιο είναι το κύριο εμπόδιο για τη μερική απασχόληση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι «φρενάρει» τη μερική απασχόληση

Οι ευέλικτοι τρόποι εργασίας «κλειδί» για την προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την IWG

ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση απασχόλησης ανέργων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Λήγει η προθεσμία για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων

Ωφελούμενοι του προγράμματος της ΔΥΠΑ είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Latest News
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης

