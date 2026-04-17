Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Με έντονη συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η 55η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), συγκεντρώνοντας 30 επιχειρήσεις, που προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων.
Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:
– χονδρικό και λιανικό εμπόριο
– δομικά υλικά
– τσιμέντα
– τηλεπικοινωνίες και τουρισμός
– εκπαίδευση
– βιομηχανία πλαστικών
– ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών
– συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης
– φαρμακοβιομηχανίες
– εμπόριο παιχνιδιών
– επεξεργασία και εμπορία καφέ
– παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών
Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:
– ηλεκτρολόγους μηχανικούς
– μηχανολόγους μηχανικούς
– τεχνολόγους τροφίμων
– ηλεκτρολόγους
– υδραυλικούς
– εργατοτεχνίτες
– χειριστές μηχανημάτων
– εκπαιδευτικούς
– στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων
– συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης
– υπεύθυνους καταστημάτων
– υπαλλήλους γραφείου
– λογιστές
– γραφίστες
– πωλητές
– υπαλλήλους αποθήκης
– οδηγούς
– αρτοποιούς
– ζαχαροπλάστες
– κρεοπώλες
– καμαριέρες
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην παρακάτω πλατφόρμα:
https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και να πραγματοποιήσουν επί τόπου συνεντεύξεις.