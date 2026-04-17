Αλιεία: Παράταση υποβολής αιτήσεων για μεταποίηση προϊόντων

Έως τις 31 Μαΐου παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια, η παράταση αφορά τη δράση 2.2.3 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.
Η δράση 2.2.3 απευθύνεται σε επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις αυτών)
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο https://app.opske.gr/.
Ποιες επενδύσεις στηρίζονται
Η δράση 2.2.3 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις αυτών), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, έχουν την ευθύνη υλοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
Με τη Δράση 2.2.3 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» στηρίζονται επενδύσεις για:
- την ίδρυση νέων και την επέκταση/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και μεταφοράς, εστιάζοντας στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, διαδικασιών, συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης της παραγωγής
- την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ, μείωση εκπομπών άνθρακα, διαχείριση αποβλήτων, μείωση και αντικατάσταση των πλαστικών, κ.λπ.)
- τη μείωση του λειτουργικού κόστους
- τη μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας,την απόδοση προστιθέμενης αξίας και την προώθηση προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και υποπροϊόντων, κ.λπ.
- την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.