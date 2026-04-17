Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Πριν ακόμη ανακοινωθούν οι πρώτες επίσημες αναθεωρήσεις, οι Βρυξέλλες αλλά και τα υπουργεία Οικονομικών των κρατών μελών, συγκεντρώνουν τα στοιχεία που τις τελευταίες εβδομάδες οδηγούν σε έναν νέο γύρο υπολογισμών, με το ενεργειακό κόστος να μετατρέπεται στον βασικό παράγοντα ανατροπής των αρχικών δημοσιονομικών σχεδιασμών.

Πού επικεντρώνονται οι συζητήσεις

Οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και δημοσιονομικά μεγέθη που έχουν ενσωματωθεί στους προϋπολογισμούς του 2026 επανεκτιμώνται υπό το βάρος μιας κρίσης που δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια προσωρινή αναστάτωση. Η βασική παραδοχή της σταθεροποίησης έχει ήδη εγκαταλειφθεί, με τις κυβερνήσεις να κινούνται σε σενάρια αυξημένης διάρκειας και έντασης.

Η Κομισιόν επεξεργάζεται εναλλακτικές για την προσαρμογή των δημοσιονομικών στόχων, ενώ στο Eurogroup οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο εύρος των παρεμβάσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς να διαταραχθεί η συνολική ισορροπία.

Κυβερνήσεις ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες, μεταφέρουν κονδύλια και επανεξετάζουν τη δομή των δαπανών, με την ενεργειακή κρίση να επιβάλλει νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Η πίεση δεν αποτυπώνεται ακόμη σε επίσημα κείμενα, όμως αποτυπώνεται καθαρά στις εσωτερικές αναλύσεις που κυκλοφορούν μεταξύ των επιτελείων.

Στην Ελλάδα, η ίδια εικόνα αποκτά πιο άμεσο χαρακτήρα. Στο οικονομικό επιτελείο έχουν ανοίξει εκ νέου τα βασικά σενάρια για την πορεία του ΑΕΠ, με τις αρχικές προβλέψεις να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της αγοράς ενέργειας. Οι εκτιμήσεις για ανάπτυξη κοντά ή πάνω από το 2% υποχωρούν, ενώ οι πιέσεις στον πληθωρισμό και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επαναφέρουν την ανάγκη για πιο συντηρητική δημοσιονομική διαχείριση.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάρτιο, με τον πληθωρισμό στο 3,9% και τις αυξήσεις στα καύσιμα να ξεπερνούν το 20%, λειτουργούν ως ένδειξη της έντασης με την οποία μεταφέρεται το ενεργειακό κόστος στην οικονομία. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι οι ανατιμήσεις αρχίζουν να διαχέονται σε υπηρεσίες και βασικά αγαθά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης για τα νοικοκυριά.

Η σιωπηρή αναθεώρηση των στόχων

Οι αναθεωρήσεις που εξετάζονται δεν περιορίζονται σε τεχνικές διορθώσεις. Στα ευρωπαϊκά επιτελεία γίνεται λόγος για ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης, με τη δημοσιονομική πολιτική να μετατοπίζεται από τη φάση της ανάπτυξης στη φάση της διαχείρισης κινδύνων. Οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών λειτουργούν ως βάση για αυτές τις προσαρμογές.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τοποθετεί την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% για το 2026 και τον πληθωρισμό στο 4,4%, ενώ για την Ευρωζώνη προβλέπει ανάπτυξη μόλις 1,1%. Οι αριθμοί αυτοί έχουν ήδη ενσωματωθεί στις εσωτερικές ασκήσεις των κυβερνήσεων, οδηγώντας σε επανεκτίμηση των δημοσιονομικών περιθωρίων.

Στο Eurogroup, σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την επίτευξη των στόχων στη διατήρηση της σταθερότητας. Οι υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τα περιθώρια για νέες παρεμβάσεις στην ενέργεια, γνωρίζοντας ότι κάθε τέτοια κίνηση αυξάνει το δημοσιονομικό βάρος. Ταυτόχρονα, η αύξηση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα επαναφέρει το ζήτημα του κόστους δανεισμού, με χώρες υψηλού χρέους να εμφανίζονται πιο εκτεθειμένες στις διεθνείς μεταβολές.

Η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης

Το στοιχείο που επηρεάζει περισσότερο τους υπολογισμούς είναι η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Οι εκτιμήσεις που κυκλοφορούν στα ευρωπαϊκά επιτελεία συγκλίνουν στο ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, η αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί χρόνο. Οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και οι διαταραχές στις ροές πρώτων υλών δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο το κόστος ενέργειας παραμένει αυξημένο για μεγαλύτερο διάστημα από το αρχικά αναμενόμενο.

Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης γίνονται ήδη ορατές στη βιομηχανία και στις μεταφορές. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη παραγωγής, ενώ οι καθυστερήσεις στον εφοδιασμό περιορίζουν την ικανότητα προγραμματισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργειακή κρίση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής πιέσεων, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις τιμές, την παραγωγή και τη ζήτηση.

Στην Ελλάδα, η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια εντείνει αυτές τις επιπτώσεις. Η αύξηση του κόστους καυσίμων μεταφέρεται άμεσα στις μεταφορές και στις υπηρεσίες, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Παράλληλα, η επιβάρυνση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτυπώνει τη διεύρυνση του κόστους εισαγωγών, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στην οικονομία.

Σενάρια παρεμβάσεων

Στο επίπεδο της πολιτικής διαχείρισης, οι κυβερνήσεις εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι βρίσκονται στο τραπέζι νέα σχήματα επιδότησης καυσίμων, παρεμβάσεις στη φορολογία ενέργειας και ενισχύσεις προς ευάλωτες ομάδες. Η λογική που κυριαρχεί είναι η εφαρμογή στοχευμένων μέτρων με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική πορεία.

Παράλληλα, εξετάζεται η ανακατανομή πόρων εντός των προϋπολογισμών. Κονδύλια μεταφέρονται από λιγότερο επείγουσες δράσεις προς την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ επανεξετάζονται οι προτεραιότητες σε επίπεδο επενδύσεων και κοινωνικών παρεμβάσεων. Στελέχη που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, η οποία προσαρμόζεται συνεχώς στα δεδομένα της αγοράς.

Η αβεβαιότητα

Το βασικό στοιχείο που διαπερνά όλες αυτές τις κινήσεις είναι η αβεβαιότητα. Οι εκτιμήσεις για τη διάρκεια της κρίσης παραμένουν ρευστές, ενώ τα δεδομένα αλλάζουν με ταχύτητα. Στις εσωτερικές αναλύσεις των θεσμών, η οικονομία περιγράφεται ως σύστημα που κινείται σε διαδοχικά κύματα πιέσεων, με την ενέργεια να αποτελεί το πρώτο στάδιο και την κατανάλωση να ακολουθεί.

Οι κυβερνήσεις καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε ένα περιβάλλον όπου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη αποτυπώσει πλήρως την έκταση του προβλήματος. Οι καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, η αύξηση του κόστους παραγωγής και η μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς συνθέτουν μια εικόνα που εξελίσσεται σταδιακά, αλλά με αυξανόμενη ένταση.